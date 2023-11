Mit Yu Yu Hakusho erscheint dieses Jahr außerdem die Live-Action Adaption eines Mangas, in dem ebenfalls um einen Geisterdetektiv in der Welt der Lebenden geht:

Wann erscheint Dead Boys Detective? Bisher gibt es noch kein genaues Release-Datum. Am Ende des Trailers heißt es „Coming Soon“ also „demnächst verfügbar“.

Eigentlich war Anbieter HBO Max für Dead Boy Detectives vorgesehen. Jedoch wurde das Projekt dann doch an Netflix verkauft, da das Format angeblich nicht den Programmplänen von DC-Chefs James Gunn und Peter Safran entsprach (via hollywoodreporter.com ).

Worum geht es in Dead Boy Detectives? Die Geschichte dreht sich um die beiden Jugendlichen Edwin Payne und Charles Rowland. Beide sind bereits verstorben, sind also Geister in der Welt der Lebenden, die sich weigern weiterzuziehen.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Nun können sich Fans von The Sandman auf eine weitere Serie freuen, die im gleichen Universum spielt und bereits bekannte Figuren aufgreift: Dead Boy Detectives. Ein erster Trailer wurde schon veröffentlicht und liefert einen Einblick in die Krimi-Komödie.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to