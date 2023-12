„Wir waren die Bösewichte des Internets“ – Entwickler erinnert sich an den katastrophalen Launch von Fallout 76

Alles, was ihr zu Fallout 76 wissen müsst – in 2 Minuten

Insgesamt sei die Erfahrung jedoch einer der Gründe gewesen, aus denen er nun lieber ein Indie-Entwickler sei: Egal, was er auch tue, er weiß, dass er das Internet wohl nie wieder so wütend machen wird, wie damals.

Wie war das damals? Der Launch von Fallout sei furchtbar gewesen, so Purkeypile, da müsse man nicht drum herumreden. „Wir waren sowas wie die Bösewichte des Internets, die meistgehasste Sache überhaupt“, so der Entwickler.

Jetzt arbeitet der Bethesda-Veteran als Solo-Entwickler an seinem eigenen Spiel, „The Axis Unseen“. Im bekannten Noclip-Podcast auf YouTube sprach Purkeypile jetzt über die Zeit nach dem Release von Fallout 76 (via 3D Juegos ).

Was ist das für ein Mitarbeiter? Nathan Purkeypile arbeitete von 2007 bis 2021 für Bethesda und war als Lead Artist maßgeblich an den großartigen Open Worlds von Fallout 3 und 4 beteiligt. Bei der Arbeit an Bethesdas aktuellem großen Titel Starfield, entschied sich Purkeypile jedoch dazu, das Studio zu verlassen.

Was war die Sache mit Fallout 76? Das erste MMO in der beliebten Fallout-Reihe hatte von vornherein einen schwierigen Stand. Viele Spieler hätten sich eigentlich die Singleplayer-Fortsetzung Fallout 5 gewünscht, dazu gab es Frust um eine Vorbesteller-Edition ohne Spiel und fehlende NPCs .

