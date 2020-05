Mit dem neusten Update für Fallout 76 kam eine kleine aber interessante Änderung für NPCs. Ihr könnt ab sofort euren Begleitern andere Kleider anziehen. Etliche Rollenspieler und kreative Zocker haben schon coole Ideen dafür gefunden.

Was ist das für ein Feature? Mit dem Update vom 19. Mai 2020, das über 20 Fehler beseitigte, kam ein neues Feature zur Anpassung der Begleiter ins Spiel. Diese erlaubt es euch, den NPCs in eurem Camp andere Kleidung anzuziehen.

Die Begleiter, die ihr seit Wastelanders in Fallout 76 anheuern könnt, leisten euch in eurem Camp Gesellschaft. Für gewöhnlich tragen sie dabei stets die Kleidung, mit der ihr sie angeheuert habt.

Commander Sofia Daguerre trägt eigentlich einen Raumanzug – Das lässt sich jetzt ändern.

Mit dem neuen Update könnt ihr den NPCs aber alles anziehen, was ihr auch selbst tragen könntet. Über die neue Option „Anpassen“ als Interaktion mit dem jeweiligen Begleiter könnt ihr dessen Kleidung ändern.

Was bringt das? Werte bekommt der Begleiter dadurch nicht. Er bleibt weiter einfach in eurem Camp – lediglich sein Aussehen verändert sich. Die ausgesuchte Kleidung verschwindet, wenn ihr den jeweiligen Camp-Gegenstand des Begleiters zerstört und ist nicht sichtbar, wenn ihr in einem instanziierten Gebiet mit ihm seid.

Sklaven, Horror-Clowns und … Meerjungfraumann?

Das stellen die Spieler damit an: Seit dem Update haben sich etliche Spieler bereits coole Kostüme für ihre Begleiter zurechtgelegt. Einige davon haben sie mit der Community auf reddit geteilt.

Der Nutzer JRockPSU etwa hat Becket in einen Horror-Clown verwandelt mit abgerissener, schmutziger Kleidung und riesigen Schuhen. Selbst die Entwickler fanden dieses Outfit spannend und verlangten Bilder.

Redditor Daemoni73 dagegen hat der Wanderin sämtliche Kleider ausgezogen und ihr stattdessen ein Gefängnis-Halsband angelegt. Er hält sie nun als Sklavin – was gut zu seinem Rollenspiel passt. Er verkörpert in Fallout 76 einen waschechten Raider.

Für Sofia gibt es ebenfalls ein Outfit – Nutzer I_make_things verwandelt sie kurzerhand in eine Hexe. Ein weiterer Nutzer hat seinen Raider-Punk in den waschechten Meerjungfraumann aus Spongebob verwandelt – nur mit einem Skelett-Kopf als kleines Extra.

Sofia als Hexe. Quelle: reddit.

„Wahrer Terror trägt Schuhgröße 60.“ Quelle: reddit.

Nicht ganz das Bild der Sklaven-Wanderin, aber ähnlich. Quelle: reddit.

Der Raider-Punk als Meerjungfraumann? Das Manta-Man-Kostüm aus dem Atom-Shop amcht’s möglich. Quelle: reddit.

MeinMMO-Leser Luripu hat das Feature ebenfalls schon genutzt. Er schreibt: „Es funktioniert jedenfalls. Hab Sofia gleich mal zum Nuka Girl gemacht. Sieht jedenfalls mehr nach Space Girl aus als ihr silberner Overall.“

Was lässt sich damit noch machen? Das sind nur einige Beispiele dafür, was Spieler schon mit dem neuen Feature angefangen haben. Ihr könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen und eure Begleiter einkleiden, wie ihr möchtet. Habt ihr etwa eine romantische Beziehung mit einem der Begleiter angefangen? Verpasst ihnen doch ein Hochzeits-Kleid oder einen Anzug!

Die Begleiter und ihre Kostüme sind ein cooles Detail, das vor allem Rollenspieler und jene begeistern dürfte, die sich gerne und häufig in ihrem Camp aufhalten. Fallout 76 bietet mittlerweile jedoch deutlich mehr. Mit dem riesigen Wastelanders-Update im April 2020 hat sich das ganze Spiel umgekrempelt – ein Blick ins Survival-MMO lohnt sich wieder.