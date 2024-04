„Sie benutzt immer noch die Starter-Waffe“ – Fallout-Fans spekulieren, welches Level Lucy am Ende der Serie hat

Die Protagonistin der Fallout-Serie erlebt in den acht Folgen einige Abenteuer. Aber welchem Level aus den Spielen entspricht sie am Ende? Fans stellen ihre Theorien auf – und Bethesda äußert sich zu den Stats der Figur.

Achtung Spoiler: Wer die Fallout-Serie noch nicht gesehen hat, sei gewarnt. Es folgen leichte Spoiler zur Figur Lucy.

Worüber spekulieren die Fans? Die Zuschauer von Amazons Fallout-Serie haben die Protagonistin Lucy ins Herz geschlossen und fragen sich jetzt, welches Level die Figur eigentlich hat.

Es wird angenommen, dass sie, genauso wie im Spiel, Erfahrungspunkte sammelt, im Level aufsteigt und so ihre Stats verbessert. Aktuell könnt ihr das kostenlos tun, unter anderem im MMO Fallout 76.

Allerdings wird ein solcher Levelaufstieg in der Serie nicht erwähnt. Deshalb bleibt den Fans nichts anderes übrig, als sich genau anzuschauen, was Lucy in den acht Folgen erlebt und wofür sie Erfahrungspunkte erhalten könnte.

Eine Hilfestellung lieferte inzwischen Bethesda selbst. Das Studio veröffentlichte die offiziellen Stats von Lucy.

Das sind die Stats von Lucy

Wie sehen die Charakterwerte aus? Bethesda hat die Stats der Fallout-Shelter-Version von Lucy im Wiki veröffentlicht. Demnach ist sie folgendermaßen geskillt:

Stärke: 4

Wahrnehmung: 7

Ausdauer: 6

Charisma: 5

Intelligenz: 6

Beweglichkeit: 5

Glück: 7

Anhand dieser Werte wird klar: Lucy ist alles andere als eine Kämpferin. Das zeigt sich auch in der Serie. Es dauert eine Weile, bis die friedliebende Vault-Bewohnerin feststellt, dass das Ödland keine Gefangenen macht.

Sie muss sich erst dazu überwinden, überhaupt jemandem Gewalt anzutun. Lieber nutzt sie Diplomatie und redet mit den Menschen. Ihr Charisma-Wert könnte allerdings auch etwas höher sein, denn allzu oft wirkt ihre naive Art befremdlich auf die abgebrühten Bewohner der Außenwelt.

Alle Infos zur Serie findet ihr auf MeinMMO.

Die Fans stricken Theorien zum Level von Lucy

Was denken die Fans? Auf X teilen viele Fans ihre Theorien, welches Level Lucy nun haben könnte. Es wird genau darauf geschaut, wie viel und was genau sie erlebt hat.

Einige Fans vermuten ein Level zwischen 12 und 17. Damit sind sie aber in der Unterzahl. Die meisten schätzen Lucy niedriger ein. Sogar eher im Bereich der Anfangslevel.

„Wenn sie mit Level 5 gestartet ist, hat sie jetzt Level 7 oder 8“, meint ToddPowered.

Koda pflichtet ihm bei und begründet es damit: „Sie hat nicht genug Nebenquests gemacht und sich nur auf die Hauptquest fokussiert.“

„Nicht mehr als Level 3. Sie hat keine Schlösser oder Computer geknackt, und hat nur eine Pistole und ein Messer benutzt“, argumentiert der User E-dizzl79.

Und auch Raven schreibt: „Sie hat am Ende der ersten Staffel noch immer die Start-Waffe (10mm-Pistole) benutzt, und erst einen Ghoul getötet. Sie ist maximal Level 5.“

Möglicherweise hat Lucy aber auch Cheats verwendet, denkt vetgamerboceifus augenzwinkernd, und vermutet sie auf Level 60.

Den Ghoul schätzen manche im Verhältnis dazu viel erfahrener ein und vermuten, dass er das Maximallevel bereits erreicht hat. Immerhin ist er schon etwas länger im Ödland unterwegs und scheint auf alle Situationen die passende Reaktion in petto zu haben.

Vielleicht erfahren wir Näheres in Staffel 2. Die ist zwar noch nicht bestätigt, das Ende der ersten Staffel lässt aber einiges offen und gibt bereits einen Ausblick auf das, was uns in der Fortsetzung erwarten könnte. Auf MeinMMO findet ihr eine eigene Review zur Serie: Die Fallout-Serie macht vieles richtig – In einem Punkt ist sie sogar besser als die Spiele.