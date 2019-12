Die Perks in Fallout 76 gibt es in Form von Karten, die ihr vor allem durch Level-Ups erhaltet. Wir haben alle Infos und eine Liste zu den Perks für Euch in einer Übersicht zusammengefasst und einige Tipps parat.

Was sind die Perks in Fallout 76? In Fallout 76 sind die Perks in Form von Karten vorhanden. Sie sind frei an- und ablegbar.

Traditionell gibt es das SPECIAL-System, dessen Attribute vorgeben, welche Perks ihr ausrüsten könnt. Diese geben das Grundgerüst für Euren Charakter vor.

Dabei haben viele Perks mehrere Stufen. Wenn ihr die Karten kombiniert, bekommt ihr mächtigere aber manchmal auch teurere Perks. Ihr könnt Perks mit einem gemeinsamen Wert von maximal 56 Punkten tragen und euch so starke Build zusammenbasteln.

Wie bekomme ich Perk-Karten? Ihr erhaltet grundsätzlich bei jedem Level-Up eine Karte sowie alle fünf Level ein Karten-Pack. Ab Level 50 könnt ihr euch auch entscheiden, statt einem neuen Perk ein SPECIAL-Attribut neu zu verteilen. Wie ihr in Fallout 76 schneller leveln könnt, erfahrt ihr in unserem Guide.

In Zukunft soll es auch legendäre Perks geben, die noch mächtiger sind.

Spielt ihr in der Gruppe, könnt ihr sogar Perks mit euren Mitspielern teilen. Wird ein Perk geteilt, hat die ganze Gruppe Zugriff auf dessen Funktion.

Dieser Artikel erschien am 20. August 2018 erstmals und wurde am 17. Dezember 2019 erneuert.

Alle Perks in der Übersicht

Wir haben alle Perks passend zu ihrem entsprechenden SPECIAL-Attribut aufgelistet. Die Wirkung der verschiedenen Ränge ist mit Schrägstrichen an entsprechenden Stellen gekennzeichnet.

Von einigen Karten gibt es Profi- und Meister-Varianten. Diese sind stapelbar mit anderen Karten dieser Art für einen noch größeren Effekt.

Die Stärke-Perks (Strength)

Bärenstark – Schwere Waffen wiegen 30/60/90% weniger.

– Schwere Waffen wiegen 30/60/90% weniger. Gladiator – Einhand-Nahkampfwaffen verursachen nun +10/15/20% Schadens.

– Einhand-Nahkampfwaffen verursachen nun +10/15/20% Schadens. Profi-Gladiator – Einhand-Nahkampfwaffen verursachen nun +10/15/20% Schadens.

– Einhand-Nahkampfwaffen verursachen nun +10/15/20% Schadens. Meister-Gladiator – Einhand-Nahkampfwaffen verursachen nun +10/15/20% Schadens.

– Einhand-Nahkampfwaffen verursachen nun +10/15/20% Schadens. Waffengurt – Munition von ballistischen Waffen wiegt 45/90% weniger.

– Munition von ballistischen Waffen wiegt 45/90% weniger. Schläger – Deine Zweihand-Nahkampfwaffen verursachen nun +10/25/20% Schaden an.

– Deine Zweihand-Nahkampfwaffen verursachen nun +10/25/20% Schaden an. Profi-Schläger – Deine Zweihand-Nahkampfwaffen verursachen nun +10/25/20% Schaden an.

– Deine Zweihand-Nahkampfwaffen verursachen nun +10/25/20% Schaden an. Meister-Schläger – Deine Zweihand-Nahkampfwaffen verursachen nun +10/25/20% Schaden an.

– Deine Zweihand-Nahkampfwaffen verursachen nun +10/25/20% Schaden an. Barbar – Jeder Stärkepunkt fügt +2/+3/+4 Schadensresistenz hinzu (Maximal 40, keine Powerrüstung).

– Jeder Stärkepunkt fügt +2/+3/+4 Schadensresistenz hinzu (Maximal 40, keine Powerrüstung). Prügler – Schläge mit Schusswaffen verursachen +25/50% Schaden und es besteht eine Chance von 5/10%, deinen Gegner zu verkrüppeln.

– Schläge mit Schusswaffen verursachen +25/50% Schaden und es besteht eine Chance von 5/10%, deinen Gegner zu verkrüppeln. Blocker – Du erleidest 15/30/45% weniger Schaden durch gegnerische Nahkampfangriffe.

– Du erleidest 15/30/45% weniger Schaden durch gegnerische Nahkampfangriffe. Kugelschild – Beim Abfeuern von schweren Waffen erhältst du 20/40/60 Schadensresistenz.

– Beim Abfeuern von schweren Waffen erhältst du 20/40/60 Schadensresistenz. Groß und schwer – Deine nicht-explosiven schweren Waffen verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine nicht-explosiven schweren Waffen verursachen nun +10/15/20% Schaden. Groß und schwer – Profi – Deine nicht-explosiven schweren Waffen verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine nicht-explosiven schweren Waffen verursachen nun +10/15/20% Schaden. Groß und schwer – Meister – Deine nicht-explosiven schweren Waffen verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine nicht-explosiven schweren Waffen verursachen nun +10/15/20% Schaden. Wie durch Butter – Deine Nahkampfwaffen ignorieren 25/50/75% der Rüstung des Ziels.

– Deine Nahkampfwaffen ignorieren 25/50/75% der Rüstung des Ziels. Eisenfaust – Deine waffenlosen Angriffe verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine waffenlosen Angriffe verursachen nun +10/15/20% Schaden. Durchladen – Schwere Waffen werden 10/20/30% schneller nachgeladen.

– Schwere Waffen werden 10/20/30% schneller nachgeladen. Kampfkünstler – Deine Nahkampfwaffen wiegen 20/40/60% weniger und du kannst sie 10/20/30% schneller schwingen.

– Deine Nahkampfwaffen wiegen 20/40/60% weniger und du kannst sie 10/20/30% schneller schwingen. Sprengstoffträger – Sprengwaffen wiegen 30/60/90% weniger.

– Sprengwaffen wiegen 30/60/90% weniger. Messie – Schrottgegenstände wiegen 25/50/75% weniger.

– Schrottgegenstände wiegen 25/50/75% weniger. Ab durch die Mitte – Füge Gegnern Schaden zu und bring sie zum Taumeln, indem du mit Powerrüstung gegen sie sprintest (wird mit jedem Rang stärker).

– Füge Gegnern Schaden zu und bring sie zum Taumeln, indem du mit Powerrüstung gegen sie sprintest (wird mit jedem Rang stärker). Schrotflinten-Fan – Schrotflinten wiegen 30/60/90% weniger und werden 10/20/30% schneller nachgeladen.

– Schrotflinten wiegen 30/60/90% weniger und werden 10/20/30% schneller nachgeladen. Schrotflintenschütze – Deine Schrotflinten verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine Schrotflinten verursachen nun +10/15/20% Schaden. Profi-Schrotflintenschütze – Deine Schrotflinten verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine Schrotflinten verursachen nun +10/15/20% Schaden. Meister-Schrotflintenschütze – Deine Schrotflinten verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine Schrotflinten verursachen nun +10/15/20% Schaden. Starker Rücken – Du erhältst +10/20/30/40 Tragekapazität.

– Du erhältst +10/20/30/40 Tragekapazität. Kräftig gebaut – Rüstung wiegt 25/50% weniger.

– Rüstung wiegt 25/50% weniger. Volle Ladung – Beim Sprinten in Pwoerrüstung wird nur halb so viel/keine zusätzliche Fusionsenergie verbraucht.

– Beim Sprinten in Pwoerrüstung wird nur halb so viel/keine zusätzliche Fusionsenergie verbraucht. Reiseapotheke – Chems (darunter auch Stimpaks) wiegen 30/60/90% weniger.

Die Wahrnehmungs-Perks (Perception)

Aufmerksamkeit – Du kannst dir die Schadensresistenzen eines Ziels im V.A.T.S. ansehen.

– Du kannst dir die Schadensresistenzen eines Ziels im V.A.T.S. ansehen. Kommandosoldat – Automatische Gewehre verursachen +10/15/20% Schaden.

– Automatische Gewehre verursachen +10/15/20% Schaden. Profi-Kommandosoldat – Automatische Gewehre verursachen +10/15/20% Schaden.

– Automatische Gewehre verursachen +10/15/20% Schaden. Meister-Kommandosoldat – Automatische Gewehre verursachen +10/15/20% Schaden.

– Automatische Gewehre verursachen +10/15/20% Schaden. Konzentriertes Feuer – Du kannst nun Körperteile im V.A.T.S. anvisieren. Jeder V.A.T.S.-Angriff auf das gleiche Körperteil erhöht Schaden und Präzision (stärker mit jedem Rang).

– Du kannst nun Körperteile im V.A.T.S. anvisieren. Jeder V.A.T.S.-Angriff auf das gleiche Körperteil erhöht Schaden und Präzision (stärker mit jedem Rang). Meisterschütze – Deine Pistolen haben bei Verwendung des Visiers 10/20/30% mehr Reichweite und mehr Präzision.

– Deine Pistolen haben bei Verwendung des Visiers 10/20/30% mehr Reichweite und mehr Präzision. Kammerjäger – Deine Angriffe ignorieren 25/50/75% der Rüstung von Insekten.

– Deine Angriffe ignorieren 25/50/75% der Rüstung von Insekten. Achtung, Granate! – Beim Werfen von Wurfwaffen wird ein leuchtender Bogen angezeigt und sie fliegen 15/30/50% weiter.

– Beim Werfen von Wurfwaffen wird ein leuchtender Bogen angezeigt und sie fliegen 15/30/50% weiter. Leuchtsicht – Du verursachst +20/40/60% Schaden gegen leuchtende Gegner.

– Du verursachst +20/40/60% Schaden gegen leuchtende Gegner. Grenadier – Deine Sprengstoffe detonieren mit einem 50/100% größeren Radius.

– Deine Sprengstoffe detonieren mit einem 50/100% größeren Radius. Frontschwein – Die Nachladegeschwindigkeit von automatischen Gewehren wird um 10/20/30% erhöht, außerdem verbessert sich das Feuern aus der Hüfte.

– Die Nachladegeschwindigkeit von automatischen Gewehren wird um 10/20/30% erhöht, außerdem verbessert sich das Feuern aus der Hüfte. Weiter Schuss – Deine Gewehre haben bei Verwendung des Visiers 10/20/30% mehr Reichweite und mehr Präzision.

– Deine Gewehre haben bei Verwendung des Visiers 10/20/30% mehr Reichweite und mehr Präzision. Katzenaugen – Du erhältst zwischen 19 Uhr und 6 Uhr Nachtsicht, während du schleichst.

– Du erhältst zwischen 19 Uhr und 6 Uhr Nachtsicht, während du schleichst. Nachtmensch – Du erhältst zwischen 18 Uhr und 6 Uhr +1/2/3 INT und WAH.

– Du erhältst zwischen 18 Uhr und 6 Uhr +1/2/3 INT und WAH. Extrawurst – 40/60/80% Chance, zusätzliches Fleisch beim „Durchsuchen“ von Tierkadavern zu finden.

– 40/60/80% Chance, zusätzliches Fleisch beim „Durchsuchen“ von Tierkadavern zu finden. Refraktor – Du erhältst +10/20/30/40 Energieresistenz.

– Du erhältst +10/20/30/40 Energieresistenz. Gewehrschütze – Deine nicht-automatischen Gewehre verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine nicht-automatischen Gewehre verursachen nun +10/15/20% Schaden. Profi-Gewehrschütze – Deine nicht-automatischen Gewehre verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine nicht-automatischen Gewehre verursachen nun +10/15/20% Schaden. Meister-Gewehrschütze – Deine nicht-automatischen Gewehre verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine nicht-automatischen Gewehre verursachen nun +10/15/20% Schaden. Skeetschießen – Deine Schrotflinten haben eine verbesserte Präzision und Streuung (stärker mit jedem Rang).

– Deine Schrotflinten haben eine verbesserte Präzision und Streuung (stärker mit jedem Rang). Scharfschütze – Du erhältst noch mehr Kontrolle und kannst beim verwenden von Zielfernrohren die Luft 25/50/75% länger anhalten.

– Du erhältst noch mehr Kontrolle und kannst beim verwenden von Zielfernrohren die Luft 25/50/75% länger anhalten. Panzerkiller – Deine Gewehre ignorieren 12/24/36% Rüstung und es besteht eine Chance von 3/6/9%, Gegner zum Taumeln zu bringen.

– Deine Gewehre ignorieren 12/24/36% Rüstung und es besteht eine Chance von 3/6/9%, Gegner zum Taumeln zu bringen. Magazinsammler – Die Richtung eines Magazins wird per Audiohinweis angegeben, wenn du dich in seiner Reichweite befindest.

– Die Richtung eines Magazins wird per Audiohinweis angegeben, wenn du dich in seiner Reichweite befindest. Schatzsucher – Die Richtung eines Kronkorken-Vorrats wird per Audiohinweis angegeben, wenn du dich in seiner Reichweite befindest.

– Die Richtung eines Kronkorken-Vorrats wird per Audiohinweis angegeben, wenn du dich in seiner Reichweite befindest. Wackel-Wahrnehmung – Die Richtung einer Wackelpuppe wird per Audiohinweis angegeben, wenn du dich in ihrer Reichweite befindest.

– Die Richtung einer Wackelpuppe wird per Audiohinweis angegeben, wenn du dich in ihrer Reichweite befindest. Grüner Daumen – Beim Sammeln von Pflanzen erhältst du die doppelte Menge. Besonders nützlich, wenn ihr Kleber herstellen wollt.

Die Ausdauer-Perks (Endurance)

Adamantium-Skelett – Dein Körperteilschaden wird um 30/60/90% reduziert.

– Dein Körperteilschaden wird um 30/60/90% reduziert. Stehvermögen – Hunger und Durst nehmen nachts 20/40/60% langsamer zu.

– Hunger und Durst nehmen nachts 20/40/60% langsamer zu. Aquagirl/Aquaboy – Du erleidest beim Schwimmen keinen Strahlungsschaden mehr und kannst länger unter Wasser atmen.

– Du erleidest beim Schwimmen keinen Strahlungsschaden mehr und kannst länger unter Wasser atmen. Kannibale – Das Verspeisen von menschlichen, Ghul-, Supermutanten-, Verbrannten- oder Grubenhauer-Leichens tellt Gesundheit wieder her und senkt den Hunter (stärker mit jedem Rang).

– Das Verspeisen von menschlichen, Ghul-, Supermutanten-, Verbrannten- oder Grubenhauer-Leichens tellt Gesundheit wieder her und senkt den Hunter (stärker mit jedem Rang). Chem-Fanatiker – Chems, die du konsumierst, wirken 30/60/100% länger.

– Chems, die du konsumierst, wirken 30/60/100% länger. Medikamentenresistent – Die Wahrscheinlichkeit, durch Verwendung von Chems abhängig zu werden, ist halbiert. Rang 2 macht dich immun gegen Abhängigkeit.

– Die Wahrscheinlichkeit, durch Verwendung von Chems abhängig zu werden, ist halbiert. Rang 2 macht dich immun gegen Abhängigkeit. Cola-Connaisseur – Nuka-Cola-Produkte haben jetzt die doppelt/dreifach so positive Wirkung.

– Nuka-Cola-Produkte haben jetzt die doppelt/dreifach so positive Wirkung. Dromedar – Alle Getränke löschen zusätzlich 25/50/75% mehr Durst.

– Alle Getränke löschen zusätzlich 25/50/75% mehr Durst. Feuerfest – Du erleidest 15/30/45% weniger Schaden durch Explosionen und Flammenangriffe.

– Du erleidest 15/30/45% weniger Schaden durch Explosionen und Flammenangriffe. Ghulisch – Durch Strahlung regenerierst du verlorene Gesundheit (stärker mit jedem Rang).

– Durch Strahlung regenerierst du verlorene Gesundheit (stärker mit jedem Rang). Hydro-Chems – Chems berursachen 50% weniger/gar keinen Durst.

– Chems berursachen 50% weniger/gar keinen Durst. Häuslich – Während du dich in deinem Lager oder deiner Werkstatt befindest, wird deine Gesundheit/und die Gesundheit deiner Körperteile allmählich regeneriert.

– Während du dich in deinem Lager oder deiner Werkstatt befindest, wird deine Gesundheit/und die Gesundheit deiner Körperteile allmählich regeneriert. Hieb- und Stichfest – Du erhältst 10/20/30/40/50 Schadens- und Energieresistenz, wenn du keine Powerrüstung trägst.

– Du erhältst 10/20/30/40/50 Schadens- und Energieresistenz, wenn du keine Powerrüstung trägst. Eiserner Magen – Die Chance, durch Nahrungsmittel krank zu werden, ist um 30/60/90% verringert.

– Die Chance, durch Nahrungsmittel krank zu werden, ist um 30/60/90% verringert. Bleimagen – Du nimmst 30/60/100% weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf.

– Du nimmst 30/60/100% weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Lebensspender – Du erhältst insgesamt +15/30/45 Gesundheitspunkte.

– Du erhältst insgesamt +15/30/45 Gesundheitspunkte. Fressflash-Resistent – Das Konsumieren von Chems verursacht 50/100& weniger Hunger.

– Das Konsumieren von Chems verursacht 50/100& weniger Hunger. Abwehrkräfte – Die Chance, dich mit einer Krankheit aus der Umgebung anzustecken, ist um 30/60/90% verringert.

– Die Chance, dich mit einer Krankheit aus der Umgebung anzustecken, ist um 30/60/90% verringert. Stark bei Nacht – Du hast zwischen 18 Uhr und 6 Uhr +20/40 maximale Gesundheit.

– Du hast zwischen 18 Uhr und 6 Uhr +20/40 maximale Gesundheit. Photosynthese – Zwischen 6 und 18 Uhr erhältst du Gesundheitsregeneration (stärker auf Rang 2).

– Zwischen 6 und 18 Uhr erhältst du Gesundheitsregeneration (stärker auf Rang 2). Radicool – Je höher dein RAD-Wert, desto größer deine Stärke (maximal +5)

– Je höher dein RAD-Wert, desto größer deine Stärke (maximal +5) Strahlungsresistent – Du erhältst 10/20/30/40/50 Strahlungsresistenz.

– Du erhältst 10/20/30/40/50 Strahlungsresistenz. Wiedergänger – Du erhältst 2 Minuten lang einen Schadensbonus von 25/50%, wenn ein Spieler dich wiederbelebt.

– Du erhältst 2 Minuten lang einen Schadensbonus von 25/50%, wenn ein Spieler dich wiederbelebt. Langsamer Metabolismus – Alle Nahrungsmittel stillen Hunger 25/50/75% besser.

– Alle Nahrungsmittel stillen Hunger 25/50/75% besser. Solarenergie – Zwischen 6 und 18 Uhr erhältst du +1/2/3 STR und AUS.

– Zwischen 6 und 18 Uhr erhältst du +1/2/3 STR und AUS. Von der Sonne verwöhnt – Zwischen 6 und 18 Uhr wird Strahlungsschaden langsam geheilt (stärker auf Rang 2).

– Zwischen 6 und 18 Uhr wird Strahlungsschaden langsam geheilt (stärker auf Rang 2). Durstlöscher – Beim Trinken von Flüssigkeit besteht eine 30/60/90% geringere Chance, krank zu werden.

– Beim Trinken von Flüssigkeit besteht eine 30/60/90% geringere Chance, krank zu werden. Geimpft – Die Chance, dich bei Kreaturen mit Krankheiten anzustecken, ist um 30/60/90% verringert.

– Die Chance, dich bei Kreaturen mit Krankheiten anzustecken, ist um 30/60/90% verringert. Braver Hund – Hundefutter hat eine dreimal so positive Wirkung.

– Hundefutter hat eine dreimal so positive Wirkung. Schnapsnase – Du wirst niemals alkoholabhängig.

Die Charisma-Perks

Tierfreund – Ziele mit deiner Waffe auf ein Tier mit einer niedrigen Stufe und erhalte eine Chance von 25/50/75%, es zu beruhigen. So könnt ihr auch Tiere zähmen und zu Haustieren machen.

– Ziele mit deiner Waffe auf ein Tier mit einer niedrigen Stufe und erhalte eine Chance von 25/50/75%, es zu beruhigen. So könnt ihr auch Tiere zähmen und zu Haustieren machen. Leibwächter – Du erhältst 6/8/10/12 Schadens- und Energieresistenz (maximal 18/24/30/36) für jedes Teammitglied (außer dir).

– Du erhältst 6/8/10/12 Schadens- und Energieresistenz (maximal 18/24/30/36) für jedes Teammitglied (außer dir). Rettungssanitäter – Von dir wiederbelebte Spieler erhalten 15/30/60 Sekunden lang eine Gesundheitsregenration.

– Von dir wiederbelebte Spieler erhalten 15/30/60 Sekunden lang eine Gesundheitsregenration. Feldchirurg – Stimpaks und RadAway wirken sehr viel schneller.

– Stimpaks und RadAway wirken sehr viel schneller. Anfeuern – Teammitglieder, die von deinen Flammenwaffen getroffen werden, regenerieren kurzzeitig Gesundheit (gilt nicht für Molotow-Cocktails, stärker mit jedem Rang).

– Teammitglieder, die von deinen Flammenwaffen getroffen werden, regenerieren kurzzeitig Gesundheit (gilt nicht für Molotow-Cocktails, stärker mit jedem Rang). Camping-Profi – Hunger und Durst nehmen 40/80% langsamer zu, wenn du dich im C.A.M.P. oder einer Team-Werkstat befindest.

– Hunger und Durst nehmen 40/80% langsamer zu, wenn du dich im C.A.M.P. oder einer Team-Werkstat befindest. Das Glück ist mit den Trinkern – Dein Glück erhöht sich um 2/3, solange du unter Alkoholeinfluss stehst.

– Dein Glück erhöht sich um 2/3, solange du unter Alkoholeinfluss stehst. Meisterhändler – Beim Kaufen und Verkaufen erzielst du bei Nichtspieler-Händlern jetzt bessere Preise (stärker mit jedem Rang).

– Beim Kaufen und Verkaufen erzielst du bei Nichtspieler-Händlern jetzt bessere Preise (stärker mit jedem Rang). Heilende Hände – Von dir wiederbelebte Spieler werden von allen RADs geheilt.

– Von dir wiederbelebte Spieler werden von allen RADs geheilt. Spritze – Von dir wiederbelebte Spieler regenerieren 10 Minuten lang +6/12/18 Aktionspunkte.

– Von dir wiederbelebte Spieler regenerieren 10 Minuten lang +6/12/18 Aktionspunkte. Inspirierend – In einem Team erhältst du 5/10/15% mehr EP.

– In einem Team erhältst du 5/10/15% mehr EP. Einsamer Umherziehender – Wenn du allein unterwegs bist, erleidest du 10/15/20% weniger Schaden und erhältst 10/20/30% AP-Regeneration.

– Wenn du allein unterwegs bist, erleidest du 10/15/20% weniger Schaden und erhältst 10/20/30% AP-Regeneration. Unwiderstehlich – Für jedes deiner Teammitglieder (außer dir) erhältst du +1/2 CHA.

– Für jedes deiner Teammitglieder (außer dir) erhältst du +1/2 CHA. Zu großzügig – RADs erhöhen deine Chance, 25/50 RAD bei Nahkampfangriffen zuzufügen.

– RADs erhöhen deine Chance, 25/50 RAD bei Nahkampfangriffen zuzufügen. Partygirl/Partyboy – Der Effekt von Alkohol verdoppelt/verdreifacht sich.

– Der Effekt von Alkohol verdoppelt/verdreifacht sich. Philantrop – Wenn du isst oder trinkst, nehmen Hunger und Durst deines Teams ab (stärker mit jedem Rang).

– Wenn du isst oder trinkst, nehmen Hunger und Durst deines Teams ab (stärker mit jedem Rang). Quacksalber – Du kannst andere Spieler mit Spirituosen wiederbeleben.

– Du kannst andere Spieler mit Spirituosen wiederbeleben. RAD-Schwamm – Wenn du von RADs betroffen bist, heilst du regelmäßig 80/140/200 RADs bei Teammitgliedern in der Nähe.

– Wenn du von RADs betroffen bist, heilst du regelmäßig 80/140/200 RADs bei Teammitgliedern in der Nähe. Geistheiler – Du regenerierst nach dem Wiederbeleben eines anderen Spielers 5/7/10 Sekunden lang Gesundheit.

– Du regenerierst nach dem Wiederbeleben eines anderen Spielers 5/7/10 Sekunden lang Gesundheit. Trupp-Manöver – In einem Team läufst du 10/20% schneller.

– In einem Team läufst du 10/20% schneller. Im Dutzend seltsamer – Positive Mutationseffekte sind +25% stärker, wenn Teammitglieder ebenfalls mutiert sind.

– Positive Mutationseffekte sind +25% stärker, wenn Teammitglieder ebenfalls mutiert sind. Unterdrücker – Senkt den verursachten Schaden des Ziels 2 Sekunden lang um 10/20/30%, nachdem du angegriffen hast.

– Senkt den verursachten Schaden des Ziels 2 Sekunden lang um 10/20/30%, nachdem du angegriffen hast. Teamsanitäter – Deine Stimpaks heilen jetzt auch Teammitglieder in der Nähe mit 50/75/100% Effektivität.

– Deine Stimpaks heilen jetzt auch Teammitglieder in der Nähe mit 50/75/100% Effektivität. Fleischklopfer – Dein Ziel erleidet 5 Sekunden lang 5/6/7% mehr Schaden, nachdem du angegriffen hast.

– Dein Ziel erleidet 5 Sekunden lang 5/6/7% mehr Schaden, nachdem du angegriffen hast. Blutsauger – Blutpakete stillen deinen Durst, verstrahlen dich nicht und heilen 50/100/150% mehr.

– Blutpakete stillen deinen Durst, verstrahlen dich nicht und heilen 50/100/150% mehr. Ödlandflüsterer – Ziele mit deiner Waffe auf eine Ödlandkreatur und erhalte eine Chance von 25/50/75%, es zu beruhigen. Wird laut einiger Spieler zum Zähmen von Tieren ebenfalls benötigt.

– Ziele mit deiner Waffe auf eine Ödlandkreatur und erhalte eine Chance von 25/50/75%, es zu beruhigen. Wird laut einiger Spieler zum Zähmen von Tieren ebenfalls benötigt. Seuchenschutz – Beim Heilen von Krankheiten besteht eine Chance von 50/100%, bei Teammitgliedern in der Nähe eine Krankheit zu heilen.

– Beim Heilen von Krankheiten besteht eine Chance von 50/100%, bei Teammitgliedern in der Nähe eine Krankheit zu heilen. Reiseberater – Schnellreisen kostet 30% weniger Kornkorken.

Die Intelligenz-Perks

Rüstmeister – Du kannst jetzt fortschrittlichere Rüstungs-Mods herstellen. Höhere Ränge senken Herstellungskosten.

– Du kannst jetzt fortschrittlichere Rüstungs-Mods herstellen. Höhere Ränge senken Herstellungskosten. Batterien enthalten – Munition für Energiewaffen wiegt 30/60/90% weniger.

– Munition für Energiewaffen wiegt 30/60/90% weniger. Sparsamer Bastler – Beim Herstellen von Werkstattgegenständen werden 25/50% weniger Materialien verbraucht.

– Beim Herstellen von Werkstattgegenständen werden 25/50% weniger Materialien verbraucht. Abrissexperte – Sprengstoffe verursachen +20/30/40/50/60% Schaden.

– Sprengstoffe verursachen +20/30/40/50/60% Schaden. Erste Hilfe – Stimpaks stellen 15/30/45% mehr verlorene Gesundheit wieder her.

Reparaturgenie – Du kannst Rüstung und Powerrüstung bis auf 130/160/200% des normalen Maximums reparieren.

– Du kannst Rüstung und Powerrüstung bis auf 130/160/200% des normalen Maximums reparieren. Waffenschmied – Schusswaffen gehen 10/20/30/40/50% langsamer kaputt und du kannst Schusswaffen der Stufe 1/2/3/4/5 herstellen. (Baupläne erforderlich)

– Schusswaffen gehen 10/20/30/40/50% langsamer kaputt und du kannst Schusswaffen der Stufe 1/2/3/4/5 herstellen. (Baupläne erforderlich) Improvisationstalent – Deine Impro-Waffen verschleißen 20/40/60% langsamer und die Reparatur ist günstiger.

– Deine Impro-Waffen verschleißen 20/40/60% langsamer und die Reparatur ist günstiger. Nahkampfkrieger – Nahkampfwaffen gehen 10/20/30/40/50% langsamer kaputt und du kannst Nahkampfwaffen der Stufe 1/2/3/4/5 herstellen. (Baupläne erforderlich)

– Nahkampfwaffen gehen 10/20/30/40/50% langsamer kaputt und du kannst Nahkampfwaffen der Stufe 1/2/3/4/5 herstellen. (Baupläne erforderlich) Nerdwut – Bei weniger als 20% Gesundheit erhältst du 20/30/40 Schadensresistenz, 10/15/20% Schaden und 15% AP-Regeneration.

– Bei weniger als 20% Gesundheit erhältst du 20/30/40 Schadensresistenz, 10/15/20% Schaden und 15% AP-Regeneration. Tragbare Power – Verringert5 das Gewicht aller Powerrüstungsteile und -Chassis um 25/50/75%.

– Verringert5 das Gewicht aller Powerrüstungsteile und -Chassis um 25/50/75%. Powerflicker – Deine Powerrüstung verschleißt 20/40/60% langsamer und die Reparatur ist günstiger.

– Deine Powerrüstung verschleißt 20/40/60% langsamer und die Reparatur ist günstiger. Apotheker – RadAway entfernt 30/60/100% mehr Strahlung.

– RadAway entfernt 30/60/100% mehr Strahlung. Power-Schmied – Du kannst jetzt fortschrittliche Powerrüstungs-Mods herstellen. (Baupläne erforderlich) Höhere Stufen senken die Materialkosten.

– Du kannst jetzt fortschrittliche Powerrüstungs-Mods herstellen. (Baupläne erforderlich) Höhere Stufen senken die Materialkosten. Poweruser – Fusionskerne halten 30/60/100% länger.

– Fusionskerne halten 30/60/100% länger. Robotikexperte – Hacke einen gegnerischen Roboter und erhalte eine Chance von 25/50/75%, ihn zu beruhigen.

– Hacke einen gegnerischen Roboter und erhalte eine Chance von 25/50/75%, ihn zu beruhigen. Wissenschaftler – Du kannst jetzt Energiewaffen herstellen. (Baupläne erforderlich) Rang 2 ermöglicht Mods der Stufe 1.

– Du kannst jetzt Energiewaffen herstellen. (Baupläne erforderlich) Rang 2 ermöglicht Mods der Stufe 1. Profi-Wissenschaftler – Du kannst Rang-2-Mods für Energiewaffen herstellen. (Baupläne erforderlich) Rang 2 senkt Herstellungskosten für Energie-Waffen.

– Du kannst Rang-2-Mods für Energiewaffen herstellen. (Baupläne erforderlich) Rang 2 senkt Herstellungskosten für Energie-Waffen. Meister-Wissenschaftler – Du kannst Rang-3-Mods für Energiewaffen herstellen (Baupläne erforderlich). Rang 2 erhöht die Haltbarkeit hergestellter Energie-Waffen.

– Du kannst Rang-3-Mods für Energiewaffen herstellen (Baupläne erforderlich). Rang 2 erhöht die Haltbarkeit hergestellter Energie-Waffen. Stabilisiert – Wenn du Powerrüstung trägst, erhalten schwere Waffen mehr Präzision und ignorieren 15/30/45% Rüstung.

– Wenn du Powerrüstung trägst, erhalten schwere Waffen mehr Präzision und ignorieren 15/30/45% Rüstung. Waffenhandwerker – Du kannst jede Waffen bis auf 130/160/200% des normalen Maximums reparieren.

– Du kannst jede Waffen bis auf 130/160/200% des normalen Maximums reparieren. Abrissbirne – Du verursachst +40/80/120% Schaden gegen Werkstattobjekte.

– Du verursachst +40/80/120% Schaden gegen Werkstattobjekte. Chemiker – Du erhältst beim Herstellen von Chems die doppelte Menge.

– Du erhältst beim Herstellen von Chems die doppelte Menge. Hacker – Dein Hacker-Skill erhöht sich um +1 und die Sperrzeit an Terminals wird verringert.

– Dein Hacker-Skill erhöht sich um +1 und die Sperrzeit an Terminals wird verringert. Profi-Hacker – Dein Hacker-Skill erhöht sich um +1 und die Sperrzeit an Terminals wird verringert.

– Dein Hacker-Skill erhöht sich um +1 und die Sperrzeit an Terminals wird verringert. Meister-Hacker – Dein Hacker-Skill erhöht sich um +1 und die Sperrzeit an Terminals wird verringert.

– Dein Hacker-Skill erhöht sich um +1 und die Sperrzeit an Terminals wird verringert. Wiederverwerter – Du erhältst mehr Komponenten beim Verwerten von Waffen und Rüstung. Besonders nützlich beim Farmen von Stahl in Fallout 76.

Die Beweglichkeits-Perks (Agility)

Action Girl/Action Boy – Aktionspunkte regenerieren sich 15/30/45% schneller.

– Aktionspunkte regenerieren sich 15/30/45% schneller. Adrenalin – Du erhältst pro Kill 30 Sekunden lang +6/7/8/9/10% (maximal 36/42/48/5/60%) Schaden. Die Zeit wird bei neuen Kills zurückgesetzt.

– Du erhältst pro Kill 30 Sekunden lang +6/7/8/9/10% (maximal 36/42/48/5/60%) Schaden. Die Zeit wird bei neuen Kills zurückgesetzt. Munitionsschmied – Die Menge beim Herstellen von Munition erhöht sich um 40/80%.

– Die Menge beim Herstellen von Munition erhöht sich um 40/80%. Geborener Überlebender – Wenn deine Gesundheit weniger als 20/30/40% beträgt, benutzt du einmal alle 20 Sekunden automatisch ein Stimpak.

– Wenn deine Gesundheit weniger als 20/30/40% beträgt, benutzt du einmal alle 20 Sekunden automatisch ein Stimpak. Verdeckte Operation – Deine Fern-Schleichangriffe verursachen den 2,15/2,3/2,5-fachen normalen Schaden.

– Deine Fern-Schleichangriffe verursachen den 2,15/2,3/2,5-fachen normalen Schaden. Rasender Schmerz – Deine Sprintgeschwindigkeit wird zu erhöhten AP-Kosten um 10/20% gesteigert, wenn deine Gesundheit unter 40/50% beträgt.

– Deine Sprintgeschwindigkeit wird zu erhöhten AP-Kosten um 10/20% gesteigert, wenn deine Gesundheit unter 40/50% beträgt. Flink ausgewichen – Vermeide 10/20/30% des erlittenen Schadens für 30 Aktionspunkte pro Treffer.

– Vermeide 10/20/30% des erlittenen Schadens für 30 Aktionspunkte pro Treffer. Mit Nachdruck – Deine Schrotflinten haben eine Chance von 5/10/15%, Gegner zum Taumeln zu bringen und eine Chance von 10/20/30%, ein Körperteil zu verkrüppeln.

– Deine Schrotflinten haben eine Chance von 5/10/15%, Gegner zum Taumeln zu bringen und eine Chance von 10/20/30%, ein Körperteil zu verkrüppeln. Entwischt – Du kannst beim Schleichen Gegner abschütteln und Laufen wirkt sich nicht mehr auf deine Schleichmanöver aus.

– Du kannst beim Schleichen Gegner abschütteln und Laufen wirkt sich nicht mehr auf deine Schleichmanöver aus. Ausweichend – Jeder BWE-Punkt fügt +1/2/3 Schadens- und Energieresistenz (maximal 15/30/45) hinzu. (keine Powerrüstung)

– Jeder BWE-Punkt fügt +1/2/3 Schadens- und Energieresistenz (maximal 15/30/45) hinzu. (keine Powerrüstung) Ziegenbeine – Du erleidest 40/80% weniger Schaden durch Stürze.

– Du erleidest 40/80% weniger Schaden durch Stürze. Guerilla – Deine automatischen Pistolen verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine automatischen Pistolen verursachen nun +10/15/20% Schaden. Profi-Guerilla – Deine automatischen Pistolen verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine automatischen Pistolen verursachen nun +10/15/20% Schaden. Meister-Guerilla – Deine automatischen Pistolen verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine automatischen Pistolen verursachen nun +10/15/20% Schaden. Peng-Fu – Beim Töten im V.A.T.S. fügst du deinem nächsten Ziel +10% Schaden zu. Rang 2 fügt anschließend weitere 20% den nächsten zwei Zielen zu. Rang 3 fügt weitere 30% den nächsten drei Zielen hinzu.

– Beim Töten im V.A.T.S. fügst du deinem nächsten Ziel +10% Schaden zu. Rang 2 fügt anschließend weitere 20% den nächsten zwei Zielen zu. Rang 3 fügt weitere 30% den nächsten drei Zielen hinzu. Waffenläufer – Deine Geschwindigkeit beim Sprinten wird um 10/20% erhöht, wenn du eine Pistole ausgerüstet hast.

– Deine Geschwindigkeit beim Sprinten wird um 10/20% erhöht, wenn du eine Pistole ausgerüstet hast. Revolverheld – Deine nicht-automatischen Pistolen verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine nicht-automatischen Pistolen verursachen nun +10/15/20% Schaden. Profi-Revolverheld – Deine nicht-automatischen Pistolen verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine nicht-automatischen Pistolen verursachen nun +10/15/20% Schaden. Meister-Revolverheld – Deine nicht-automatischen Pistolen verursachen nun +10/15/20% Schaden.

– Deine nicht-automatischen Pistolen verursachen nun +10/15/20% Schaden. Verteidiger – Du kannst bessere Fallen herstellen und entschärfen sowie bessere Geschütztürme herstellen (Baupläne erforderlich, 3 Ränge)

– Du kannst bessere Fallen herstellen und entschärfen sowie bessere Geschütztürme herstellen (Baupläne erforderlich, 3 Ränge) Leichtfüßig – Beim Schleichen löst du keine Minen oder Bodenfallen aus.

– Beim Schleichen löst du keine Minen oder Bodenfallen aus. Marathonläufer – Du verbrauchst beim Sprinten 20/30/40% weniger Aktionspunkte. (keine Powerrüstung)

– Du verbrauchst beim Sprinten 20/30/40% weniger Aktionspunkte. (keine Powerrüstung) Sandmann – Nachts verursachen deine schallgedämpften Waffen 25/50% zusätzlichen Schaden.

– Nachts verursachen deine schallgedämpften Waffen 25/50% zusätzlichen Schaden. Hüftgold – Feuern aus der Hüfte mit Pistolen wird verbessert und du erhältst eine Chance von 2/3/4%, ein Körperteil zu verkrüppeln.

– Feuern aus der Hüfte mit Pistolen wird verbessert und du erhältst eine Chance von 2/3/4%, ein Körperteil zu verkrüppeln. Bewegtes Ziel – Du erhältst beim Sprinten +15/30/45 Schadens- und Energieresistenz (keine Powerrüstung)

– Du erhältst beim Sprinten +15/30/45 Schadens- und Energieresistenz (keine Powerrüstung) Ninja – Schleichangriffe mit Nahkampfwaffen verursachen den 2,3/2,6/3-fachen normale Schaden.

– Schleichangriffe mit Nahkampfwaffen verursachen den 2,3/2,6/3-fachen normale Schaden. Leichtes Gepäck – Deine Pistolen wiegen 25/50/75% weniger.

– Deine Pistolen wiegen 25/50/75% weniger. Geheimagent – Stealth Boys halten doppelt/dreifach/vier Mal so lang.

– Stealth Boys halten doppelt/dreifach/vier Mal so lang. Schleichen – Du bist beim Schleichen 25/50/75% schwerer zu entdecken.

– Du bist beim Schleichen 25/50/75% schwerer zu entdecken. Thru-Hiker – Nahrungsmittel und Getränke wiegen 30/60/90% weniger.

– Nahrungsmittel und Getränke wiegen 30/60/90% weniger. Weißer Ritter – Deine Rüstung verschleißt 20% langsamer und die Reparatur ist günstiger.

Die Glücks-Perks (Luck)

Mega-kritische Treffer – Kritische Treffer im V.A.T.S. verursachen nun +20/30/40% Schaden.

– Kritische Treffer im V.A.T.S. verursachen nun +20/30/40% Schaden. Blutiger Tod – 5/10/15% Bonusschaden lässt Gegner gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren.

– 5/10/15% Bonusschaden lässt Gegner gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren. Glück in Dosen – 40/60/80% Chance, eine zusätzliche Konserve beim „Durchsuchen“ von Nahrungsbehältern zu finden.

– 40/60/80% Chance, eine zusätzliche Konserve beim „Durchsuchen“ von Nahrungsbehältern zu finden. Steuerfahnder – Beim Durchsuchen von Kronkorken-Vorräten besteht die Chance, mehr Kronkorken zu finden (stärker mit jedem Rang).

– Beim Durchsuchen von Kronkorken-Vorräten besteht die Chance, mehr Kronkorken zu finden (stärker mit jedem Rang). Klassenfreak – Die negativen Effekte deiner Mutationen werden um 25/50/75% verringert.

– Die negativen Effekte deiner Mutationen werden um 25/50/75% verringert. Kritischer Durchblick – Kritische Treffer verbrauchen nur 85/70/55% deines Balkens für kritische Treffer.

– Kritische Treffer verbrauchen nur 85/70/55% deines Balkens für kritische Treffer. Kurator – Die Vorteile von Wackelpuppen und Magazinen halten doppelt so lange an.

– Die Vorteile von Wackelpuppen und Magazinen halten doppelt so lange an. Profi-Sanitäter – Beim Wiederbeleben eines anderen Spielers besteht eine Chance von 50%, dein Stimpak zu behalten.

– Beim Wiederbeleben eines anderen Spielers besteht eine Chance von 50%, dein Stimpak zu behalten. Vierblättriges Kleeblatt – Jeder Treffer im V.A.T.S. hat eine Chance, deinen Balken für kritische Treffer zu füllen (stärker mit jedem Rang).

– Jeder Treffer im V.A.T.S. hat eine Chance, deinen Balken für kritische Treffer zu füllen (stärker mit jedem Rang). Sensenmannsprint – Tötest du einen Gegner im V.A.T.S., besteht eine Chance von 15/25/35%, dass deine Aktionspunkte vollständig wiederhergestellt werden.

– Tötest du einen Gegner im V.A.T.S., besteht eine Chance von 15/25/35%, dass deine Aktionspunkte vollständig wiederhergestellt werden. Schrottschild – Trage Schrott, um bis zu 10/20/30 Schadens- und Energieresistenz zu erhalten (keine Powerrüstung)

– Trage Schrott, um bis zu 10/20/30 Schadens- und Energieresistenz zu erhalten (keine Powerrüstung) Reparaturschuss – Es besteht eine geringe Chance, dass sich deine Waffe von selbst repariert, wenn du einen Gegner triffst (stärkere Reparatur mit jedem Rang).

– Es besteht eine geringe Chance, dass sich deine Waffe von selbst repariert, wenn du einen Gegner triffst (stärkere Reparatur mit jedem Rang). Reparaturtreffer – Es besteht eine geringe Chance, dass sich deine angelegte Rüstung von selbst repariert, wenn du getroffen wirst (stärkere Reparatur mit jedem Rang).

– Es besteht eine geringe Chance, dass sich deine angelegte Rüstung von selbst repariert, wenn du getroffen wirst (stärkere Reparatur mit jedem Rang). Mysteriöser Retter – Der Mysteriöse Retter erscheint gelegentlich/häufiger/regelmäßig, um dich wiederzubeleben, wenn du zu Boden gegangen bist.

– Der Mysteriöse Retter erscheint gelegentlich/häufiger/regelmäßig, um dich wiederzubeleben, wenn du zu Boden gegangen bist. Mysteriöser Fremder – Der Mysteriöse Fremde taucht im V.A.T.S. gelegentlich auf und hilft dir (jeder Rang erhöht die Wahrscheinlichkeit).

– Der Mysteriöse Fremde taucht im V.A.T.S. gelegentlich auf und hilft dir (jeder Rang erhöht die Wahrscheinlichkeit). Geheimnisvolles Fleisch – Stimpaks können essbares Gewebe erzeugen. Je höher der RAD-Wert, desto höher die Chance.

– Stimpaks können essbares Gewebe erzeugen. Je höher der RAD-Wert, desto höher die Chance. Ein-Waffen-Armee – Schwere Waffen haben eine Chance von 4/8/12%, Gegner zum Taumeln zu bringen und eine Chance von 4/8/12%, ein Körperteil zu verkrüppeln.

– Schwere Waffen haben eine Chance von 4/8/12%, Gegner zum Taumeln zu bringen und eine Chance von 4/8/12%, ein Körperteil zu verkrüppeln. Pharma-Fan – 40/60/80% Chance, zusätzliche Erste-Hilfe-Chems beim „Durchsuchen“ von Chem-Behältern zu finden.

– 40/60/80% Chance, zusätzliche Erste-Hilfe-Chems beim „Durchsuchen“ von Chem-Behältern zu finden. Psychopath – Tötest du einen Gegner im V.A.T.S., besteht eine Chance von 5/10/15%, dass dein Balken für kritische Treffer aufgefüllt wird.

– Tötest du einen Gegner im V.A.T.S., besteht eine Chance von 5/10/15%, dass dein Balken für kritische Treffer aufgefüllt wird. Flinke Finger – Du erhältst eine Chance von 6/12/18%, unverzüglich nachzuladen, wenn dein Magazin leer ist.

– Du erhältst eine Chance von 6/12/18%, unverzüglich nachzuladen, wenn dein Magazin leer ist. Querschläger – Du erhältst eine Chance von 6/12/18%, einen Teil des Fernschadens auf den Angreifer zurückzuwerfen. (kein PvP)

– Du erhältst eine Chance von 6/12/18%, einen Teil des Fernschadens auf den Angreifer zurückzuwerfen. (kein PvP) Schnorrer – 40/60/80% Chance, zusätzliche Munition beim „Durchsuchen“ von Munitionsbehältern zu finden.

– 40/60/80% Chance, zusätzliche Munition beim „Durchsuchen“ von Munitionsbehältern zu finden. Glücklicher Zufall – Wenn deine Gesundheit unter 30% liegt, erhältst du eine Chance von 15/30/45%, Schaden zu vermeiden.

– Wenn deine Gesundheit unter 30% liegt, erhältst du eine Chance von 15/30/45%, Schaden zu vermeiden. Gestärkte Gene – Geringere Chance, durch RADs zu mutieren oder durch Verwendung von RadAway Mutationen zu heilen. Auf Rang 2 kannst du nicht mehr mutieren und behältst jede Mutation auch bei Nutzung von RadAway.

Sturmjäger – Regeneriert deine Gesundheit, wenn du während eines Gewitters oder Strahlensturms draußen bist (stärker auf Rang 2).

– Regeneriert deine Gesundheit, wenn du während eines Gewitters oder Strahlensturms draußen bist (stärker auf Rang 2). Super Duper – Wenn du etwas herstellst, besteht eine Chance von 10/20/30%, die doppelte Menge zu erhalten!

– Wenn du etwas herstellst, besteht eine Chance von 10/20/30%, die doppelte Menge zu erhalten! Peiniger – Deine Gewehr-Angriffe haben eine Chance von 5/10/15% auf Verkrüppelung.

– Deine Gewehr-Angriffe haben eine Chance von 5/10/15% auf Verkrüppelung. Wer zuletzt lacht – Du lässt eine scharfe Granate aus deinem Inventar fallen, wenn du stirbst.

– Du lässt eine scharfe Granate aus deinem Inventar fallen, wenn du stirbst. Mit Salz ein Gedicht – Nahrungsmittel in deinem Inventar verderben 30/60/90% langsamer.

– Nahrungsmittel in deinem Inventar verderben 30/60/90% langsamer. Holzfäller – Beim Sammeln von Holz erhältst du doppelt so viel Ertrag. Hier erfahrt ihr, wie ihr effizient Holz sammelt.

Tipp: Perks tauschen und zurücksetzen

So tauscht ihr Perks: Wenn ihr mit der aktuellen Zusammenstellung an Perks nicht zufrieden seid, könnt ihr sie einfach jederzeit tauschen. Nehmt dazu die entsprechende Perk-Karte aus dem Slot.

Ihr könnt dann eine neue Karte einsetzen. Achtet dabei darauf, dass ihr in jedem SPECIAL-Attribut nur Karten mit einem gemeinsamen Wert des jeweiligen Attributs (maximal 15) einsetzen dürft.

Mit einem der kommenden Updates wird es auch Perk-Loadouts geben. Dann könnt ihr einfach eine Zusammenstellung an Perks basteln, etwa eine zum Bauen, eine zum Craften und eine zum Kämpfen. Per Knopfdruck könnt ihr sie dann wechseln.

Wie kann ich Perks zurücksetzen? Perks zurückzusetzen geht nicht. Auch die SPECIAL-Attribute sind festgelegt. Dafür könnt ihr aber ab Erreichen von Stufe 51 stets weitere Perks lernen und Attribute neu verteilen.

Sollte euch der aktuelle Build also nicht gefallen, müsst ihr weiter leveln, bis ihr genügend Punkte wechseln könnt. Perks könnt ihr einfach immer weiter sammeln, bis ihr alle habt.

Perks mit einem Planer planen

So plant ihr euren Build: Wenn ihr nicht einfach blind drauf los leveln und skillen wollt, könnt ihr euch vorab einen Build in einem Planer zurechtlegen. Wir empfehlen dazu zwei verschiedene Tools:

Seid ihr schon Experten darin, die Perks zu nutzen und Builds zu bauen? Oder hättet ihr einige Dinge auch gerne vorher gewusst?