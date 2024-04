So half The Last of Us dabei, die Serie Fallout zu erschaffen

Jonathan Nolan, der Creator und Executive Producer der kommenden Fallout-Serie, erklärte in einem Interview, welche Rolle The Last of Us bei der Umsetzung der Videospieladaption spielte.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter am 3. April 2024 sprach Jonathan Nolan über die kommende Amazon-Serie Fallout.

Dabei ging er auch auf die Ansprüche an Videospielverfilmungen sowie die Serie The Last of Us ein und erklärte, inwiefern sie ein Wegbereiter für seine eigene Serie darstellte.

Hier seht ihr einen Trailer zur Fallout-Serie:

The Last of Us als Beispiel für eine gelungene Videospieladaption

Jonathan Nolan meinte, dass er sich über den Erfolg der Serienadaption von The Last of Us freute. Denn wie er weiter erzählte er, war der Anspruch an gute Gaming-Verfilmungen zu dem Zeitpunkt, als er sich das erste Mal mit Todd Howard, dem Verantwortlichen hinter mehreren Fallout-Spielen, zum Mittagessen traf, noch sehr niedrig:

Die Messlatte für Videospieladaptionen war nicht nur nicht hoch, sie war inexistent – vor allem im TV-Bereich. Es hätte Leute gegeben, die ein First-Person-Spiel adaptierten, und [ein Studio würde sagen:] „Die Serie wird also aus der First-Person-Perspektive gezeigt.“ Nein, das ist eine Eigenheit des Spiels, so adaptiert man es nicht. Jonathan Nolan, Quelle: The Hollywood Reporter

Jonathan Nolan räumte ein, dass es natürlich schön gewesen wäre, wenn Fallout die erste gelungene Videospieladaption im Fernsehbereich geworden wäre, dennoch half ihm der Erfolg von The Last of Us auch bei Umsetzung des eigenen Projekts:

„Es ist immer schön, der Erste zu sein. Aber wenn jemand etwas so Gutes wie The Last of Us erschafft, macht es das einfacher, weil plötzlich jeder versteht, was möglich ist.“

Damit diente The Last of Us als Vorreiter und als gutes Vorbild, wie man eine Videospieladaption gekonnt umsetzt.

Wann erscheint die Fallout-Serie? Schon bald wird die neue Videospieladaption von Jonathan Nolan an den Start gehen. Ab dem 12. April 2024 könnt ihr euch die Fallout-Serie auf Amazon Prime ansehen.

