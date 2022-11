Deutscher Twitch-Streamer behauptet, MontanaBlack schulde ihm Geld – Stellt provokantes Ultimatum

Marcel „MontanaBlack“ Eris (34) ist im deutschen Twitch die Nummer 1, was Follower angeht. Der durch Casino-Streams und Rollenspiel in GTA V bekannt gewordene Theo „Scurrows“ Bottländer behauptet jetzt, MontanaBlack schulde ihm Geld, sogar eine stattliche Summe über 10.000 € – und übt öffentlich Druck aus.

Wer sind die beiden?

MontanaBlack dürfte den meisten ein Begriff sein. Auf Twitch folgen ihm über 4,7 Millionen Menschen, was ihm einen Platz in der Top 5 der größten Streamer Deutschlands einbringt.

Scurrows erlangte erste Bekanntheit mit GTA V, er wurde zu einem der meistgesehenen Glücksspiel-Streamer weltweit (via sullygnome). Durch einen Deal mit dem Casino Stake, das mittlerweile bei Twitch verboten ist, wurde er offenbar auch zu einem der bestbezahlten Streamern Deutschlands. Wenn er nur ein Viertel dessen bekam, was sein US-Kollege Trainwreck verdiente, dürfte Scurrows ausgesorgt haben.

Auch MontanaBlack war eine Zeitlang mit Casino-Streams äußerst erfolgreich. Zum Zocken soll er sich von Scurrows Geld geliehen haben. Das will Scurrows jetzt wiederhaben. Doch seine Art, es einzufordern, kommt nicht gut an.

MontanaBlack und Scurrows sind beide gerne in GTA Online unterwegs.

Scurrows fordert fünfstelligen Betrag von MontanaBlack

Was behauptet Scurrows? Am 2. November wendete sich Scurrows via Twitter öffentlich an MontanaBlack. Seine Behauptung: MontanaBlack schulde ihm seit längerer Zeit eine fünfstellige Summe, würde privat aber auf keine Kontaktaufnahme reagieren. MontanaBlack habe ihn „ge-ghostet.“

Wie ein Twitter-Nutzer berichtet, soll Scurrows im Stream etwas mehr Kontext zur Verfügung gestellt haben. So soll MontanaBlack sich das Geld bei Scurrows geliehen haben, um damit Glücksspiel zu betreiben (via Twitter).

Auch der mit Scurrows befreundete Streamer, Kevin „orangemorange“ Bongers, erklärte, von MontanaBlack geprellt worden zu sein. So soll er einen GameBoy für 3.000 € bei MontanaBlack gekauft haben, das Gerät habe er jedoch nie erhalten (via Twitter).

Wie reagieren die Leute? Auf Twitter zeigten sich einige Nutzer überrascht von diesen Informationen. Schließlich habe MontanaBlack sich in der Vergangenheit selbst von Freunden distanziert, die ihm Geld geschuldet hätten.

Einige Kommentare stellen auch fest, dass es MontanaBlack wohl kaum am Geld fehlen würde, um seine Schulden zu begleichen. Das sei sehr enttäuschend, so ein Twitter-Nutzer (via Twitter).

Andere nehmen MontanaBlack in Schutz: Der habe bestimmt einfach nur viel zu tun und handle nicht in böser Absicht (via Twitter).

Scurrows reagiert mit einem Ultimatum

So will Scurrows das Geld wiederbekommen: Scurrows war offenbar unzufrieden mit der Reaktion auf seinen Tweet, deshalb legte er am 3. November noch einmal nach – und stellte MontanaBlack ein Ultimatum.

Was ist das für ein Ultimatum? Sollte MontanaBlack bis 20:00 einen Beweis erbringen, das Geld überwiesen zu haben, verspricht Scurrows, es an wohltätige Zwecke zu spenden. Obendrein will er noch 15.000 € aus eigener Tasche drauflegen.

Scurrows Forderung: Tu es nicht für mich, sondern für den guten Zweck. Diese Forderung untermalte er mit dem erschütternden Foto eines hungernden Kindes (via Twitter).

Auf diese Weise soll MontanaBlack wohl dazu motiviert werden, das Geld zu überweisen. Schließlich wird suggeriert, dass er mitverantwortlich ist, wenn das Geld nicht gespendet wird.

Twitter-Nutzer glauben: Ultimatum habe unangenehmen Beigeschmack

Wie kommt das an? Während Scurrows für seinen ursprünglichen Hinweis auf die Schulden noch durchaus Zuspruch behalten hatte, ging das Ultimatum einigen jetzt zu weit.

Für sie wirkte das Ultimatum so, als könnte Scurrows jederzeit so eine Summe spenden. Dass er die Spende jedoch an eine Zahlung von MontanaBlack knüpft, verleihe dem Ganzen einen unangenehmen Beigeschmack, so ein Nutzer. Immerhin sei es ja für einen guten Zweck (via Twitter).

Wie reagiert Scurrows auf die Kritik? Der rechtfertigt sich: Es handle sich ja um sein Geld und das würde ihm später fehlen. Ohne die Rückzahlung von MontanaBlack könne er eben nur einen kleineren Betrag spenden (via Twitter).

Zahlreiche Kommentare blendete er zudem einfach aus, einige Nutzer soll er auch blockiert haben, da sie ihn kritisiert hatten (via Twitter).

Was sagt MontanaBlack? Aktuell hat MontanaBlack noch nicht öffentlich auf die Forderung von Scurrows reagiert. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, wenn neue Informationen dazu kommen.

Scurrows Versuch, die angeblichen Schulden einzutreiben, kommt wenige Wochen, nachdem Twitch neue Richtlinien zum Glücksspiel auf der Plattform eingeführt hat:

