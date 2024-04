Fallout 4 wird kostenlos hübscher, bekommt noch im April das Next-Gen-Upgrade für PS5, Xbox und PC

Die Community hängt offenbar noch sehr an dem Endzeit-Titel, der zum ersten Mal ein echtes Bau-System in die Reihe eingeführt hat. Bekanntermaßen dürften Mods jedoch ebenfalls eine wichtige Rolle spielen – die sind meistens der Grund, warum Bethesda-Spiele weitaus länger laufen als geplant. Die Fallout-Reihe hat allerdings auch ihren eigenen Charme und gehört zu den besten Endzeit-Spielen, die ihr gerade zocken könnt .

Spieler will Fallout 4 durchspielen, ohne getroffen zu werden – Versucht es über 400 Mal in 2.000 Stunden

