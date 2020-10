Was das Update noch bringt : Mit dem Update 23 vom Dienstag wurden insgesamt 62 Fehler und Exploits behoben. Darunter ist ein besonders nerviger, der es Spielern ermöglichte, einen Teil von “Tägliche Operationen: Verbindungsgerät” zu umgehen, um schneller an Verstärkung zu gelangen.

Das Event startet am Donnerstag, 15.Oktober 2020, 18:00 Uhr MESZ und endet am Montag, 19. Oktober 2020, 18:00 Uhr MESZ.

Was ist das für ein Event? Ab sofort tauchen Schatzsucher-Grubenhauer in sämtlichen Regionen von Appalachia auf, die besondere Beute und legendäre Gegenstände dabei haben können.

In Fallout 76 kehrt ein altes Event zurück: die „Jagd nach dem Schatzsucher“, in der ihr euch mit massenhaft legendärer Beute eindecken könnt und das ganz einfach. Das Event startete am 15. Oktober. Außerdem beheben die Entwickler etliche Bugs, um auf das kommende, große Update „Steel Dawn“ vorzubereiten.

