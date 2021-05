Nach wie vor sind offizielle Infos zum neuen Spiel der Reihe Battlefield im Jahr 2021 rar. Doch die Gerüchteküche kocht munter weiter und wird erneut durch weitere geleakte Screenshots aus dem noch nicht gezeigten Trailer des Spiels angeheizt. Die neuesten Bilder-Leaks zeigen unter anderem endlich den vermeintlichen Namen des Spiels.

Was hat es mit den Bilder auf sich? Zusätzlich zu den bereits bekannten Screenshots aus dem noch unveröffentlichten Trailer zum neuen Battlefield-Spiel tauchten nun weitere Screenshots aus dem Trailer auf. Die Bilder stammen ebenfalls vom Discord-Server des bekannten Battlefield-Leakers Tom Henderson, der schon oft zutreffende Infos zu Battlefield im Vorfeld veröffentlicht hat.

Die Bilder könnten also durchaus echt sein. Allerdings wurden sie mit nervigen Troll-Fratzen markiert, um womöglich rechtliche Probleme zu umgehen.

Was zeigen die neuen Bilder-Leaks? Von den neuen Bildern ist vor allem das letzte Interessant. Die ersten Bilder zeigen nicht viel Erkennbares, aber wir sehen:

Einen Raketenstart: In einigen der Bilder ist eine startende Rakete zu sehen. Die Gerüst-Konstruktionen brechen gerade weg und um den Flugkörper herum wuseln verwirrte Gestalten herum. Es handelt sich wohl um einen Kampf um diese Rakete, deren Start vielleicht verhindert werden soll? In anderen Bildern scheint das Ding schon gestartet zu sein.

Eine Explosion: Ein weiteres Bild zeigt eigentlich nur eine spektakuläre Explosion. Der Himmel wird von der Rauch- und Schuttwolke verdunkelt und überall taumeln Gestalten herum, die von der Detonation desorientiert und umgeworfen werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Imgur, der den Artikel ergänzt. Imgur Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Imgur Inhalt

Ist der neue Titel wirklich nur „Battlefield“?

Was zeigt das finale Bild? Das letzte Bild jedoch zeigt den vermeintlichen Namen des neuen Spiels. Und überraschenderweise ist der Titel anscheinend nicht „Battlefield 6“ oder dergleichen. Es steht nämlich einfach nur schlicht „Battlefield“ in neon-blau vor einem schwarzen Hintergrund. Seltsame Streifen ziehen sich außerdem horizontal durchs Bild. Das ganze Bild erinnert an die Optik der 80er-Jahre.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Imgur, der den Artikel ergänzt. Imgur Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Imgur Inhalt

Wie sicher ist dieser Titel? Heißt der neue Ableger der Shooter-Reihe wirklich nur „Battlefield“ ohne Nummer oder weiteren Titel? Zumindest in dem geleakten Bild sieht man nichts dergleichen. Doch man beachte das hässliche Trollface samt schwarzem Zensurbalken, der sich frech durchs Bild drängt.

Dahinter könnte sehr wohl noch eine „6“ stehen, die gerade so noch in die Mitte des Bildes passen könnte. Außerdem wissen wir nicht, wann dieser Screenshot gemacht wurde. Es kann also durchaus sein, dass nur eine Sekunde später im Trailer noch eine Zahl oder ein Untertitel ins Bild geblendet worden wäre. Laut dem Leaker Tom Henderson soll das neue Spiel eine Art Reboot der Serie darstellen und so ein simpler Name wäre da durchaus passend.

So reagieren Fans: Auf reddit haben Fans bereits begonnen, das geleakte Bild nach eigenen Vorstellungen zu bearbeiten. Ein User hat das Bild etwas aufgehübscht und schärfer gestellt. In dieser Version sieht das Bild mit dem Titel futuristisch und simpel, aber dennoch vielversprechend aus.

Wie fändet ihr den Titel des neuen Battlefield, wenn es schlicht nur Battlefield heißen würde? Findet ihr das originell oder einfallslos? Und was glaubt ihr, wird das Setting des neuen Spiels sein? Wir werden laut den bisherigen Infos bereits im Juni 2021 mehr zum nächsten Teil der Battlefield-Reihe erfahren.