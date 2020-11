Mit der neusten Ausgabe von “Aus dem Vault” liefert Bethesda einen Enthüllungstrailer zum kommenden “Stählerne Dämmerung”-Update in Fallout 76. Der Trailer stellt drei neue Protagonisten vor: Paladin Rahmani, Ritter Shin und Gelehrte Valdez. Neben neuen NPCs gibt es außerdem neue Schauplätze, Waffen und Rüstungen aus dem Arsenal der Bruderschaft.

Wann kommt das Update? Am 01. Dezember 2020 wird die Stählerne Bruderschaft in Appalachia eintreffen. “Stählerne Dämmerung” wird dann für alle Fallout 76 Spieler kostenlos verfügbar sein. Neben einer brandneuen Questreihe wird Appalachia lebendiger, denn die Bruderschaft bringt neue Waffen und Ausrüstungen mit und wird sicher auch das ein oder andere Lager in Appalachia neu errichten.

In dem kürzlich veröffentlichten Trailer stimmt Bethesda die Fans bereits auf das kommende Update ein und stellt Paladin Rahmani, Ritter Shin und Gelehrte Valdez vor. Mit beeindruckenden Aufnahmen und der passenden musikalischen Untermalung wird deutlich gemacht, warum die Stählerne Bruderschaft nach Appalachia zurückkehrt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Die Stählerne Bruderschaft sichert und katalogisiert Technologien in Appalachia um sie für jeden Bewohner zugänglich zu machen.

Am 19. November 2020 wird Bethesda ein Hintergrundvideo zur Stählernen Bruderschaft veröffentlichen. Das Video erscheint anderthalb Wochen vor Release des letzten großen Fallout 76 Updates im Jahr 2020 “Stählerne Dämmerung”.

Vorbereitung auf die Stählerne Bruderschaft

Wer selbst ein C.A.M.P. im Stile der Bruderschaft bauen möchte, kann sich zum Start im Atom-Shop das Bruderschaft-Rekrutierung-Paket sichern. Enthalten sind eine Vielzahl von Gegenständen:

Bruderschaft-Aufklärungsturm

Barrikade mit BoS-Logo und Warnleuchten

Kasernenspind für Kleidung, die ihr unter der Powerrüstung tragt

Neben neuen Items für euren Spind, gibt es außerdem Emotes und weitere Gegenstände. Welche das sein werden, seht ihr in unserer Galerie:

Der Spind im Stil der Stählernen Bruderscahft

Eine Barrikade mit BoS-Logo und Warnleuchten

Der Aufklärungsturm der Stählernen Bruderschaft

Das Salut-Emote der BoS ehrt die Bruderschaft

Der Aufklärungsturm ist bereits aus der ferne zu erkennen

Ein schicker Aufklärungsrucksack in Stil der Stählernen Bruderschaft

Was euch noch erwartet: Neben der Stählernen Bruderschaft werden mit dem Update die instanzierten C.A.M.P. Unterschlüpfe eingeführt, eure eigenen Vaults. Zur Auswahl stehen drei Unterkünfte, welche das Leben im Untergrund ermöglichen:

Vault-Versorgungsraum : Für alle kostenlos verfügbar

: Für alle kostenlos verfügbar Vault-Foyer : Vorerst nur für Fallout 1st-Mitglieder, später im Atomic Shop für alle

: Vorerst nur für Fallout 1st-Mitglieder, später im Atomic Shop für alle Vault-Atrium: Sofort im Atomic Shop nach Release erwerbbar

Mit dem Update wird ebenfalls die dritte Saison eingeläutet, welche mit Sicherheit einige außergewöhnliche Belohnungen bereithalten wird. In unserem umfangreichen Guide zum Season Pass von Fallout 76 erklären wir euch, wie die Belohnungen am schnellsten erspielt werden können.

Eine neue, alte Waffe in Fallout 76: Der Plasma Cutter wird ab dem 01. Dezember auch in Fallout 76 verfügbar sein. Die Plasma-Waffe ist eine einhändige Nahkampfwaffe und Spieler über Stufe 50 können den Bauplan über Quests innerhalb der täglichen Operationen freischalten. Die Drop-Chance hängt davon ab, wie schnell ihr die Mission abschließt.

Initiant : unter 16 Minuten – 0,22 % Drop-Chance

: unter 16 Minuten – 0,22 % Drop-Chance Paladin : unter 12 Minuten – 0,44 % Drop-Chance

: unter 12 Minuten – 0,44 % Drop-Chance Ältester: unter 8 Minuten – 3,56 % Drop-Chance

Im Ansatz zu erkennen: Der „Plasma Cutter“ ist eine Nahkampfwaffe und ab Level 50 verfügbar.

Bethesda feiert 2 Jahre Fallout 76

Wie wird der Geburtstag gefeiert? Am 14. November 2018 erschien Fallout 76 offiziell. Die damalige B.E.T.A. und der Release sorgten für starke Kritik am Game und an Bethesda. Im November feiert Fallout 76 seinen zweiten Geburtstag. Seit dem 10. November gibt es für Spieler jede Menge Angebote und Rabatte. Bis zum 16. November läuft die Bonus-Challenge-Woche, bei welcher der S.C.O.R.E. verdient werden kann. Neben den üblichen Challanges gibt es zwei tägliche Bonus-Challenges sowie zwei zusätzliche wöchentliche Challenges.

Die Roadmap: Zum Ende des Jahres gibt es in Fallout 76 jede Menge Events

Wer Legendärscheine über hat, sollte außerdem zwischen Donnerstag, 12. November 18:00 Uhr MEZ und Montag, 16. November 18:00 Uhr MEZ bei der legendären Lieferantin Murmrgh vorbeischauen. Auf ihre geheime Auswahl von legendären 3-Sterne-Waffen und -Rüstungen gibt es einen dicken Rabatt von 25 %. Murmrgh hat ihren Laden im Rusty Pick aufgeschlagen.

Ab dem 24. November erwartet Spieler noch ein weiteres Event “Jagd nach dem Schatzsucher”, bei dem es für Spieler aller Stufen jede Menge Belohnungen geben wird.

Was Spieler im Dezember erwartet: Zur Weihnachtszeit wird auch in Fallout 76 gefeiert. Mit dem Update “Stählerne Dämmerung” am 01. Dezember beginnt die doppelte S.C.O.R.E.-Punkte-Woche. Bethesda verdoppelt vom 10. bis 14. Dezember eure Erfahrungspunkte, bevor am 15. Dezember Sasion 3 beginnt.

Abgerundet wird das Jahr in Fallout 76 mit dem “Feiertags-Verbrannter-Event” vom 17. bis 31. Dezember und zusätzlich erhalten Spieler vom 22. bis 29. Dezember 25 % Rabatt auf Murmrghs Geheime Auswahl.

Seid ihr bereits in freudiger Erwartung auf das neue Update? Worauf freut ihr euch am Meisten?