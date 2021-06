Auf dem Square Enix Showcase im Rahmen der E3 2021 hat der japanische Publisher das neue Spiel zur Marvel-Franchise “Guardians of the Galaxy” vorgestellt. Hier ist der erste Trailer und alle Infos.

Das wurde angekündigt: Square Enix kündigte ihr neues Spiel aus dem Marvel-Universum an, das auf der IP Guardians of the Galaxy basiert. Es erscheint bereits am 26. Oktober 2021. In dem Singleplayer-Action-Game spielt ihr den Protagonisten Peter Quill (wir meinen den verwegenen Star-Lord), der ein Team aus Chaoten anführt, um das Universum vor dem Bösen zu beschützen.

Ähnlich wie Marvel’s Avengers folgt Guardians of the Galaxy seiner eigenen Geschichte. Die Guardians sind seit etwa einem Jahr zusammen als Team unterwegs und stolpern über ein scheinbar kleines und unbedeutendes Problem, das sich dann aber als um einiges größer Herausstellt, als sie erwartet hatten.

11 Minuten Gameplay im Trailer

Den ersten Trailer mit viel Gameplay könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das ist das Gameplay: Als Star-Lord Peter Quill werdet ihr im Kampf seine normalen Gadgets und Waffen einsetzen. Dazu gehören zum Beispiel seine zwei Blaster oder die Jet-Boots, die euch beim Springen einen Boost verleihen können.

Euer Team wird euch während der Kämpfe mehr oder weniger freiwillig zur Seite stehen. Sie werden von der Spiel-KI kontrolliert, ihr könnt ihnen aber durch ein Auswahl-Menü Befehle geben. Dabei könnt ihr euch aussuchen, welche Fähigkeiten sie im Kampf einsetzen werden.

Aber auch während der Cutscenes gibt es viel Freiheit. Ihr bekommt die Wahl, wie ihr mit euren Team-Mitgliedern interagieren wollt und könnt Entscheidungen treffen, die die Dialoge und das Spielgeschehen beeinflussen werden. Die Guardians werden nicht immer von euren Befehlen und eurer Wahl begeistert sein und sie entsprechend kommentieren. Ihr könnt euch also auf viele Jokes und Sticheleien freuen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Einen Cinematic-Trailer gibt es ebenso, der die Atmosphäre des Spiels einfängt

Das passierte mit Avengers: Guardians of the Galaxy ist das zweite Spiel, das im Rahmen der großen Kooperation zwischen Square Enix und Marvel erscheinen wird. Die Zusammenarbeit wurde bereits 2017 angekündigt und wird mehrere Spiele umspannen. Das Erste davon war der Multiplayer-Titel Marvel’s Avengers, der allerdings alles andere als gut empfangen wurde.

Die Spielerzahlen sanken schnell und die niedrigen Verkäufe verursachte Verluste.

Auch Square Enix war von der Performance des Spiels enttäuscht.

Es konnte die Entwicklungskosten nicht vollständig abdecken, sagte Yosuke Matsuda, der CEO von SE.

Darum geht es in Guardians of the Galaxy: Die Guardians ist eine sehr alte Comic-IP von Marvel, die zum ersten Mal im Jahr 1969 erschienen ist. Damals noch in einer völlig anderen Zusammensetzung der Charaktere als die, die wir aus den beliebten Filmen des Marvel Cinematic Universe kennen.

In den Filmen, die das Spiel von Square Enix als Vorlage nimmt, macht sich ein Helden-Team um den selbst ernannten Star-Lord Peter Quill herum, um das Böse in der Galaxie zu bekämpfen. Peter selbst wurde als Kind von der Erde entführt und schließt sich ihnen an, um zu überleben. Er wird von dem Anführer groß gezogen.

Über 20 Jahre später findet er als erwachsener Mann eine mysteriöse Kugel in den Ruinen eines verlassenen Planeten und mit ihr jede Menge Ärger. Im Verlauf der Story trifft Peter auf die Charaktere, die später zu seinem Team gehören und seine Freunde werden würden.

Dabei könnte die Truppe nicht bunter und chaotischer sein. Vor allem der Waschbär Rocket und sein Freund, Baum Groot, sorgen während der Missionen gerne für Chaos und viel Humor. Während sich die Story des Spiels von der, der Filme unterscheiden wird, könnt ihr dennoch mit dem üblichen Guardians-Humor rechnen.

Vor der Konferenz von Square Enix waren übrigens Microsoft und Bethesda dran. Wir haben sie in einem Ticker abgedeckt:

E3 2021: Alle Ankündigungen und Trailer von Xbox & Bethesda – Wir tickern live mit