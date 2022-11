Erik „Gronkh“ Range gehört zu den absoluten Urgesteinen des deutschen YouTube und ist auch als Streamer auf Twitch erfolgreich. Seine Reichweite nutzt er öfter mal für wohltätige Zwecke. Am Sonntag zeigte er eine Dokumentation im Stream und seine Zuschauer strömten in Scharen zu einer Spendenplattform.

Wer ist der Streamer? Gronkh ist bereits seit 2010 auf YouTube aktiv und war zwischenzeitlich der meist abonnierte Kanal Deutschlands. Seine Anfänge machte er mit dem Klötzchen-Spiel Minecraft, mittlerweile hat er über 4,9 Millionen Abonnenten.

Auf Twitch hat Gronkh 1,5 Millionen Follower und gehört zu den meistgesehenen deutschen Streamern. In seinen Streams spielt er verschiedene Spiele, hauptsächlich ist er allerdings in der „Just Chatting“-Kategorie unterwegs und unterhält sich mit seinen Zuschauern – oder reagiert auf Videos.

Ein solches Video führte nun zu einer spontanen Spendenaktion.

Für viele sind Gronkh und Minecraft wohl unzertrennlich miteinander verbunden.

Gronkh hilft einer Spendenaktion im Stream

Was war das für ein Stream? Am späten Sonntag, dem 6. November, sah sich Gronkh mit seinen Zuschauern eine Doku über den kultigen Penny-Markt an der Hamburger Reeperbahn an. In der Doku wurde auch die Armut einiger Menschen in St. Pauli thematisiert.

Wie kam es zur Spendenaktion? Nach fast 5 Stunden auf Sendung las Gronkh eine Nachricht vor, die den Stream in eine ganz andere Richtung lenkte. Während der Chat gerade munter über Waschmittel diskutierte, wurde Gronkh auf das Gesundheitsmobil Hamburg aufmerksam gemacht.

Das besteht aus einem ehrenamtlichen Team und bietet jeden zweiten Sonntag kostenlose und anonyme Behandlung für Menschen ohne Krankenversicherung vor dem Kiez-Penny an. Mehr dazu findet ihr auf der Website der Organisation.

Gronkh war sichtlich bewegt von dem Einsatz der Freiwilligen und dankte ihnen für ihre Arbeit. In seinem Chat kam schnell die Frage auf, ob man das Gesundheitsmobil mit Spenden unterstützen kann. Tatsächlich gab es einen Spendenaufruf auf der Spendenplattform betterplace für das Projekt.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte das Gesundheitsmobil allerdings noch kaum Spenden erhalten und war noch weit von seinem Ziel von 10.500 € entfernt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Vorher-Nachher auf der Spendenplattform

Zuschauer von Gronkh legen Spendenplattform lahm

Wie lief die spontane Aktion? Knapp 5 Minuten, nachdem Gronkh die ursprüngliche Nachricht bezüglich des Gesundheitsmobils vorgelesen hatte, erhielt er einen überraschenden Hinweis im Chat: Die Spendenplattform betterplace sei down.

Was war passiert? Offenbar waren so viele Zuschauer von Gronkh dem Link zur Spendenseite für das Gesundheitsmobil gefolgt, dass die Website mit dem plötzlichen Ansturm – um 23:00 an einem Sonntag, wohlgemerkt – nicht zurechtkam.

Dann kamen die ersten Spenden rein. Gronkh kam kaum hinterher, die Zwischenstände vorzulesen, so schnell wuchs die gespendete Summe an.

Als sich die Situation so weit beruhigt hatte, dass Gronkh selbst die Seite laden konnte, um seine eigene Spende abzugeben, war das Spendenziel auch schon erreicht – 15 Minuten, nachdem Gronkh die erste Nachricht vorgelesen hatte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Aktuell wurden bereits über 18.000 € gespendet, das Spendenziel wurde mittlerweile auf 20.400 € erhöht, damit die Leute weiter spenden können (Stand: 08.11.2022, 11:35).

Gronkh selbst teilte den Vorher-Nachher-Stand der Spendenseite auf Twitter und dankte seiner Community für diese tolle Aktion: „Ein schöner Moment und Lichtblick“ inmitten der Schlagzeilen und merkwürdigen Zeiten, so Gronkh (via Twitter).

Der Streamer plant, in diesem Jahr noch bei zwei weiteren Spendenaktionen dabei zu sein: Loot für die Welt und die mittlerweile 8. Auflage des von Gronkh und der Gaming-Truppe PietSmiet ausgerichteten Spendenmarathons Friendly Fire.

Hoffentlich ist betterplace auf den noch kommenden Ansturm gut vorbereitet.

Den ganzen Stream könnt ihr euch auf Gronkhs Website anschauen. Die spontane Spenden-Aktion startet ab 4:54:00.

Gronkh ist nicht der einzige Content Creator, der seine Reichweite für wohltätige Zwecke nutzt. Im September begeisterte der YouTuber Connor „CDawgVA“ mit einer Spendenaktion, die ihn ordentlich ins Schwitzen brachte: Eine Woche lang war er mit dem Fahrrad unterwegs, alles für den guten Zweck.

Ein Anime-Mädchen auf Twitch und ein radfahrender YouTuber zeigen, dass es bei allen Skandalen auch Wohlfühl-Influencer gibt