Deutsche Twitch-Streamer streiten sich seit Tagen um einen GameBoy und 10.000 €, jetzt gibt MontanaBlack wohl nach

Anfang November sorgte der Streamer Theo „Scurrows“ Bottländer für Aufregung, als er seinem Twitch-Kollegen Marcel „MontanaBlack“ Eris vorwarf, Schulden über 10.000 € nicht beglichen zu haben. Dem folgten ein moralisches Ultimatum, weitere Anschuldigungen und geleakte Privatnachrichten. Nach fast einer Woche soll jetzt alles geklärt sein.

Was hat es mit den Schulden auf sich? Am 2. November verfasste Scurrows einen öffentlichen Post auf Twitter. Er gab an, MontanaBlack damit an seine offenen Schulden erinnern zu wollen, da dieser auf private Nachrichten nicht reagieren würde.

Scurrows sprach zunächst von einem fünfstelligen Betrag, später erklärte er, es habe sich um 10.000 € gehandelt. Auch der Streamer Kevin „orangemorange“ Bongers gab an, MontanaBlack habe noch Schulden bei ihm offen. Er habe sich einen GameBoy für 4.000 € bei ihm gekauft, das Gerät aber nie erhalten.

Deutscher Twitch-Streamer behauptet, MontanaBlack schulde ihm Geld – Stellt provokantes Ultimatum

Die Streamer stellten MontanaBlack eine Art moralisches Ultimatum: Sollte er bis 20:00 desselben Tages seine Schulden begleichen, würden sie die Summe – bzw. den Gegenwert des GameBoys – an die wohltätige Organisation Brot für die Welt spenden.

Dieser Aufforderung kam MontanaBlack nicht nach, weshalb die Streamer sich dazu entschieden, weitere Details öffentlich zu machen.

Scurrows und orangemorange üben öffentlich Druck aus

Wie wollten die Streamer sich Gehör verschaffen? In den Tagen nach dem verstrichenen Ultimatum folgten tägliche Twitter-Posts von Scurrows, in denen mehr oder weniger subtil auf die Situation angespielt wurde.

Zusätzlich gab es „Realtalks“ in den Streams von Scurrows, in denen die „Doppelmoral der Leute“ aufgezeigt werden sollte. Das war wohl eine Anspielung darauf, dass MontanaBlack sich über den verschuldeten YouTuber ApoRed äußerte, seine eigenen Schulden aber nicht bezahlt haben soll.

Es könnten aber auch Leute gemeint gewesen sein, denen Scurrows vorwarf, ihn ungerecht zu behandeln, weil er ein „Casino-Streamer“ sei. Bei jedem anderen hätte man sich darüber empört, dass jemand seine Schulden nicht bezahlt, aber in seinem Fall würde es nach Sympathien gehen, so der Vorwurf.

Am 7. November hatte Scurrows offenbar genug davon, dass seine Aussagen angezweifelt wurden und veröffentlichte eine Reihe von Screenshots aus Privatnachrichten auf Twitter.

In den Screenshots soll zu sehen sein, wie Scurrows versucht, die Rückzahlung mit MontanaBlack zu vereinbaren und ihn mehrmals erinnert. Zusätzlich deutete er an, rechtliche Schritte einleiten zu wollen, MontanaBlack solle „demnächst in seinen Briefkasten“ schauen.

orangemorange spricht von weiteren Schulden über 400.000 €

orangemorange erhob währenddessen in einem Stream weitere Vorwürfe. So soll er sich auf dem Rollenspiel-Server „GrandRP“ in GTA V für MontanaBlack verbürgt haben. Dieser habe daraufhin von den Betreibern des Servers einen Deal angeboten bekommen:

MontanaBlack sollte eine Reihe von Werbestreams veranstalten und bekam dafür 400.000 €. Die Streams fanden jedoch nie statt. Das habe orangemorange in eine schwierige Situation gebracht und sogar seinen eigenen Deal gefährdet.

orangemorange gab allerdings zu, nicht zu wissen, ob MontanaBlack das Geld zurückgezahlt habe. Da wolle er noch einmal nachhaken.

Gleichzeitig drohte er MontanaBlack jedoch: Je länger sich dieser nicht melden würde, desto mehr Informationen werde orangemorange preisgeben.

Selbst Kritiker von Scurrows und orangemorange fingen an zu glauben, dass etwas an der Sache dran sein könnte. Schließlich sei es nicht besonders klug von den beiden, leicht widerlegbare Anschuldigungen öffentlich zu machen. Im schlimmsten Fall hätte ihnen ja sogar eine Anzeige drohen können (via Twitter).

Offenbar gibt MontanaBlack nach

Was ist die neueste Entwicklung? Heute, am 8. November, gab orangemorange via Twitter bekannt, ein längeres Telefonat mit MontanaBlack geführt zu haben. Die gute Nachricht: Er soll endlich seinen GameBoy bekommen! (via Twitter)

Auch Scurrows schloss sich an: Die Situation zwischen den Streamern sei endlich geklärt. Ob es nur um die 10.000 € geht oder in dem Telefonat auch der GrandRP-Deal zur Sprache kam, ist nicht bekannt.

Scurrows will jedenfalls seinen ursprünglichen Plan wahrmachen und das Geld spenden, sobald er es erhält. Er hatte in den letzten Tagen bereits mehrere Spenden an verschiedene wohltätige Organisationen öffentlich gemacht.

Es scheint also, als hätte die Sache doch noch ein gutes Ende genommen. MontanaBlack selbst hat sich auf Twitter noch nicht dazu geäußert, allerdings hat er die Darstellung von Scurrows und orangemorange zumindest zur Kenntnis genommen, denn er hat ihre Tweets mit einem Like versehen.

