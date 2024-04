Neu in Fallout 76? Veteranen erklären, was ihr auf keinen Fall tun solltet

Für das zu Release so kritisch beäugte Survival-Game Fallout 76 sieht es ebenfalls gut aus: Auf Steam hat es so viele Spieler wie nie , dazu kommen neue Spieler auf PlayStation und Xbox.

Warum ist Fallout 76 überhaupt so beliebt? Durch den Erfolg der Fallout-Serie auf Amazon Prime sind auch die Spiele der Reihe wieder ins Interesse gerutscht. Allein Fallout 4 hat über 160.000 Spieler (via steamcharts ).

Ihr solltet euch Zeit lassen, um die Welt zu entdecken und zu lernen, was es alles zu tun gibt. Viel falsch machen könnt ihr dabei nicht. Ihr findet auf MeinMMO außerdem 10 Tipps für den Einstieg in Fallout 76 und hier ein paar Schnell-Tipps:

Alles, was ihr zu Fallout 76 wissen müsst – in 2 Minuten

Im Video zeigen wir euch, was ihr zu Fallout 76 wissen müsst – In 2 Minuten:

Außerdem bringt es wenig, wenn ihr einfach so auf Leute ballert. PvP ist standardmäßig aus und nur in bestimmten Gebieten möglich. Ihr könnt niemanden hinterhältig ermorden, während er gerade craftet – und selbst, wenn er angreifbar wäre, würde euch ein Veteran mit viel höherer Stufe einfach umpusten.

Fallout 76 ist bekannt für die vermutlich freundlichste Community im gesamten Gaming. Jetzt gibt es einen ganzen Strom neuer Spieler – von denen einige den „Verhaltenskodex“ noch nicht kennen. Erfahrene Spieler erklären nun, was ihr tun solltet und was auf keinen Fall.

