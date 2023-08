Todd Howard bereut Elder Scrolls 6 so angekündigt zu haben, wie er’s hat

Skyrim: Eine Mutter begeistert ihren Sohn für The Elder Scrolls – Nach ihrem Tod verewigt er sie in ihren Lieblingsspielen

Dennoch gibt Howard einen kleinen Einblick in das, was Bethesda von dem Rollenspiel erwartet:

Was sagt Howard sonst noch? Angesprochen auf The Elder Scrolls 6 sagt Howard nicht viel. Das Spiel hat ihm zufolge einen Codenamen, den er allerdings nicht verrät.

Was sagt Howard? In einem Interview mit dem britischen Online-Magazin „GC“ wurde Todd Howard gefragt, ob er es bereue, The Elder Scrolls 6 auf der E3 2018 angekündigt zu haben.

Jetzt steht der Release von Starfield vor der Tür und wir haben immer noch keine neuen Informationen zu The Elder Scrolls 6 gesehen – und eine Veröffentlichung ist noch in weiter Ferne.

Todd Howard spricht über die Ankündigung von The Elder Scrolls 6 und deutet an, dass er die Art der Bekanntgabe heute bereut.

