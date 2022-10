Friendly Fire 8: Alles, was ihr über Thema und Datum wissen müsst 

Der kommende Loot-Shooter The First Descendant erinnerte Fans an Destiny und stellt in einem neuen Trailer die Story des Spiels vor.

Das waren alle wichtigen Infos zum kommenden wohltätigen Stream auf Twitch. Freut ihr euch auch darauf und findet solche Events cool? Lasst uns in den Kommentaren erfahren, ob ihr auch am 03. Dezember dabei sein werdet!

Wann beginnt Friendly Fire 8? Laut dem Video von Gronkh beginnt das Event am 03. Dezember 2022, um 15 Uhr. Also der ersten Dezemberwoche an einem Samstag.

Was ist Friendly Fire? Das Event „Friendly Fire“ ist ein wohltätiges Projekt, indem sich Twitch-Streamer und YouTuber der deutschen Szene zusammensetzten und für 12 Stunden Spenden sammeln. In diesem Stream werden Videospiele gespielt, lustige Aktionen wie Haare färben und schneiden durchgeführt oder sogar Gesichter geschminkt.

