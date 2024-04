Fallout: Zum Serienstart schenkt euch Amazon Prime ein kostenloses Spiel

Anlässlich des Serienstarts von Fallout beschenkt Amazon Prime die Abonnenten mit dem Spiel Fallout 76. Wie ihr eurer Geschenk einfordert, könnt ihr hier nachlesen.

Am 11. April 2024 ist es so weit und die Fallout-Serie wird auf Amazon Prime erscheinen. Alle acht Episoden der ersten Staffel werden dann auf der Streamingplattform verfügbar sein.

Die Serie wird eine völlig neue Geschichte erzählen, die im bekannten Post-Apokalyptischen-Universum verankert ist. Es geht dabei um die junge Frau Lucy, die den sicheren Vault 33 in Los Angeles verlässt und sich dann mit allerlei Gefahren herumschlagen muss.

Passend zum Serienstart können sich Abonnenten von Amazon Prime über ein Geschenk freuen, denn: Sie können sich mit Fallout 76 einen Titel der beliebten Spielreihe kostenlos sichern. Wie das geht, erklären wir euch hier.

Hier seht ihr einen Trailer zur kommenden Serie Fallout:

So bekommt ihr Fallout 76 kostenlos

Wie bekomme ich Fallout 76 kostenlos? Wenn ihr Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch ab dem 11. April 2024, also parallel zum Serienstart, das Game sichern.

Dazu geht ihr einfach zur hausinternen Gaming-Plattform Prime Gaming. Zum entsprechenden Zeitpunkt werdet ihr hier das Spiel kostenlos holen können.

Was ist Fallout 76 für ein Spiel? Es ist das erste MMO der Fallout-Reihe und spielt in einem post-apokalyptischen Amerika. Nachdem ein Atomkrieg die Welt, wie wir sie kannten, zerstörte, suchten die Menschen Schutz in Bunkern, den „Vaults“.

Jetzt wird aber Vault 76, eure sichere Unterkunft geöffnet und ihr erkundet die gefährliche Spielwelt und versucht zu überleben, um eine neue Zivilisation zu errichten.

Im guten Survival-Manier werdet ihr eine weite Open World geworfen und müsst euch dabei vor den regionalen Gefahren in Acht nehmen. Die Reise könnt ihr entweder im Alleingang oder gemeinsam mit euren Freunden antreten.

Nicht nur Fallout 76 könnt ihr euch kostenlos sichern

Mit einem Abo könnt ihr euch über Prime Gaming aktuell mit Fallout 2 einen weiteren Titel der Spielreihe kostenlos holen. Dafür habt ihr noch bis zum 10. April 2024 Zeit.

Obendrein findet ihr auch Fallout Tactics: Brotherhood of Steel ein taktisches, rundenbasiertes Game, das im Fallout-Universum spielt. Der Titel ist noch bis zum 24. April 2024 gratis in der Prime-Mitgliedschaft enthalten.

