In Battlefield 2042 lasst ihr schon vor Release auf den virtuellen Schlachtfeldern die Sau raus. Alles, was wir zur offenen Beta und dem ersten Technik Test im Juli 2021 wissen und wie ihr teilnehmt, zeigt euch MeinMMO zusammen.

Schon vor Release des neuen Shooters am 22. Oktober 2021 habt ihr mindestens 2 Mal die Gelegenheit Battlefield 2042 selbst zu spielen:

Es wird eine Open Beta geben, bei dir ihr Battlefield 2042 noch vor Release spielen dürft

Schon im Juli 2021 steht zudem ein “technischer Spieltest” an

Wir geben euch hier alle bekannten Infos zu den Anspiel-Möglichkeiten vor Release. Damit ihr stets auf dem aktuellen Stand seid, wird MeinMMO diesen Artikel stetig ausbauen und um neue Details ergänzen, sobald sie verfügbar werden.

Battlefield 2042 noch vor Release in der Offenen Beta testen



Wann startet die Open Beta in Battlefield 2042? Ein genaues Release-Datum für die Open Beta gibt es derzeit noch nicht. EA spricht aber davon, dass in den “Monaten vor Release” die Beta stattfindet soll – also noch vor Oktober 2021. Muss ich Battlefield 2042 vorbestellen, um bei der Beta mitzumachen? Nein, jeder interessierte Spieler soll an der offenen Beta teilnehmen dürfen. Habt ihr Battlefield 2042 vorbestellt, erhaltet ihr jedoch Early Access, dürft also vor allen anderen testen. Battlefield 2042 vorbestellen: Alles zu Preis, Editionen und Boni Auf welchen Systemen findet die Open Beta statt? Battlefield 2042 soll vorab auf allen Konsolen und Systemen als Beta zur Verfügung stehen. Also auf PS5 und PS4, Xbox Series S/X und Xbox One sowie auf PC via Steam, Origin und im Epic Games Store. Inwieweit sich die beiden abgespeckten Old-Gen-Versionen von Battlefield 2042 da unterscheiden, ist noch nicht bekannt.

Sobald es weitere Infos zur offenen Beta gibt oder falls DICE mehr zur Teilnahme verrät, lest ihr es hier.

Welche Inhalte die offene Beta euch dann ausprobieren lässt und auf welcher der 7 Maps ihr euch austoben dürft, ist derzeit noch nicht bekannt. Doch wer nicht warten möchte, bis DICE zur offenen Beta lädt, kann schon in Kürze an einer Alpha teilnehmen, wenn euch das Glück hold ist.

Erster Test schon im Juli, ihr braucht aber viel Glück

Um diesen Test geht’s: Schon im Juli 2021 möchte Battlefield einige ausgewählte Spieler auf die virtuellen Schlachtfelder lassen. Ihr könnt euch jedoch nicht für einend er begehrten Test-Zugänge anmelden, sondern müsst von DICE ausgewählt werden.

Bevorzugt sollen Veteranen Zugang zum geschlossenen Technik Test Anfang Juli erhalten. Für viele Spieler dürfte während dieses Tests kein Platz sein.

Das wissen wir zum Inhaltes der Alpha: Der Test soll zeigen, wie die Battlefield-Systeme mit 128 Spielern klarkommen.

Dazu wird der Eroberungs-Modus auf der Map “Orbital” gespielt.

Im Test stehen euch mindestens 4 der neuen Spezialisten und sogar Helikopter zur Verfügung.

Es geht primär darum die Serverlasten und die Render-Leistung zu testen. Auch die Matchmaking-Funktionen und Ladezeiten sollen in einem Life-Tests durchzogen werden.

Der Test soll unter strengen NDA-Auflagen laufen.

EA verrät Details zum technischen Test Anfang Juli 2021

Gar kein Glück braucht ihr hingegen am 22. Juli. Denn da präsentiert EA einen noch geheimen Modus für Battlefield 2042, der ein “Liebesbrief für Veteranen” sein soll an. Auf der EA Play Life, können wir sicher auch mit neuen Infos zur offenen Beta und weiteren Appetit-Happen zum neuen Shooter rechnen.

Seid ihr schon gespannt, wie sich Battlefield 2042 spielt? Worauf freut ihr euch am meisten in der Open Beta: selbst das Gunplay auszuprobieren, sich hinter das Steuer eines Fahrzeugs zu setzen oder zerstört ihr lieber die Umgebung mit Sprengstoff? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Warum unser MeinMMO-Autor Philipp Hansen die Enthüllung des Gameplays auf der e3 gelungen fand, aber etwas Wichtiges vermisste, lest ihr hier: Spieler lieben in Battlefield 2042 die große Zerstörung und Naturkatastrophen – Aber ich will mehr!