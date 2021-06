Forza Horizon 5 beeindruckt mit E3-Trailer – Schönste Open World aller Zeiten?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ein 7-minütiges Video mit mehr Gameplay und Erklärungen, welche Änderungen in Forza Horizon 5 neu sind und wie die Grafik so gut werden konnte:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Forza Horizon 5 erscheint am 9. November 2021 für PC und Xbox. Im Gegensatz zu Forza Motorsport, spricht Forza Horizon vor allem Casual- und Multiplayer-Fans von Autospielen an, die den schnellen Spaß suchen. Der Trailer besticht durch eine beeindruckende Open World, die nur so vor Foto-Realismus und scharfen Details strotzt. Die Landschaft wurde dafür mit Photogrammetrie aufgenommen und Raytracing ist auch an Bord. Das Open World-Rennspiel bewegt das Motorsport-Musik-Festival diesmal nach Mexiko. Aber beurteilt selbst, ob die Ingamen-Szenen eurer Meinung nach die schönste Open World bisher zeigen könnten . Ob dieser erste Eindruck bestätigt wird, sehen wir dann spätestens im November. Hier seht ihr die neue Map Mexiko im Trailer:

Insert

You are going to send email to