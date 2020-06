Zusammenspielen in Fallout 76 wird bald richtig leicht, lockt sogar mit Boni

In Fallout 76 soll das Team-Spiel in Zukunft leichter werden. So könnt ihr euch mit Spielern zusammentun und euch den ein oder anderen Bonus sichern.

Dieses Feature wartet auf euch: Wie Bethesda angekündigt hat, wird mit dem kommenden Update 20 das neue Feature „Öffentliche Teams“ eingeführt. Das Update soll im Laufe des Sommers erscheinen.

Das soll das Zusammenspielen mit Freunden, aber auch anderen Spielern nicht nur erleichtern, sondern auch vorteilhafter machen.

Öffentliche Teams verfolgen die selben Ziele

So funktionieren öffentliche Teams: Sobald Update 20 erschienen ist, wird der neue Reiter „Öffentliche Teams“ euch verschiedene Gruppen anzeigen, denen ihr beitreten könnt. Alternativ findet ihr sie auch auf der Map angezeigt, falls ihr explizit nach Teams in der Nähe sucht. Der Clou: Jedes Team wird bestimmte Ziele verfolgen.

Auch auf der Map sind die Teams zu finden

Ihr sucht Spieler, mit denen ihr aktuelle Events spielen könnt? Ihr braucht Hilfe beim Aufbau, oder sucht nach Unterstützung beim Erkunden des Ödlands? In den Teams findet ihr gleichgesinnte Spieler und könnt ihrer Gruppe beitreten – vorausgesetzt, sie ist noch nicht voll. Mit vier Spielern ist ein Team nämlich komplett.

Findet sich kein passendes Team, könnt ihr selbst eine Gruppe gründen. Dann legt ihr einfach eines der folgenden sechs Ziele fest:

Jagd

Rollenspiel

Events

Erkundungen

Aufbau

Zwanglos

Andere Spieler können euer Team nun sehen und sich ihm anschließen. So sollt ihr schnell Unterstützung finden, wenn ihr sie braucht.

Die Ziele sind klar festgelegt

Deswegen lohnt sich Teamspiel: Umso mehr ihr gemeinsam im Team spielt, desto stärker wird das Band zwischen euch. Das wiederum wirkt sich auf die Boni aus, die ihr bekommt. Denn für jedes Teamziel gibt es bestimmte Verbesserungen, die sich mit einem starken Band nochmal erhöhen. Das sieht folgendermaßen aus:

Jagd – Bonus: +25 % EP für legendäre Kills (+100 % bei einem voll verbundenem Team)

– Bonus: +25 % EP für legendäre Kills (+100 % bei einem voll verbundenem Team) Rollenspiel – Bonus: +1 Charisma (+4 bei einem voll verbundenem Team)

– Bonus: +1 Charisma (+4 bei einem voll verbundenem Team) Events – Bonus: +25 % EP für Abschluss von Events (+100 % bei einem voll verbundenem Team)

– Bonus: +25 % EP für Abschluss von Events (+100 % bei einem voll verbundenem Team) Erkundungen – Bonus: +1 Ausdauer (+4 bei einem voll verbundenem Team)

– Bonus: +1 Ausdauer (+4 bei einem voll verbundenem Team) Aufbau – Bonus: +1 Intelligenz (+4 bei einem voll verbundenem Team)

– Bonus: +1 Intelligenz (+4 bei einem voll verbundenem Team) Zwanglos – Bonus: +1 Glück (+4 bei einem voll verbundenem Team)

Eure Bande vertiefen sich, Boni werden stärker

Das Team-Ziel könnt ihr nach Belieben verändern. Auch das Entfernen von Spielern aus einem Team ist möglich. Unmöglich hingegen sind folgende Dinge:

Das Bauen in C.A.M.P.s eurer Mitspieler

Ihr dürft keine verriegelten Türen und Behälter öffnen, die von anderen Team-Mitgliedern gebaut wurden – das wird mit dem „Gesucht“-Status bestraft

Wenn ein Spieler aus eurem Team ins PvP mit einem anderen Spieler geht, gilt das nicht für den Rest eures Teams. Niemand wird also ungewollt ins PvP gerissen.

Die gewohnten privaten Teams bleiben darüber hinaus erhalten, können bei Bedarf aber auch in öffentliche Teams umgewandelt werden. So könnt ihr euren Freunden einen Platz in euren Teams sichern. Und wenn ihr lieber mit NPCs zu tun habt, hat Fallout 76 auch was für euch.