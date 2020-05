Habt ihr Schwierigkeiten, euch einer Fraktion in Fallout 76 anzuschließen oder wisst nicht, ob die Raider oder Siedler besser zu euch passen? Mit unserem Quiz fällt euch die Entscheidung leichter!

Seit dem Wastelanders-Update vom 14. April hat Fallout 76 eine neue, riesige Questreihe. In dieser geht es darum, dass ihr den neu angekommenen NPCs in Appalachia helft, einen erneuten Ausbruch der Verbrannten-Seuche zu verhindern.

Im Laufe der Quest lernt ihr die beiden großen Fraktionen kennen: den Siedlern oder den Raidern. Während ihr Aufgaben für die Fraktionen erledigt, kommt ihr an einen Punkt, an dem ihr euch für eine Fraktion entscheiden müsst:

Schließt ihr euch Meg und den Raidern an, die Appalachia für sich beanspruchen?

Oder helft ihr Paige und seinen Siedlern dabei, Appalachia wieder aufzubauen und funktionierende Städte zu erreichten?

Bevor ihr euch entscheidet, könnt ihr Ruf bei beiden Fraktionen sammeln, um Belohnungen wie den neuen Bogen abzustauben. Um weiterzukommen, müsst ihr irgendwann aber eine Seite wählen. MeinMMO hilft euch bei der Entscheidung.

Persönlichkeits-Quiz: Bist du ein Siedler oder ein Raider?

Was ist das für ein Quiz? Wir haben uns einige Fragen für euch ausgedacht, mit denen es euch leichter fällt, euch für eine der beiden Fraktionen zu entscheiden. Dabei haben wir darauf geachtet, dass ihr dabei keine Story-Spoiler für das Ende der Geschichte abbekommt.

Die Fragen sind deshalb eher allgemein gehalten und sind dazu da, euren Charakter und eure Einstellung einzuschätzen. Am Ende erhaltet ihr dann eine Empfehlung von uns, welche Fraktion wohl am besten zu euch passt.

Wenn ihr Wastelanders selbst noch nicht gespielt habt, findet ihr hier alle Änderungen seit Release von Fallout 76 als kleine Hilfestellung, ob sich ein Blick vielleicht wieder lohnt.

Wie funktioniert das Quiz? Jede der Fragen hat mehrere Antworten, die verschieden viele Punkte geben. Aus dem Ergebnis setzt sich zusammen, welche Fraktion wir euch empfehlen. Habt ihr eine Antwort ausgewählt, ist sie gesetzt und kann nicht geändert werden. Wollt ihr das Quiz noch einmal machen, ladet die Seite einfach neu.

0% Erst einmal eine generelle Frage zu deiner Einstellung: Welche Fraktion findest du interessanter? Raider Siedler Keine von beiden Fangen wir mit den Grundlagen an: Du musst dir eine Rüstung zusammenbauen. Welches Material nutzt du? Egal, Hauptsache es ist voller Stacheln und Ketten. Ich suche nach Holz oder Leder und improvisiere eine möglichst gute Rüstung. Was gerade da ist – alte Reifen, weggeworfene Rüstungsteile, irgendwas. Nach Möglichkeit Stahl, das ich sorgfältig verarbeite, auch wenn's länger dauert. Nur aus leichtem Stoff, damit ich mir Flügel daraus bauen kann. Wie sieht die Ausstattung deines Camps aus? Die Schädel und Körper meiner besiegten Feinde auf Spießen! Ich stelle meine Waffen in der Vitrine aus und stelle mir ein cooles Moped in die Ecke, wenn ich eines finde. Hauptsache pragmatisch: Alle Werkbänke und wichtigen Gegenstände müssen leicht zu erreichen sein. Alles ordentlich: Sitzecken, einige Bilder und eine abgetrennte Werkstatt. Lampen! Viele, viele Lampen! Du baust dein eigenes Haus. Welches Material verwendest du? Holz, das ich irgendwie zusammenzimmere. Metall mit einem ordentlichen Fundament und Gerüst. Holz, aber in einer stabilen Konstruktion. Bauen? Ich ziehe einfach in eine Behausung ein, die ich finde – wenn die wem gehört, hat er Pech. Mein Haus ist die Freiheit und der Wald unter freiem Himmel. Ein paar persönliche Fragen: Welche ist deine Lieblingsfarbe? Rot Schwarz Blau Weiß Grau Wie würdest du dich am ehesten beschreiben? Draufgängerisch und selbstsicher. Brutal und durchgedreht. Vorsichtig und vorausschauend. Technisch und sozial kompetent. Gläubig und gottesfürchtig. Nun ein paar kniffligere Moralfragen: Ein Hilfesuchender und offenbar verletzter Ödlandbewohner liegt am Straßenrand. Er ruft um Hilfe, als er dich sieht. Wie reagierst du? Sobald ich ihn höre, knalle ich ihn ab und nehme mir seine Kronkorken. Ich versuche, ihn zu beruhigen und so weit zu verarzten, dass ich ihn ins Lager bringen oder Hilfe holen kann. Ich lache ihn aus und frage mich dann, ob ich möglicherweise im Kreis gelaufen bin. Ich nähere mich vorsichtig mit gezogener Waffe und sehe mich um – könnte ja eine Falle sein. Ich stelle Kerzen und Taschenlampen auf und bete für göttlichen Beistand. Ein Fremder näher sich deinem Camp. Wie reagierst du? Ich schließe die Tür ab und frage aus der Entfernung misstrauisch, was er will. Ich warte, bis er nahe genug dran ist, um mein neues Zielvisier auszuprobieren. Ich rufe ihm laut und deutlich zu, dass er verschwinden soll und kacke ist. Ich frage, was er will und weise darauf hin, dass einige Meter weiter freier Baugrund ist. Ich greife ihn an, wenn er nicht zu meiner Gemeinschaft gehört. Die letzte Frage: Du bist alleine im Wald – Was tust du dort? Ich suche nach anderen Leuten, die ich überfallen und ausrauben kann. Ich suche nach wichtigen Ressourcen. Ich baue einen Altar. Fallout 76 Raider oder Siedler Siedler Du bist eindeutig ein Siedler. Selbst, wenn du vielleicht nicht mit all ihren Idealen übereinstimmst, schlägt dein Herz doch für den Aufbau einer neuen Welt in Appalachia und du willst, dass hier alles einem Plan folgt und gut wird. Fremden gegenüber bist du zwar manchmal misstrauisch, aber generell versuchst du, möglichst viele Leute dazu zu bringen, dir bei deinem Projekt zu helfen. Mehr Hände können eben besser anpacken. Wenn du deine Wahl treffen musst, solltest du Paige und seiner Truppe helfen. Raider Du haust wohl gerne anderen Leuten die Schädel ein und gibst auch sonst nicht viel auf Gesetze, wie? Du gehörst eindeutig zu den Raidern. Recht und Ordnung sind dir nicht so wichtig, dir geht es vor allem um deine Freiheit und deinen Spaß. Dass sich andere Leute in Appalachia niederlassen, muss dich nicht unbedingt stören – aber nur, weil das bedeutet, dass du dadurch mehr Ziele für deine Schießübungen und verrückten Tüfteleien hast. Wenn es dazu kommt, zu wählen, solltest du dich Megs Raider-Truppe anschließen. Kult des Mothman Pssst. Du hast die geheimen Antworten gefunden und hast eigentlich weder mit den Raidern, noch mit den Siedlern etwas gemein. Deine wahre Berufung liegt darin, den Mothman zu ehren und seine Macht zu stärken. Der verstreute Kult des Mothman in Appalachia ist deine eigentliche Familie, selbst wenn du ihr nicht direkt beitreten kannst. Aber achte einfach nicht auf das, was die anderen sagen: Bau einen Schrein, entzünde die Lampen und hoffe darauf, dass Er dich bald besuchen kommt! Teile Deine Ergebnisse:

Und, welche Fraktion ist laut eurem Ergebnis die richtige? Passt sie zu euch oder widersprecht ihr und wählt doch die andere? Verratet uns eure Ergebnisse in den Kommentaren. Wenn euch keine der Fraktionen zusagt, haben wir ein weiteres Quiz für euch, in dem ihr herausfinden könnt, welche der Gruppe aus dem ursprünglichen Fallout 76 am besten zu euch passt.