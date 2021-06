Fallout 76 zeigt sein großes Sommer-Update und es wird erstaunlich düster

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bethesda verspricht außerdem weitere Inhalte für 2022. Im nächsten Jahr sollen mit „The Pitt“ neue Expeditionen kommen – also quasi Dungeons für mehrere Spieler, in denen ihr verschiedene Aufgaben gegen Feinde mit besonderen Modifikationen meistern müsst.

Was steckt noch in Stählerne Herrschaft? Auf der offiziellen Website von Fallout hat Bethesda bereits zuvor gezeigt, welche Inhalte noch im neuen Update stecken (via bethesda.net ). Die Roadmap spricht von:

Das neue Sommer-Update erscheint bereits am 7. Juli 2021 kostenlos für PlayStation 4, Xbox One und PC.

