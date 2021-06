Ich bin ja kein Grafik-Freak, aber VERDAMMT sieht Forza Horizon 5 gut aus!

Auf der Pressekonferenz von Bethesda und Microsoft auf der E3 2021 wurde das neue Forza Horizon 5 gezeigt. Eigentlich ist MeinMMO-Autor Benedict Grothaus weder ein großer Fan von Rennspielen, noch braucht er tolle Grafik in seinen Games – Trotzdem hat er jetzt richtig Bock auf Forza.

Normalerweise können mich Spiele rein mit ihrer Optik nicht überzeugen. Egal, wie gut sie aussehen oder was für eine realistische Grafik sie an den Tag legen: Aussehen ist für mich nicht alles. Und über schlechtes Gameplay kann auch keine kinoreife Darstellung hinwegtäuschen. Ein Grund, warum ich das Survival-Game Valheim so feiere und das Spiel tagelang gezockt habe.

Auch Rennspiele sind absolut nicht mein Metier. Der letzte Titel in diesem Genre für mich war Need for Speed: Underground – das war 2003 (ich werde alt …). Ich bin schließlich Survival-Experte und eingefleischter WoW-Spieler.

Ich fahre nicht einmal gerne Auto, für mich ist das nicht mehr als eine Fortbewegungsmethode und auch nicht die angenehmste. Dementsprechend hat mich die Ankündigung von Forza Horizon 5 auf der E3 eigentlich am wenigsten interessiert. Auch der Trailer zum neuen Forza riss mich nicht vom Hocker.

Dann kam das Gameplay.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Dieses Gameplay von Forza Horizon 5 hat mich absolut vom Hocker gerissen.

Ist das noch ein Videospiel oder ein spielbares Video?

Forza Horizon 5 spielt in einer riesigen Open World irgendwo in Mexiko. Die ersten Bilder zeigen recht unspektakuläre Wüstengebiete. Dann kommt jedoch ein Schnitt irgendwo in den Dschungel und durch alte Maya-Ruinen.

Da hatte mich das Spiel am Haken. Die Strecke sieht einfach herrlich aus. Auch wenn Grafik nicht alles ist, schaue ich mir gerne eine detaillierte Welt an und entdecke. Das neue Forza könnte dieses Interesse richtig gut befriedigen, wie es aussieht. Und es wird noch besser.

Nach den Ruinen wechselt die Szene zu einem Steppengebiet und ohne das omnipräsente Wasser des Dschungels sieht das Bild noch schärfer aus. Selbst die Autos – für die ich nichts übrig habe – sehen echt gut aus. So gut, dass ich mir unbedingt eines zusammenbasteln will.

Die Fahrt geht weiter durch Städte und sogar durch einen Vulkan und spätestens hier sieht die Gegend fotorealistisch aus. Der Himmel, der mit einer speziellen Technik aufgenommen sein soll, die Felsen, die Vegetation … das alles sieht so aus, als wäre ein echtes Rennen aufgenommen worden.

Dazu wirkt das Gameplay auf den ersten Blick echt flüssig. Ich bin kein Experte in Sachen Rennspiele, aber ich weiß, dass das Fahrgefühl wichtig ist. Und so, wie sich die Autos auf den Strecken bewegen – besonders offroad – sieht nach mächtig viel Spaß aus. Ich werde mir vermutlich sogar ein Lenkrad für Forza kaufen.

Multiplayer, bescheuerte Modi und … ein Battle Royale?!

Im Video werden einige der möglichen Spielmodi von Forza Horizon 5 gezeigt. Die Open World selbst ist bereits auf Multiplayer ausgelegt, ihr sollt leichter zu Bekannten und Freunden finden, um mit diesen zusammen rumheizen zu können. Dazu sind weitere Spielmodi zu sehen oder genannt, wie etwa:

eine Piñata-Jagd durch die Gassen einer Stadt

Arcade-Games wie Bowling, die etwas an die seltsamen Modi aus Mario Kart erinnern

ein Battle Royale – wie auch immer das funktionieren soll

Ehrlich gesagt, sind die Modi für mich kein Anreiz zum Spielen. Ich werde das neue Forza ziemlich sicher spielen, aber vor allem, um mich alleine umzusehen. Quasi Urlaub in Mexiko, während Reisen noch immer schwierig ist. Seltsames Bowling brauche ich dann aber wirklich nicht in einem Rennspiel.

Den Geschmack über die Modi einmal beiseite: Seid ihr von Forza Horizon 5 genauso begeistert wie ich?

Wenn ihr euch weitere Ankündigungen ansehen wollt, findet ihr hier bei uns alle Ankündigungen und Trailer von Xbox & Bethesda auf der E3 2021.