Spieler zockt Fallout 4 durch, ohne je getroffen zu werden – Braucht 415 Versuche und 2.000 Stunden

Ein Spieler wollte Fallout 4 durchspielen, ohne einen einzigen Treffer zu kassieren – nach über 2.000 Stunden hat er es geschafft.

Das 2015 veröffentlichte Fallout 4 ist bei Rollenspiels-Fans sehr beliebt. Manche Spieler kehren regelmäßig in die postapokalyptische Welt zurück, auch wenn sie das Spiel schon vor Jahren abgeschlossen haben.

Andere Spieler erweitern sich das Spielerlebnis von Fallout 4 mit Mods oder legen sich selbst besondere Herausforderungen auf, um bei einem erneuten Durchlauf einen speziellen Nervenkitzel zu erleben.

Zu letzten Spielern gehört auch ein Twitch-Streamer namens „Vrexia“, der Bethesdas Rollenspiel durchspielen wollte, ohne einen einzigen Treffer zu kassieren – doch einige Zusatzfaktoren sollten die Challenge noch schwieriger machen.

No-Hit-Run, aber selbst ein fallendes Mikroskop ist tödlich

Was genau war das für eine Challenge? Vrexia wollte Fallout 4 durchspielen, ohne je getroffen zu werden, doch das war ihm zu leicht. Laut PC Gamer nutzte er deshalb eine Mod, die jeden noch so kleinen Schaden zu einem tödlichen Treffer werden ließ.

So sei er in einem Durchgang gestorben, weil ein Mikroskop vom Tisch gefallen ist und ihn getroffen habe. Da es obendrein ein Permadeath-Run ist, musste er auch durch das Mikroskop von vorne beginnen. Das galt ebenso für Bugs, die ihn in die Luft schleuderten oder einen Scorpion, der in der Luft gespawnt sei und ihm auf den Kopf fiel.

Um dem ganzen noch Schippe obendrauf zu setzen, war es Vrexias Ziel, das Spiel wirklich auf 100 % zu bringen – also die Story und alle Nebenquests inklusive der DLCs abschließen, alle Sammelgegenstände sammeln und alle Siedlungen freischalten.

Für zusätzliche Schwierigkeit sorgte zudem das Verbot von zahlreichen Items, darunter beispielsweise VATS, Armor, legendäre Gegenstände sowie Perks, die Schaden vermeiden.

Wie lange brauchte er, um die Challenge zu bewältigen? Insgesamt soll Vrexia gut 2.000 Stunden gebraucht haben, um den besonderen Durchlauf zu beenden. Das habe ihn neben 2 Jahren und 7 Monaten auch ganze 415 Versuche gekostet, bis er endlich erfolgreich war.

Vrexia ist übrigens nicht der einzige, der sich an besonderen Challenges in Spielen versucht. Ein Streamer namens Dinossindgeil hat FromSoftwares-Titel Demon’s Souls, Dark Souls 1, 2 und 3, Bloodborne, Sekiro und Elden Ring am Stück gespielt, ohne einmal getroffen zu werden.

