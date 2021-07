“So werden zum Beispiel eure freigeschalteten Fortschritte und Käufe aus eurer PlayStation®-Version des Spiels in die Xbox- oder PC-Version übernommen und umgekehrt” (via EA.com ).

So läuft Cross-Progression in Battlefield 2042: Euren Fortschritt sollt ihr auf sämtlichen Plattformen nahtlos mitnehmen können, wenn ihr Battlefield 2042 auf unterschiedlichen Geräten spielt. Bei EA heißt es:

Diese Unterscheidung dürfte mit der Leistungsfähigkeit der verschiedenen Plattformen zu erklären sein. Auch an anderen Stellen gibt es schließlich entscheidende Unterschiede, wie etwa bei der Spielerzahl : So können die neuen Konsolen Schlachten mit bis zu 128 Spielern stemmen, während auf Xbox One und PS4 64 Spieler antreten können.

Die Tester werden also im Spätsommer unter anderem überprüfen, wie gut Crossplay in Battlefield 2042 funktioniert. Welche Optionen die Entwickler genau geplant haben, zeigen wir euch hier.

Worum geht es? In einem neuen Blog-Post bestätigen die Entwickler von Battlefield 2042, dass man Crossplay-Funktionen in das Spiel integrieren möchte.

Entwickler DICE arbeitet derzeit an umfassenden Crossplay-Funktionen für den neuen Shooter Battlefield 2042 . Damit die eingebaut werden können, ist aber offenbar eine Änderung am Terminplan nötig.

Insert

You are going to send email to