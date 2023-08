Chef von Xbox hat schon über 200 Stunden in Starfield – „Es ist mehr Oblivion als Skyrim“

Phil Spencer ist der Chef von Xbox und Microsoft Gaming. Im Rahmen der gamescom 2023 sprach er über Starfield und die Spielzeit, die er bereits in das kommende SciFi-Rollenspiel gesteckt hat.

Was sagt der Xbox-Chef? In einem Interview mit dem Online-Magazin IGN verriet Spencer, dass er glaube, zurzeit in seinem 15. Durchlauf von Starfield zu sein und wahrscheinlich um die 200 Stunden in dem Rollenspiel habe.

Diese Spielstunden seien allerdings nicht in einem einzigen Playthrough, da während der laufenden Entwicklung Speicherstandformate und ähnliches geändert werden. Spencer wird demnach einige Mal von vorne begonnen haben. In seinem aktuellen Durchlauf spiele er jedoch einen „totalen Space-Piraten“

Abschließend fügte Spencer noch hinzu, er denke, Starfield sei mehr wie „The Elder Scrolls IV: Oblivion“ als dessen Nachfolger „The Eder Scrolls V: Skyrim“:

Ich glaube, ich bin bei meinem 15. Durchlauf. Ich bin wahrscheinlich 200 Stunden im Spiel, aber nicht in einem Durchgang, weil ‘ich fange an, wir ändern das Speicherformat bla bla bla’ und so weiter. Ich habe also im November angefangen, aber ich spiele, glaube ich, gerade meinen letzten Durchgang mit einem Charakter – ein totaler Weltraumpirat. Ich bin ein totaler Weltraumpirat. Ich glaube, es ist mehr Oblivion als Skyrim – Leute, die es gespielt haben, werden das vielleicht verstehen. Es ist ein episches, episches Spiel. Phil Spencer via Twitter

Was sind die Unterschiede zwischen Skyrim und Oblivion? Skyrim ist der direkte Nachfolger von Oblivion und obwohl beide Spiele von vielen Fans geliebt werden, gibt es doch einige Aspekte, die sich für die Spieler unterscheiden. Bereits vor 10 Jahren gab es zu dem Thema einen Thread auf Reddit.

Wir fassen euch einige der genannten Unterschiede zusammen:

die Geschichte und Atmosphäre fühle sich von Oblivion „vollständiger“ an

Die Fraktionsquest von Skyrim seien linear gewesen und etwas zu kurz gekommen

Generell seien Quests in Oblivion „viel fantasievoller und unterhaltsamer“

Skyrim gewinne dafür den Vergleich in Bezug auf Grafik und Gameplay deutlich, besonders im Kampfsystem konnte der fünfte Teil der Reihe überzeugen

Ob der Xbox-Chef Phil Spencer auf einen dieser Punkte hinaus wollte, als er den Vergleich äußerte, können wir nicht sagen. Es könnte aber bedeuten, dass Starfield sich vor allem durch seine Quests und durch die Geschichte des Spiels auszeichnen wird.

Bereits im Juli 2023, also gut zwei Monate vor dem Release von Starfield, diskutierten einige Genre-Fans, ob Starfield besser werden könne, als The Elder Scrolls V: Skyrim. Das zeigt, welche hohen Erwartungen das Space-RPG weckt, wenn man bedenkt, dass Skyrim auch fast 12 Jahre nach dem Release noch als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten gilt:

Fans diskutieren, ob Starfield eines der besten Rollenspiele aller Zeiten übertreffen kann: „Wird mich völlig umhauen“