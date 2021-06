Auf der E3 2021 wurde ein neuer Gameplay-Trailer zum Survival-MMORPG Pioner gezeigt. Allerdings lief der zu einer Zeit, zu der die meisten von euch vermutlich schliefen. Dementsprechend wenige Views hat er. Schade, denn der Trailer ist absolut hinreißend.

Was ist das für ein Trailer? Die Macher von Pioner haben auf der E3 neues Gameplay gezeigt. Im Trailer sind einige der Features des Spiels und Details zur Story zu sehen. In Pioner spielt ihr ihr „Reaper“, einen ehemaligen Speznas-Agenten, der auf einer Insel in einer postapokalyptischen Sowjetunion gefangen ist.

Die Insel wird umringt von einer Zeit-Anomalie, die auch auf dem Gebiet selbst für Probleme sorgt. Überall stromern Mutanten herum und einige Menschen wurden offenbar ebenfalls verändert, wie ein Mädchen, welches euch im Trailer „Onkel“ nennt.

Zu sehen sind einige Features, die teilweise dem Survival-Genre und teilweise MMORPGs zugeordnet werden können, wie etwa:

anpassbare Waffen mit Aufsätzen

Artefakte, die euren Waffen besondere Fähigkeiten verleihen

Koop-Gameplay mit mindestens zwei anderen Spielern

Fraktionen mit eigener Story

Dialoge mit Auswahlmöglichkeiten

Die englische Version des Trailers.

Warum haben wir den verpasst? Der Trailer lief in der Nacht vom Sonntag, den 13. Juni auf Montag, den 14. Juni um kurz nach Mitternacht und ohne große Ankündigung. Pioner zeigte sein neues Gameplay inmitten haufenweise anderer Ankündigungen – und komplett auf Russisch. Die englische Version kam erst später.

Dementsprechend kam der Trailer kaum irgendwo groß durch. Heute, am 14. Juni um 11:00 Uhr, hat der englische Trailer gerade einmal 4.155 Aufrufe, der russische weitere 3.646. Rainbow Six: Extraction sammelte in wenigen Minuten alleine schon mehr Likes als Pioner Views.

Pioner kommt später, will Survival, MMORPG und FPS sein

Was steckt in Pioner? Laut Beschriebung will Pioner sowohl ein MMORPG als auch ein Survvial-Game und ein Shooter sein. Das Indie-Projekt aus Russland ist also recht ambitioniert, ist aber auch schon seit 2017 in Entwicklung.

Pioner setzt voll auf PvE und Erkundung, bietet große Gebiete und Raids, mindestens vier Fraktionen und einen Tag-Nacht-Zyklus, der das Verhalten der Gegner beeinflusst. Ihr schreitet im Spiel voran, indem ihr euren Einfluss erhöht. Händler bieten euch dann etwa immer bessere Ausrüstung an.

Außerdem scheint das Kampf-System einen größeren Fokus zu bekommen. Die Entwickler haben in einem weiteren Video kurz vorher erklärt, wie genau Kämpfe in Pioner aussehen. Besonders Shooter-Spieler sollen sich hier wohlfühlen, da sich Pioner nicht so langsam spiele wie andere Survival-Games.

Hier zeigen die Entwickler das Kampf-System von Pioner.

Wann erscheint das Spiel? Bisher gibt es noch kein konkretes Release-Datum für Pioner, es soll aber Ende 2021 bis Anfang 2022 für den PC erscheinen. Über eine Konsolen-Version gibt es noch keine Info. Da es sich aber um einen Indie-Titel handelt, dürften Varianten für PlayStation und Xbox erst einmal hintenan stehen.

Wie gut sich Pioner schlägt, wenn es einmal erschienen ist, muss sich noch zeigen. Vielleicht schafft es das Indie-Projekt aus Russland soagr in unsere Liste mit den 25 besten Survival-Games 2021 für PlayStation, Xbox und PC.