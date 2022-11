Microsoft verkauft 200€-Bundle mit 2 Top-Spielen für PC und Xbox für 70 Cent – Aber hat den Fehler jetzt bemerkt

Letzte Woche hat Microsoft ein Bundle für das Spiel „Forza Horizon“ viel zu billig im schwedischen Xbox-Store angeboten. Das Bundle kostet eigentlich 200 Euro, ging aber für 70 Cent raus. Doch wer früh zugeschlagen hat, kann diesmal nicht feiern: Microsoft macht den Kauf rückgängig.

Was ist das für ein Bundle? Es ist das „Forzia Horion 4 and Forza Horizon 5 Premium Editions Bundle“:

Eigentlich kostet das Bundle im deutschen Store 199,999 € – es ist aber aktuell noch 7 Tage herabgesetzt auf 79,99 € (via xbox.com)

Das Bundle hat 79.41 Gigabyte. Es wird für PC, Xbox One und die Xbox Series angeboten.

Das Premium Bundle umfasst zwei der besten Rennspiele aller Zeiten: Forza Horizon 5 bekam 92 % (Xbox Series X) auf Metacritic, Forza Horizon 4 steht ebenfalls bei 92 % (Xbox One).

Foren-Nutzer freuen sich über Schnäppchen des Jahrhunderts

Was war das Problem? Offenbar durch einen Fehler von Microsoft wurde das Spiel im schwedischen Store vor einer Woche nicht auf etwa 80 € reduziert, sondern auf 70 Cent – also in schwedischen Kronen.

Ein Nutzer des Forums ResetEra sah das am Donnerstag und leitete seine Forenfreunde auf die schwedische Version des Xbox-Stores hin, wo das Spiel so extrem günstig war, mit dem Hinweis: „Schnappt’s euch, solange es dauert.“ (via resetera)

Wie man sich denken kann, war der Thread ein voller Erfolg: Die Leute aus Europa und Großbritannien stützen sich auf das Angebot – Schnäppchenjäger aus den USA gingen leer aus.

Microsoft entfernt Bundle wieder, gibt Geld zurück

Das ist jetzt das raue Erwachen: Wie die Leute von Resetera berichten, hat Microsoft seinen Fehler mittlerweile bemerkt und zeigt keine Kulanz, wie EA bei FIFA.

Die Leute sagen: Microsoft habe ihnen das Bundle wieder weggenommen, aber großzügigerweise die 70 Cent ersetzt. Das war dann wohl doch einfach zu gut, um wahr zu sein.

Die Geschichte kann man auch als Nachteil des digitalen Zeitalters sehen, hätte Microsoft die Boxen schon herausgeschickt, wäre es schwer gewesen, die wieder zurückfordern.

Dennoch sollte man im Zweifel bei solchen Schnappern wohl einfach zuschnappen, denn manchmal darf man die Beute wirklich behalten:

