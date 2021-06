Großer Leaker sagt: Battlefield 2042 bekommt ein Battle Royale – aber erst 2022

Man musste dazu nämlich Battlefield V kaufen und war fest an dieses Spiel gebunden. Activision löste das mit der Warzone ungleich eleganter, die als eigenes Free-to-Play-Spiel existiert und sämtliche CoD-Teile ab Modern Warfare 2019 vereint. Der hier bereits erwähnte und ebenfalls von Henderson geleakte Battlefield-Hub könnte da in die selbe Kerbe schlagen.

Wie könnte der BR-Modus für Battlefield aussehen? Weiter im Tweet von Henderson wurde noch spekuliert, was denn das für ein Battle-Royale sein soll. Dabei wurde offenbart, das sich hier eigentlich nur ein Modell wie bei Call of Duty mit der Warzone lohnen dürfte.

Außerdem sagte er schon lange vor deren Release die CoD Warzone voraus. Seine Aussagen sind also mehr als nur simple Spekulation und sind durchaus ernst zu nehmen. Nichtsdestotrotz: Es sind keine offiziellen Infos, genießt das Ganze also mit der entsprechenden Portion Skepsis und Vorsicht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer hat das geleakt? Bei Tom Henderson aka LongSensationYT handelt es sich um eine bekannte Größe aus dem Gaming-Bereich, der immer wieder mit präzisen, zutreffenden Leaks und Prognosen zu Shootern wie Call of Duty für Aufsehen sorgte. So sagte er bereits zahlreiche Infos zu Battlefield 2042 im Vorfeld heraus, darunter den Name des Spiels, das nicht, wie oft vermutet, Battlefield 6 hieß .

Was wurde geleakt? In einem Tweet fragt ein User, ob es denn schon weitere Infos zum ebenfalls jüngst geleakten Battlefield Hub sowie einem Battle-Royale-Modus im kommenden Battlefield 2042 gäbe. Daraufhin antwortete der bekannte Leaker Tom Henderson, dass es nächstes Jahr solch einen Modus geben werden.

Insert

You are going to send email to