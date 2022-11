Twitch-Streamer schafft perfekten Run in 7 knallharten Games – Braucht dafür 120 Tage, fängt am Ende an zu weinen

Der Twitch-Streamer Dinossindgeil hat sich einer ganz besonderen Herausforderung gestellt. Er wollte sieben Spiele von FromSoftware am Stück durchspielen, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Nun gelang ihm dieser perfekte Run und er brach am Ende sogar in Tränen vor Freude aus.

Was war das für eine Challenge?

Der Twitch-Streamer spielte Demon’s Souls, Dark Souls 1, 2 und 3, Bloodborne, Sekiro und Elden Ring am Stück, ohne einmal getroffen zu werden.

Wann immer er jedoch von irgendeinem Feind getroffen wurde, musste er erneut von vorn bei Demon’s Souls beginnen. Das passierte ihm im Rahmen der Challenge gleich mehrfach.

Er startete das Projekt vor 120 Tagen und am 14. November gelang es ihm endlich.

Nach dem erfolgreichen Run fing er vor Freude an zu weinen und wurde von seiner Frau umarmt und beglückwünscht. Er bedankte sich bei seinen Zuschauern, die ihn immer wieder motiviert hatten, diese Challenge zu meistern.

Den Clip könnt ihr euch hier anschauen:

Deutscher widmet sich dem „God Run 3“, ist aber nicht der erste

Wie lief die Challenge für den Streamer? Dinossindgeil ist begeistert von den Spielen von FromSoftware. Seine Streams und Videos drehen sich fast ausschließlich darum. So machte er schon häufiger Runs, in denen er einzelne Spiele komplettierte, ohne von Feinden getroffen zu werden.

Im Juli 2022 begann er jedoch damit, sich dem „God Run 3“ zu stellen. So wird die Herausforderung genannt, die 7 SoulsbornekiroRING-Spiele zu meistern. Seitdem streamte er an 120 Tagen zwischen drei und sechs Stunden am Tag diese Challenge.

Dabei kam es immer wieder zu Toden, sodass er die Challenge neu starten musste. Einer der lustigsten Momente ereilte ihn Anfang November, wo er sich in Sicherheit wog und kurzzeitig die Hände nicht an der Tastatur hatte.

Der Aufwand, um den God Run 3 zu meistern, war also riesig und entsprechend glücklich und erleichtert ist er am Ende des Runs. Dass ihm übrigens Lebenspunkte fehlen, hat einen einfachen Grund: Er wurde nicht vom Feind getroffen, sondern hat bewusst Fallschaden erlitten, um damit ein Item zu aktivieren.

Dinossindgeil ist übrigens ein Deutscher, auch wenn er in seinen Livestreams und YouTube-Videos in der Regel immer Englisch spricht.

Ist er der Erste, der den God Run 3 schafft? Nein. Der Spanier Bushidoyu schaffte es bereits im September, den God Run 3 erfolgreich zu beenden.

Dionssindgeil hat sogar selbst ein Reaction-Video zu diesem Erfolg veröffentlicht:

Was sagt ihr zu diesem besonderen Erfolg? Könntet ihr euch vorstellen, selbst Wochen darin zu investieren, einen solchen Run zu meistern?

Einige Deutsche haben übrigens einen Faible für die Spiele von FromSoftware. Der deutsche Speedrunner Muftaay holte gleich mehrere Weltrekorde. Wir haben mit ihm in einem Interview gesprochen:

