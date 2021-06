So lange müssen wir glücklicherweise nicht mehr warten, bis neue Infos einschlagen. Schon bald enthüllt EA einen geheimen Modus, der ein “Liebesbrief” für alte Hasen sein soll: Battlefield 2042: Leak enthüllt geheimen Modus, der alte Veteranen glücklich machen will

Wie habt ihr den Gameplay-Reveal zum neuen Battlefield aufgenommen? Wünscht ihr euch auch mehr Zerstörung oder spricht euch das Gesehene voll an? Teilt eure Meinung doch mit den anderen Lesern in den Kommentaren.

So sah das einstürzende Hochhaus 2013 in Battlefield 4 aus:

Ich frage mich hier auch, wie viele Federn müssen die alten Konsolen lassen. Immerhin schaffen die PS4 und Xbox One keine 128 gleichzeitigen Spieler und nur 64 Soldaten treten pro Match an . Hat DICE wegen der Old-Gen auf meine Next-Gen-Zerstörungs-Phantasie verzichtet?

Gerade angefeuert durch die neue Konsolen-Generation hätten Spieler hier doch selbst zum explosiven Landschaftsgärtner werden können. Statt einen Baum mit einer Schere zu trimmen, fällt man einen halben Wald mit einer MG. Am Ende jeder Runde war es ein richtig starkes Gefühl, sich die kaum mehr zu erkennende Landschaft anzuschauen, welche man in den letzten 30 Minuten richtig auseinandernahm.

Das ging doch früher schon: Erinnert ihr euch noch an den Sound, wenn Metall ächzt und dann kurze Zeit später gleich eine ganze Etage eines Hauses einkracht. Ich habe das noch gut im Ohr und das über 10 Jahre nachdem es in Battlefield Bad Company 2 passierte.

Im Gameplay ist auch zu sehen, wie das Hud-Interface des Soldaten glitcht, sobald sich der Sturm sehr nahekommt. In einem Hollywood-Film wäre sicher so ein Spruch gefallen: “Hilfe, haben mit mächtigen Interferenzen zu kämpfen, Systeme geben den Geist auf!”.

Besonders der Wirbelsturm ist sowas wie der Star der Show und liefert das, was der Chat während der Präsentation fordert: “Battlefield, bitte lass es Levolution geben” (via YouTube ).

Warum die gezeigte Material-Schlacht gut bei den Zuschauern ankommt, aber trotz all der Naturkatastrophen doch Zerstörung fehlt, klären wir in diesem Artikel.

