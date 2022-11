Amouranth macht endlich ihr eigenes Ding auf Twitch und ist erfolgreicher denn je

Die 28-jährige Kaitlyn Siragusa ist als Amouranth eine der erfolgreichsten Persönlichkeiten auf Twitch. Am 15. Oktober erklärte sie in einem emotionalen Stream, sie werde von ihrem Ehemann kontrolliert und zum Streamen genötigt. Jetzt will sie nur noch machen, was sie will – und knackte damit einen persönlichen Rekord.

Welchen Meilenstein hat Amouranth erreicht? Amouranth knackte die 6 Millionen Follower auf Twitch, ein neuer Rekord für ihren Kanal. Sie ist damit die Frau mit den zweitmeisten Followern auf Twitch, nach Imane „Pokimane“ Anys mit 9,25 Millionen Followern. Insgesamt belegt sie Platz 22 (via sullygnome).

Diesen Meilenstein erreichte Amouranth weniger als einen Monat nachdem sie sich von ihrem Ehemann lossagte. Diesem hatte sie vorgeworfen, sie emotional misshandelt und zum Streamen genötigt zu haben.

Amouranth kündigte nach ihrer emotionalen Enthüllung an, nicht mehr so weiter machen zu wollen, wie zuvor. Offenbar kommt das gut an.

Amouranth hat im Moment offenbar viel Spaß mit Overwatch 2.

Amouranth sagt sich von Kontrolle los und die Leute lieben es

Was macht Amouranth jetzt anders? Nicht viel, wenn es nach der Meinung einiger Zuschauer geht. Schließlich zeigt sich Amouranth nach wie vor in knappen Outfits im Stream, leckt Mikrofone in ASMR-Videos auf YouTube ab und postet freizügige Bilder auf Twitter.

Dennoch gibt es einige grundlegende Veränderungen:

Amouranth streamt deutlich weniger: Im Oktober 2022 war Amouranth 231 Stunden auf Sendung. Das ist zwar immer noch eine ganze Menge, allerdings war sie bis zur Monatsmitte auch noch ihrem üblichen Zeitplan gefolgt. Im Vergleich zu den Vormonaten war sie im Schnitt immerhin 100 Stunden weniger auf Sendung (via sullygnome).

Kürzere Streams: Lange war Amouranth fast täglich live auf Twitch und das bis zu 14 Stunden am Stück. Nun gönnt sie sich auch mal einen freien Tag oder beendet einen Stream nach nur 2 Stunden (via Twitchtracker).

Amouranth zeigt andere Inhalte: Ja, sie zeigt sich immer noch in gewagten Outfits. Doch während sonst die Kategorien Hot Tub und ASMR die Streams von Amouranth dominierten, nimmt sie Zuschauer jetzt in IRL-Streams mit zu ihren Pferden oder zockt Overwatch 2.

Was sie macht, geschieht aus freien Stücken: Wenn Amouranth sich jetzt im Hot Tub zeigt, dann wohl nur, wenn sie es auch wirklich möchte

Amouranths Stream-Inhalte der letzten 14 Tage Amouranths Stream-Inhalte der letzten 365 Tage

Warum ist das spannend? Amouranth hatte im Oktober ausgesagt, von ihrem Ehemann stark unter Druck gesetzt worden zu sein. So habe sie nichts tun dürfen, was ihre Marke gefährden könne, einschließlich ihre Beziehung öffentlich zu machen.

Auch die Art ihrer Inhalte sei von ihrem Ehemann kontrolliert worden, so Amouranth. Er habe verlangt, dass sie sich stets freizügig präsentiere, statt an spaßigen Streamer-Events teilzunehmen, habe sie zu Hause bleiben und „grinden“ müssen.

Dabei war es offenbar immer darum gegangen, mehr Follower zu bekommen und sie in zahlende Kunden auf Bezahlplattformen wie OnlyFans zu verwandeln.

Jetzt holt Amouranth all die Dinge nach, die ihr Spaß machen: Sie besucht ihre Pferde, veranstaltet IRL-Streams mit Freunden und zockt stundenlang. Das hätte auch zu einem Einbruch der Zuschauer-Zahlen führen können.

Doch das Gegenteil ist der Fall: Mehr Leute denn je folgen Amouranth, wenn sie offenbar ganz sie selbst ist.

Dennoch gibt es kritische Stimmen. Einige Menschen werfen Amouranth vor, die Vorwürfe gegen ihren Ehemann seien nur Show gewesen, sie würde sich ja schon wieder wie gewohnt präsentieren. Andere sorgen sich und fürchten, Amouranth wird weiterhin unter Druck gesetzt.

Amouranth wehrt sich gegen Kritik

Was sagt Amouranth zu ihren Kritikern? Auf Twitter erklärte Amouranth bereits am 22. Oktober, was jetzt anders sei: Wenn sie sich sonst eine Pause vom Streamen genommen habe, sei sie immer anderweitig produktiv gewesen: Sie habe andere Inhalte gefilmt oder Fotoshootings gehabt.

Nun tue sie das nicht, habe deshalb auch keine neuen Fotos, die sie teilen könne. Das legt nahe, dass zumindest ein Teil der Fotos und Videos, die derzeit von Amouranth gepostet werden, bereits vor längerer Zeit vorproduziert wurden.

Ich glaube, manche von euch verstehen einfach nicht, dass man gezwungen werden kann, etwas über einen längeren Zeitraum zu tun, es aber unter anderen Umständen aus freien Stücken tun möchte. Amouranth

Es hat den Anschein, als müsse Amouranth nach Jahren der Kontrolle neu zu sich selbst finden und ausprobieren, welche Inhalte das Richtige für sie sind. Wenn die letzten Wochen ein Indikator sind, können Zuschauer sich in Zukunft auf eine Mischung aus bekannten und neuen Inhalten freuen.

Die „Hot Tub“-Streams, mit denen auch Amouranth berühmt wurde, werden bereits seit längerer Zeit kontrovers diskutiert. Insbesondere Streamerinnen können damit die recht strengen Bekleidungs-Richtlinien von Twitch umgehen, da sie technisch gesehen schwimmen. Dabei müssen sie jedoch ständig eine Gratwanderung machen, ein falscher Move und man wird gebannt:

Twitch bannt Streamerin, die sich in der Badewanne auf einen Cupcake setzt