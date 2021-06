Am 13. Juni war Square Enix in der Nacht dran mit ihrer Präsentation zur E3 2021. Gezeigt wurden vor allem die neuen Games Guardians of the Galaxy und Babylon’s Fall. Dazu präsentierte der Publisher ein frisches Spiel zu Final Fantasy. Viele Fans waren von der Show allerdings gar nicht beeindruckt.

Am vergangenen Sonntag, den 13. Juni, fanden im Rahmen der E3 2021 mehrere großen Konferenzen statt. Microsoft eröffnete zusammen mit Bethesda den Abend mit einem großen Spiele-Showcase für Xbox und PC. Kurz danach folgte der japanische Publisher Square Enix.

In ihrem Showcase zeigte Square Enix ein neues Marvel-Spiel und brachte neue Infos zum Action-Game Babylon’s Fall. Auch ein neues Final-Fantasy-Spiel war auch dabei.

Ein großer Teil der Fan-Reaktionen zu der Konferenz fällt allerdings negativ aus.

“Zu viel Marvel”

Das neue Spiel zu Guardians of the Galaxy war offensichtlich als das Herzstück der Präsentation gedacht. Es dreht sich um die Abenteuer der chaotischen Truppe um den selbst ernannten “Starlord” Peter Quill, der als kleines Kind von der Erde entführt wurde. Viele von euch werden Starlord und seine Freunde vor allem aus den Filmen des Marvel Cinematic Universe kennen.

Das Third-Person-Action-Spiel erhielt während der Präsentation etwa 20 Minuten Sendezeit. Ein gutes Stück für ein einzelnes Spiel, wenn man bedenkt, dass der komplette Showcase von Square Enix 45 Minuten gedauert hat. Für einen Teil der Zuschauer war das zu viel des Guten. Auf reddit und Social Medie erschienen schnell die ersten Jokes, dass die Präsentation eigentlich von Marvel Enix geführt wird. Square habe an der E3 nicht teilgenommen.

Das Spiel selbst kam in den Kommentaren nicht schlecht weg. Ein Teil der Fans lobte die Entwickler dafür, dass es Singleplayer ist und war positiv überrascht, dass sehr viel Gameplay gezeigt wurde. Der Top-Kommentar im großen r/games-subreddit zu dem Thema ist: “Singleplayer mit Story-Fokus? Ich bin dabei” (via reddit).

Die Fans erinnerten sich trotzdem noch an das gescheiterte Marvel’s Avengers, das als das erste von mehreren Spielen in Zusammenarbeit mit Marvel entwickelt wurde. Das Multiplayer-Spiel war im September 2020 gelaunched und scheiterte auf ganzer Linie.

Guardians of the Galaxy ist nun das zweite Spiel der Marvel-Square-Kooperation. Im Gegensatz zu Avengers wurde es als reines Singleplayer-Game entwickelt. Dennoch ist ein Teil der Spieler dem Titel gegenüber aufgrund der Assoziation mit Avengers eher skeptisch eingestellt.

Keine Spur von den Flaggschiff-Titeln Final Fantasy XVI und FFVII Remake

Während es bei Guardians of the Galaxy Beschwerden über zu viel Footage gab, war bei den großen Square-Enix-Titeln das Gegenteil der Fall. Messen wie die E3 sind dafür bekannt, dass dort News zu richtig dicken Games vorgestellt werden. Titel, auf die viele gespannt warten. Das sind bei Square Enix:

Final Fantasy XVI unter der Leitung von Naoki Yoshida

Der 2. Teil von Final Fantasy VII Remake unter der Leitung von Tetsuya Nomuta

Forspoken, ehemals Project Athia, unter der Leitung von Hajime Tabata

Von allen drei Spielen fehlte in der E3-Präsentation jede Spur. Beim FF7-Remake und Forspoken scheint die Info-Flaute wenig überraschend. Forspoken kommt erst 2022 und das Remake von FFVII erhielt erst vor wenigen Tagen eine PS5-Version sowie das Yuffi-DLC.

Final Fantasy XVI hingegen ist ein anderer Fall. Der Release dafür wird weiterhin für 2021 angegeben, doch es ist noch wenig bekannt über das Spiel. Zudem versprach der Direktor Naoki Yoshida nach dem Reveal auf dem großen PS5 Showcase Event 2020, dass es 2021 mehr Infos zu dem Spiel geben wird.

Einen kleineren Info-Drop gab es Anfang 2021, als die offizielle Seite zu FFXVI Hintergrundinformationen über die Spielwelt und einzelne Charaktere geliefert hat. Ein großer Teil der Fans rechnete zur E3 2021 demnach mit einem neuen Trailer oder weiteren Informationen zu Final Fantasy 16, die aber nicht kamen.

Es ist wahrscheinlich, dass Naoki Yoshida aktuell genug Arbeit mit dem neuen Addon Endwalker von FFXIV hat.

Final Fantasy Origin und die kaputte Demo

Als am Ende der Show endlich ein Final-Fantasy-Spiel gezeigt wurde, kam die Ernüchterung ebenfalls sehr schnell. Bei dem Spiel handelt es sich um das zuvor geleakte Final Fantasy Origin, das von Team Ninja (Nioh, Ninja Gaiden, Dead or Alive) entwickelt wird. Es ist ein Souls-like Action-Game in der Third-Person-Perspektive.

Die Spieler übernehmen die Rolle des Protagonisten Jack, der sich zusammen mit zwei Begleitern durch den Schrein von Chaos kämpft. Sein Ziel: Chaos zu töten. Das macht der Mann im Verlauf des Trailers so deutlich, dass es in der Community sofort zu einem Meme geworden ist.

In den Kommentaren unter dem Trailer, der mit etwa 4.700 Upvotes und 4.500 Downvotes bei etwa Gleichstand steht, machen sich Spieler über die Dialoge darin lustig:

“Irgendwas sagt mir, dass der Typ Chaos töten will” – PolarSaurusRext

“Wer ist Chaos? Ich glaube, jemand will ihn töten. Bin mir aber nicht sicher” – MichaelXboxEvolved

“Neues Trinkspiel: Trink einen jedes Mal, wenn jemand sagt ‘Chaos'” – Worek Poziomek

“Wie oft muss der Protagonist im Trailer ‘Chaos” sagen? Square Enix: Ja” – KiraNear777

Neben den Dialogen wurde aber auch die Grafik in dem Trailer bemängelt. In dem Trailer fehlten den Charakteren zum Beispiel stellenweise jegliche Schatten. So gab es in dem Final-Fantasy-subreddit editierte PlayStation-2-Verpackungen mit dem Logo von FF Origins drauf (via reddit). Der beliebte Satire-Account des ehemaligen Sony-CEO Kaz Hirai tweetete, dass Origin auf der PS5 nicht spielbar sein wird, weil die PS5 nicht abwärtskompatibel mit der PS3 ist.

Direkt nach der Präsentation wurde in dem PlayStation-Store eine Demo zu Final Fantasy Origin veröffentlicht. Allerdings haben sich sofort Meldungen über Abstürze und korrumpierte Files gehäuft. Die Demo scheint aktuell nicht spielbar zu sein und das drückte weiter auf die Stimmung in Teilen der Community.

Babylon’s Fall ist plötzlich ein Live-Service-Game

Vor der Konferenz kündigte Square Enix an, dass es 2 Jahre nach der Ankündigung endlich neue Infos zum Action-Spiel Babylon’s Fall geben wird. Das Spiel wird von Platinum Games entwickelt, die vor allem für Spectacle Brawler wie Bayonetta und vor allem Nier: Automata beliebt sind.

Entsprechend sorgte die Ankündigung über neue Infos für Vorfreude. Der erste Trailer hatte positive Resonanz erhalten und Platinum ist ein beliebter Entwickler mit viel Erfahrung, was Action-Spiele angeht. Doch der neue Trailer zu Babylon’s Fall kam gar nicht gut an.

Auf dem offiziellen YouTube-Channel von Square Enix hat er über 3.200 Downvotes bei nur etwas über 600 Upvotes. In den Kommentaren beschweren sich die Spieler darüber, dass Square Enix 2 Jahre lang verschwiegen hat, dass Babylon’s Fall ein Live-Service-Game wird.

“Dieser Trailer hat mir gerade 70 $ für einen großen Fehler erspart” – Bearer of Bad news 13

“Was zur Hölle ist mit diesem Spiel passiert? […]” – nevikjames

“Platinum ist mein absoluter Lieblings-Entwickler, aber ‘Live Service’ hat mir sofort jegliche Hoffnung genommen. Und der Art-Stil ist auch furchbar” – NotPork

“Ich war so gespannt, als es noch wie ein Singleplayer-Spiel erschien. Jetzt bin ich nicht mehr gespannt” – arta realmblazer

In dem ursprünglichen Trailer, die 2019 veröffentlicht wurde, gab es keinerlei Hinweise auf einen Multiplayer. Während der gesamten Gameplay-Präsentation sieht man immer nur einen Spielercharakter auf dem Bildschirm. Lediglich ganz am Ende sah man damals auf einem Artwork 4 Charaktere zusammen stehen.

Zudem merken die Spieler an, dass der neue Trailer einfach schlechter aussieht. Das Kampfsystem sehe langsamer und weniger spaßig aus und die Grafik sei schlechter. Bei der Grafik argumentieren einige allerdings, dass das Spiel sich noch in Entwicklung befindet.

Das gab’s außerdem

Abgesehen von den großen Brocken gab es noch eine ganze Reihe kleinerer Ankündigungen und Spiele, die in kurzen Trailern vorgestellt wurden.

So erinnerte Square Enix mit einem Trailer an das Remake von Secret of Mana,

brachte FFI bis VI noch mal auf PC und Mobile-Plattformen,

zeigte einen kurzen Trailer zu Hitman Sniper: The Shadows,

und eine ganze Reihe von Trailern zu ihren Mobile-Games wie FF Brave Exvius, Nier: Re[in]carnation oder FFVII The First Soldier

Die größte dieser kleineren Meldungen waren das Remaster von Life is Strange und der neue Teil der LiS-Reihe: Life is Strange – True Colors. Diese wurden allerdings schon während eines früheren “Square Enix Presents”-Streams gezeigt und boten den verärgerten Fans wohl wenig Trost.

Wie fandet ihr den Showcase von Square Enix? Habt ihr die angekündigten Games so erwartet oder gab es Überraschungen? Schreibt es uns in die Kommentare.

Auf der Konferenz von Microsoft gab es dafür um einiges mehr zu sehen:

