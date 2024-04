Die Fallout-Serie kommt super an – Aber der Chef hat schlechte Nachrichten für alle, die auf mehr hoffen

Echoes of Elysium zeigt sich in erstem Trailer

Ein anderer Nutzer erklärt, dass so eine Serie auch kaum klappen würde. Eine verständliche Zusammenfassung für The Elder Scrolls zu liefern, sei nahezu unmöglich. Und das Motiv einer Fantasy-Welt sei zudem schon häufig vertreten.

„Es hat jedermanns verdammte Welt verändert“: So empfand Cersei Lannister das Aus von Game of Thrones

Es ist nichts in Arbeit. Alle fragen mich nach Elder Scrolls und ich sage immer wieder nein […] Das hier [die Fallout-Serie] kam aus einem: „Wir denken, die Dinge kommen zu einer hochwertigen Sache zusammen.“ Es war nicht erzwungen. Es war so etwas wie eine natürliche Beziehung und „Hey, das klingt echt cool.“ Entgegen einem: „Wir sollten eine Serie machen.“

Das sagt der Chef jetzt: Im Interview mit IGN hat der Chef von Bethesda, Todd Howard, über mögliche weitere Projekte gesprochen. Bethesda hält die Rechte an den Franchises von Fallout und etwa The Elder Scrolls und dem neuen Starfield.

So kommt die Fallout-Serie an:

