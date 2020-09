Mit „Ein Ödland für Alle“ (engl. „One Wasteland for All“) hat Fallout 76 sein zweites großes Update für Jahr 2 erhalten. Das hat etliche Änderungen im Gepäck, die sowohl für Anfänger als auch für Veteranen Vorteile mit sich bringen. Die Idee stammt ursprünglich von The Elder Scrolls Online und hat da schon super funktioniert.

Was ist das für ein Update? „Ein Ödland für Alle“ ist das Herbst-Update 2020 für Fallout 76 und erschien am 15. September 2020. Das hatte etliche Änderungen im Gepäck, wie etwa:

tägliche Operationen

die bereits versprochenen legendären Skills

dynamische Gegnerstufen

Anpassungen an den öffentlichen Teams

Außerdem wird das S.C.O.R.E.-Board weitergeführt, was bereits in Season 1 quasi den Season Pass dargestellt hat. In dem gibt es auch dieses Mal wieder über 100 Belohnungen abzustauben, darunter Lunchpakete, C.A.M.P.-Gegenstände und haufenweise Kosmetika.

Das neue Spielfeld hat eine schicke Optik und bietet wieder viele Belohnungen.

Kurz vor „Ein Ödland für Alle“ gab es bereits ein Update, das den Wendigokoloss als neuen Boss hinzugefügt hat. Der ist noch härter als die Brandbestienkönigin, liefert aber auch noch bessere Belohnungen in Form von legendären Waffen.

Was hat das mit ESO zu tun? Das MMORPG The Elder Scrolls Online hat bereits 2016 mit „One Tamriel“ den gleichen Weg eingeschlagen. Der Plan damals war, das Spiel einsteigerfreundlicher zu machen, Gruppen zu fördern und dabei trotzdem fordernd zu bleiben.

Im Test zu One Tamriel auf MeinMMO kam ESO-Experte Jürgen Horn schon zu dem Schluss, dass dort nun mehr MMO als je zuvor drinsteckt. Durch „One Tamriel“ schafft es ESO seinen Content durchgehend relevant zu halten.

Das Update gilt als großer Durchbruch des Spiels, nachdem es zuvor eher unter dem Radar lief oder teilweise sogar als zu anstrengend galt:

Wenn ihr wüsstet, wie ESO vor 6 Jahren war – Ich erinnere mich wieder

ESO hatte damit also großen Erfolg, schließlich ist es selbst 2020 noch eines der besten MMORPGs. Fallout 76 macht ESO mit „Ein Ödland für Alle“ nach und folgt dem Pfad, der bereits zuvor so erfolgreich war – daher wohl auch der recht ähnliche Name.

Die neuen Gegner sind hart, aber nützlich

So wird das Zusammenspiel verbessert: Durch die dynamischen Gegnerstufen ist es für Einsteiger leichter, mit erfahreneren Freunden zusammenzuspielen – oder generell als neuer Charakter mit Veteranen.

Durch diese wird das Leveln ein wenig anders, grundsätzlich aber etwas flüssiger als zuvor, wodurch ihr vermutlich schneller an bessere Skills und Perks und schließlich auch an die legendären Skill kommt oder die Bosse bekämpfen könnt.

Wie funktioniert das? Über die neue Stufenanpassung verändert sich die Stärke eines Gegners abhängig von eurer eigenen Stufe. Das bedeutet: Je stärker ihr seid, desto stärker werden grundsätzlich auch alle Gegner.

Dabei gibt es allerdings Minimal- und Maximalstufen, die die Gegner nicht unter- oder überschreiten können. Damit skalieren sie nicht in lächerliche Höhen hinauf, können aber auch nicht einfach von nackten Stufe-1-Charakteren umgeboxt werden.

Die gefährlichen Brandbestien könnt ihr natürlich nicht einfach auf Stufe 1 aus dem Leben pusten – Das wäre dann doch langweilig.

Die Anpassung geschieht dabei für jeden Spieler dynamisch und jeder sieht seine eigene Gegnerstufe. Bethesda selbst erklärt das so: „Wenn mehrere Spieler zur selben Zeit auf denselben Gegner stoßen, bedeutet das also, dass dessen Stufe für hochstufige Spieler steigt, während sie für niedrigstufige Spieler sinkt.“

Allerdings ist das noch nicht bei allen Gegnern optimal. Die Maulwurfsratten etwa scheinen gerade auf höheren Stufen unfair stark zu sein und zu viel auszuhalten, was schon etliche Beschwerden nach sich zog. Bethesda arbeitet jedoch bereits daran, hier nachzujustieren.

Tägliche Operationen belohnen euch fürstlich

Was ist das? Die täglichen Operationen sind ein neues Feature, bei dem ihr jeden Tag einem anderen Ort eine Aufgabe erledigen sollt. Aktuell heißt diese Aufgabe „Verbindungsgerät“ und besteht aus mehreren Schritten:

aktiviert einen Sensor

haltet zwei Positionen für einige Zeit

besiegt eine Gruppe an Gegnern

besiegt den Boss der Operation

Die Operationen könnt ihr eunfach über die Karte starten.

Während ihr die Aufgaben am Missions-Standort erledigt, erscheinen immer mehr Gegner von einer bestimmten Fraktion, etwa Blutadler oder Supermutanten. Um Munition müsst ihr euch dabei keine Sorgen machen, denn die Gegner lassen Munition des Typs fallen, die ihr für eure ausgerüstete Waffe benötigt.

Was macht die Operationen besonders und was bringen sie? Als große Besonderheit bekommen die Gegner besondere Mutationen, die als eine Art „Affix“ fungieren. So können sie sich etwa tarnen, euch verlangsamen oder sie explodieren beim Tod.

Die Missionen gehen auf Zeit und je schneller ihr sie abschließt, desto höher fallen eure Belohnungen aus. Grundsätzlich erhaltet ihr legendäre Gegenstände, Erfahrungspunkte, Währungen und Verbrauchsgüter und davon mehr, je besser ihr seid:

16 Minuten und darunter: Anwärter

12 Minuten und darunter: Paladin

8 Minuten und darunter: Ältester

Legendäre Skills – Was ist das und was bringt das?

Was sind legendäre Skills? Das Feature ist schon eine ganze Weile in Planung und soll euren Charakter noch weiter verbessern. Mit besonderen Fähigkeiten, die zusätzlich zu regulären Perks funktionieren, könnt ihr weitere Eigenschaften erlangen, wie etwa:

eine Verbesserung eurer S.P.E.C.I.A.L.-Werte über das Maximum von 50 Punkten insgesamt hinaus, jedoch nicht über die Grenze von 15 pro Wert

„Meisterinfiltrator“, die eure Fähigkeiten im Schlossknacken und Hacken jeweils auf 3 setzt. So spart ihr euch bis zu 6 Karten-Slots

weitere Perks, die euch etwa eine größere Ausbeute beim Herstellen von Munition, Boni bei der Benutzung einer Powerrüstung oder zusätzliche Chems gewähren.

Einige der legendären Skills.

Insgesamt gibt es 26 verschiedene legendäre Skills und ihr könnt bis zu 6 gleichzeitig ausrüsten. Die Auswahl trefft ihr oberhalb eurer regulären Perk-Auswahl. Die Karten selbst sind alle freigeschaltet und müssen nur gelevelt werden.

Wie nutze ich sie? Ihr erhaltet einen Slot für die Karten auf den Stufen 50, 75, 100, 150, 200 und 300. Dabei genügt es, wenn ihr einen Charakter auf dieser Stufe habt. Alle anderen Charaktere können dann diese Slots nutzen.

Zum Aufwerten der Karten benötigt ihr Münzen, die ihr beim Verwerten von regulären Perks bekommt – 2 Pro Rang der Karte. Die legendären Skills haben insgesamt vier Ränge mit steigenden Kosten:

Rang 2 – 50 Münzen

Rang 3 – 100 Münzen

Rang 4 – 150 Münzen

Die legendären Skills findet ihr über den regulären Perks. Rechts unten seht ihr eure Münzen.

Die Aufwertungen gelten dabei nur für jeden Charakter selbst. Obwohl ihr mit einem neuen Charakter also bereits Slots habt und Perks ausrüsten könnt, werden die Stufen der Karten nicht für den ganzen Account übernommen.

Öffentliche Teams sind nun noch besser

Was sind öffentliche Teams? Das Feature wurde bereits im Sommer 2020 eingeführt und vereinfacht das Zusammenspiel mit anderen. Durch öffentliche Teams könnt ihr einfach Teams erstellen oder ihnen beitreten. Es gibt verschiedene Arten von Teams mit eigenen Boni.

Dazu gibt es im Sozial-Menü einen Reiter für die Teams, in die jeweils bis zu vier Spieler passen. Je mehr Spieler es sind, desto besser sind die Boni, die dabei anfallen. Mit „Ein Ödland für Alle“ sind diese Boni etwas angepasst und verbessert worden.

So sind sie noch besser: Zuvor gab es etliche Team-Arten, die kaum bis gar nicht genutzt wurden – etwa Erkundung, Rollenspiel oder Zwanglos. Die Vorteile waren zu schwach – Oder eher die der anderen Teams zu stark. Deswegen gibt es nun Gruppen mit neuen und anderen Boni:

Zwanglose Teams erhöhen jetzt die Intelligenz – Aufbau-Teams wurden entfernt

Teams für tägliche Operationen gewähren Bonus-RP für das neue Feature

Bei den neuen Teams sind einige selten genutzte Varianten rausgeflogen.

Alle davon sind nützlich, um schneller an Erfahrung zu kommen. Das hilft euch dabei, den neuen Battle Pass schneller durchzubringen, denn die einzige wiederholbare Aufgabe ist es, Erfahrung zu sammeln. Bereits zu Season 1 hatten wir mit den Teams einige Tipps zum schnelleren Leveln.

Wie geht es weiter?

Nach „Ein Ödland für Alle“ erscheint „Stählerne Dämmerung“ im Winter 2020. In einer neuen Roadmap haben die Entwickler bereits verraten, welche Inhalte noch auf euch warten. Darunter sind etwa:

neue Waffen und Rüstungen

neue Quests

Season 3 für das S.C.O.R.E-Brett mit weiteren Belohnungen und Kosmetika

Besonders C.A.M.P.-Bauer können sich freuen, denn mit den Unterschlüpfen bekommt jeder Spieler seinen eigenen, instanziierten Bereich in seinem Camp (oder genauer: Darunter). In dem kann er nach Lust und Laune walten und Verbündete beherbergen. Die Unterschlüpfe sind bald auf dem neuen PTR zu testen.

In einer Roadmap verriet Betheda bereits, was die Zukunft bereithält.

Außerdem zieht sich das Update bis 2021 und sorgt selbst dort noch für neue Erfahrungen. Zu den versprochenen Neuerungen für das kommende Jahr zählen Expeditionen und weitere tägliche Operationen wie die, die bereits gestartet sind.

Kürzlich hat Software-Gigant Microsoft bekannt gegeben, dass sie Bethesda gekauft haben für stolze 7,5 Milliarden Dollar. Bisher gibt es noch keine konkreten Auswirkungen, allerdings bedeutet da für die Zukunft einige Möglichkeiten. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus ist der Meinung, dass jeder Fallout-Fan den Bethesda-Kauf bejubeln sollte.