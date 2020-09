Zusammen mit dem Update erscheinen außerdem C.A.M.P.-Unterschlüpfe. In diesen können Spieler in instanzierten Bereichen bauen. Daraus ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten für alle Spieler, die sich kreativ beim Bau der eigenen Base austoben möchten. Die sind schon bald auf dem PTR zu testen.

Was euch 2020 und 2021 noch in Fallout 76 erwartet : Mit der „Stählernen Dämmerung“ wird eines der größeren Updates im Winter 2020 laut der Roadmap veröffentlicht veröffentlicht. Die bringt unter anderem neue Waffen, Rüstungen und Quests sowie die Stählerne Bruderschaft zurück. Die hat sich bereits durch verschlüsselte Radiobotschaften angekündigt .

Er macht damit darauf aufmerksam, dass die Stützpunkte der Siedler und Raider erst nach etlichen Wochen kostenlose Schnellreisepunkte wurden. Für die Bruderschaft will er verhindern, dass Spieler so lange danach fragen müssen.

Was ist das für ein Update? „Die Stählerne Dämmerung“ ist das große Winter-Update, das Ende 2020 in Fallout 76 erscheinen soll. Es folgt dem aktuellen Update „Ein Ödland für Alle“ und bringt die legendäre Stählerne Bruderschaft zurück.

