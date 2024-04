Bethesda versuchte 6 Jahre lang, Fans von Fallout in ihr MMO zu locken – Nun hat es auf Steam mehr Spieler als je zuvor

Am vergangenen Wochenende spielten mehr Spieler als je zuvor Bethesdas MMO Fallout 76 auf Steam. Und auch die anderen Spiele der Reihe erfreuen sich gerade neuer Beliebtheit. Immerhin ist sie dank der Serie von Amazon gerade wieder in aller Munde.

Was hat es mit Fallout 76 auf sich? Der MMO-Ableger der beliebten Fallout-Reihe erschien 2018 und wurde von der Fachpresse gemischt aufgenommen. Auf Metacritic steht das Spiel heute bei 52 Punkten, basierend auf 49 Kritiken. Die Entwickler fühlten sich wie die „Bösewichte des Internets.“

Auch die User waren wenig angetan. Die Open World war zu Release völlig menschenleer, die anderen Spieler ausgenommen. Über die Jahre verbesserte Bethesda das Spiel und rührte die Werbetrommel – so richtig zünden wollte das MMO aber nicht.

Am vergangenen Wochenende konnte Fallout 76 aber einen neuen Rekord aufstellen. Auf Steam waren so viele Spieler wie noch nie zuvor im Ödland des Online-Ablegers unterwegs.

39.455 Spieler allein auf Steam

Was geschah am Wochenende? Laut SteamDB erzielte Fallout 76 am Wochenende einen Spielerrekord. Insgesamt waren 39.455 Leute auf Steam gleichzeitig im Spiel – so viele wie noch nie zuvor.

Der Grund für den plötzlichen Anstieg scheint auf der Hand zu liegen: Nur zwei Tage vor dem Wochenende erschien die Fallout-Serie von Amazon.

Sie bekam gute Kritiken und hat auch MeinMMO-Autor Christoph Waldboth überzeugt. Auch die Fans der Videospielvorlage haben offenbar wieder Lust auf die Postapokalypse bekommen und kurzerhand Fallout 76 gestartet.

So wurden aus rund 11.000 Spielern am 11. April bald schon über 39.000. Eine wichtige Rolle spielt vermutlich, dass das Spiel bei Steam derzeit noch bis zum 18. April kostenlos spielbar ist.

Wer das Fallout 67 dauerhaft behalten möchte, sollte bei Prime Gaming vorbeischauen – auch dort ist es aktuell kostenlos erhältlich.

Wurde nur Fallout 76 gespielt? Auch andere Titel der Fallout-Reihe haben von der plötzlichen Beliebtheit der Amazon-Serie profitiert. Fallout 4 hatte am Wochenende mehr als 83.000 Spieler, verglichen mit 24.000 eine Woche zuvor.

Fallout 3 hatte einen Anstieg von etwa 1.000 Spieler auf 6.700. Und sogar die originalen 2D-Spiele der Reihe erfreuen sich neuer Beliebtheit. Fallout 1 hatte 2.300 Spieler gleichzeitig online, während es davor weniger als 300 waren.

Hier seht ihr die Spieler-Entwicklung von Fallout New Vegas, 4 und 76 (via SteamDB/x):

Das zeigt, dass der Hype rund um ein anderes Medium auch die Begeisterung für ein Videospiel erneut anheizen kann. Während Bethesda in den letzten Jahren darum kämpfte, mehr Spieler für ihr MMO zu begeistern, war es letztendlich eine Serie, die das geschafft hat.

Habt ihr die Serie gesehen und schaut jetzt in Fallout 76 rein? Wart ihr bereits am Wochenende dabei? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Fallout 4 wird bald hübscher – danke eines neuen Updates.