Gefeierte Videospiel-Reihe bekommt 2024 eine Serie auf Amazon – Nun gibt es erste Bilder

Was haltet ihr von den ersten Bildern zur Serie? Seid ihr schon gespannt auf die Fallout-Verfilmung oder seid ihr skeptisch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Die ersten Bilder sehen enorm vielversprechend aus. Als Fallout-Fan begeistern mich vor allem die Power-Rüstungen und Waffen der Stählernen Bruderschaft, wobei auch das Kostüm vom gezeigten Ghul stark an das erinnert, was man aus Fallout 4 und Fallout 76 kennt.

Wir haben einmal direkt bei unserem Fallout-Experten in der MeinMMO-Redaktion nachgefragt, was er von den Bildern hält. Er äußert sich optimistisch:

Doch eines Tages ist sie dazu gezwungen, sich an die Oberfläche zu begeben und findet dort eine gefährliche postapokalyptische Welt vor. So muss sie sich zum Beispiel vor Riesen-Insekten und mutierten Tieren in Acht nehmen.

Der Schauplatz der Serie ist Vault 33 in Los Angeles, einem Ort, der den Spielen bisher nicht vorkam. Die Handlung dreht sich um die junge Frau Lucy, die in einem unterirdischen Vault lebt.

Worum wird es in der Fallout-Serie gehen? Die Serie spielt in einem postapokalyptischen Los Angeles im Jahr 2077 und wird eine neue Storyline behandeln – gleichzeitig aber auch bereits bekannte Elemente aus den Spielen aufgreifen.

