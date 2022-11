Twitch-Streamerin entdeckt geheimen Schlafplatz unter ihrem Haus – „Der schlimmste Geburtstag aller Zeiten“

Die beliebe Twitch-Streamerin Rebecca alias „JustaMinx“ entdeckte am Morgen des 3. Novembers, dass ein Fenster in ihrem Haus eingeschlagen worden war. Das sollte jedoch erst der Anfang sein, denn im Verlauf des Tages fand sie einen verlassenen Schlafplatz unter ihrem Haus. Das alles an ihrem 26. Geburtstag.

Wer ist JustaMinx? Die Streamerin, die oft nur als „Minx“ auftritt, ist seit 2016 auf Twitch aktiv. Ursprünglich kommt sie aus Irland, mittlerweile lebt sie jedoch in den USA. Seit Dezember 2021 lebt Minx in Los Angeles.

Auf Twitch hat Minx 2 Millionen Follower, 1.800 sehen ihr im Durchschnitt zu, wenn sie Overwatch zockt, oder in Just Chatting mit ihren Fans plaudert. Minx nimmt kein Blatt vor den Mund, was ihr in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Bann einbrachte (via sullygnome).

Wenn Minx zockt, dann gerne Shooter wie Valorant oder aktuell Overwatch 2.

Katzen der Streamerin verschwinden nach Einbruch

Was geschah an Minx‘ Geburtstag? Am Morgen 3. November, ihrem 26. Geburtstag, fand die Streamerin ein Fenster ihres Hauses eingeschlagen vor. Offenbar hatte es einen Einbruch oder zumindest den Versuch dazu gegeben.

Von den beiden Katzen der Streamerin, Cornelius und Sylum, fehlte jede Spur. Auf Twitter sprach Minx vom wohl schlimmsten Geburtstag aller Zeiten:

Zu diesem Zeitpunkt wusste Minx allerdings noch nicht, was ihr noch bevorstand. Immerhin einen ihrer Kater, Cornelius, konnte sie offenbar wohlbehalten einfangen.

Minx entdeckt „Drogenhöhle“ unter ihrem Haus

Was war unter ihrem Haus? Doch auf der Suche nach dem verschwundenen Sylum machte die Streamerin eine gruselige Entdeckung unter ihrem Haus: Dort schien sich mindestens eine Person eingerichtet zu haben.

Minx berichtete, sie habe Schlafsäcke und Alkohol in dem Zwischenraum gefunden. Auch von Drogen ist die Rede.

So fasste Minx ihren Geburtstag zusammen: eingeschlagenes Fenster, auf die Suche nach den Katzen gemacht, Drogenhöhle unter dem Haus entdeckt.

Was weiß man zu den Einbrechern? Wie Minx berichtete, soll es Aufnahmen der Sicherheitskameras geben, auf denen zwei Männer zu sehen seien. Diese hätten jedoch Handschuhe getragen, was die Suche nach Fingerabdrücken erschweren würde (via Twitter).

Unterdessen hat die Streamerin auch die Polizei eingeschaltet. Von den Beamten fühlte Minx sich jedoch im Stich gelassen. Denn die ließen sie zunächst nicht unter das Haus, um ihre verschwundene Katze zu suchen. Offenbar bestand Sorge, Minx könne unbeabsichtigt Beweismaterial zerstören.

In weiteren Posts auf Twitter erhebt die Streamerin Vorwürfe gegen die Polizei: Der Einbruch, das Verschwinden der Katze und sogar der Schlafplatz unter dem Haus sei ihnen egal gewesen, bis sie die Drogen gefunden habe.

Das Video, das dem Tweet beigefügt ist, soll Minx und ihren Katzensitter beim Erkunden des Zwischenraums unter ihrem Haus zeigen. Die Polizisten hätten sich währenddessen nur draußen unterhalten.

Konnte sie ihre Katze finden? Wenig später postete Minx ein Update, das zunächst positiv wirkte. Es schien so, als habe sie endlich auch ihren zweiten Kater ausfindig gemacht.

Später stellte die Streamerin jedoch klar, sie habe ihn nur unter dem Haus entdeckt. Er sei aber sehr verängstigt gewesen und habe sich nicht einfangen lassen (via Twitter).

Wurden die Täter gefasst? In der Nacht kam es zu einem weiteren Zwischenfall: Wie die Streamerin am 4. November berichtete, soll der Einbrecher an ihrer Haustür erschienen sein, da sie sein Drogenversteck enttarnt habe. Es gibt noch kein Update dazu, ob jemand festgenommen wurde.

Minx scheint die Situation und insbesondere das Verschwinden ihrer Katze sehr zuzusetzen. Auf Twitter schreibt sie, sie habe die ganze Nacht draußen verbracht, um auf ihren Kater zu warten. Jetzt wisse sie nicht, was sie noch tun solle.

Aktuell ist auch noch nicht bekannt, ob Minx in dem Haus bleiben wird, das sie wohl erst seit kurzem bewohnt. Sie berichtete jedoch, ihren Kater Sylum noch nicht gefunden zu haben und will den Ort nicht verlassen, ehe er nicht wieder Zuhause ist (via Twitter).

Minx ist nicht die erste Streamerin, bei der eingebrochen wird. 2021 war die russische Streamerin „girl__fighter“ gerade live auf Twitch, als ein Mann sich Zugang zu ihrer Wohnung verschaffte und begann, zu randalieren. Dabei warf er sogar ihren Schreibtisch um, während sie immer noch streamte.

