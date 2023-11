Der womöglich größte Sci-Fi-Film des Jahres kommt bald auf Netflix in einer „normalen“ und einer „brutalen“ Version

Mit Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers erscheint bald auf Netflix eine gewaltige Sci-Fi-Produktion von Regisseur Zack Snyder. Neben einer normalen Fassung wird es auch eine brutalere Version geben.

Worum geht es in Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers? Die Waise Kora lebt in einem idyllischen Ort am Rande der Galaxie, bis die Kolonie eines Tages durch den Herrscher Balisarius und seine Soldaten besetzt wird.

Das lässt Kora nicht auf sich sitzen und sie begibt sich auf eine Reise, um Kämpfer anzuheuern: Denn sie sagt dem Imperium den Kampf an.

Das Projekt mit einem geschätzten Budget von 166 Millionen Dollar soll ein riesiges Sci-Fi-Franchise etablieren, das nicht nur Filme, sondern Geschichten in sämtlichen Formaten umfassen soll (via Vanity Fair). Geplant sind Serien, Bücher, Comics und Spiele.

Hier seht ihr einen Trailer zu Rebel Moon:

„Ein R-Rated Sci-Fi-Film in dieser Größenordnung sollte nicht existieren“

Die beiden Teile des Sci-Fi-Epos Rebel Moon sind in den USA als PG-13 eingestuft, in Deutschland werden die Filme daher wahrscheinlich mit FSK 12 freigegeben. Jedoch hat Regisseur Zack Snyder von Anfang an für beide Teile jeweils noch eine weitere Version geplant: eine R-Rated-Fassung.

In einem Interview mit Entertainment Weekly äußerte sich der Regisseur über die unterschiedlichen Fassungen und meinte:

„Ich bin sehr stolz auf die Version mit Freigabe ab 13 Jahren, die Version für ein breiteres Publikum, denn ich würde sagen, dass sie wirklich einen großartigen, zeitlosen, mythologischen Rahmen abdeckt.“

Jedoch wolle er Zuschauern auch die erwachsenere Variante nicht vorenthalten und meinte: „Was wir mit der anderen Version gemacht haben, ist lustig und subversiv, denn ein Sci-Fi-Film mit Altersfreigabe in dieser Größenordnung sollte nicht existieren.“

Neben mehr Gewalt liefert die alternative Version mit weiteren Szenen auch noch mehr Einblicke in das Filmuniversum. Sie wird eine Stunde länger gehen als die normale Fassung.

Wenn ihr Fans von längeren Film-Fassungen seid, könnt euch auch dieser Artikel von unseren Filmstarts-Kollegen interessieren: “Napoleon” ist im Kino nur der halbe Film: Hier könnt ihr bald die 4-Stunden-Fassung des Historien-Epos sehen

Wann erscheint Rebel Moon auf Netflix? Ab dem 22. Dezember 2023 könnt ihr den ersten Teil der Sci-Fi-Reihe auf Netflix sehen. Mit Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin wird nächstes Jahr, am 19. April 2024, die Fortsetzung folgen.

Wann genau die R-Rated-Version zu den beiden Filmen erscheinen, ist noch nicht bekannt.

Auch Fantasy-Fans können sich freuen. Denn auf Netflix kommt nicht nur eine neue Staffel von The Sandman, sondern auch noch eine weitere Serie, die im gleichen Comic-Universum spielt:

Bald erhalten Fans von „The Sandman“ ihren Nachschub auf Netflix: Serie dreht sich um übernatürliche Ermittler