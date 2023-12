„Wir sind noch lange nicht fertig“: Fallout 76 hat Marke von 17 Millionen Spielern geknackt, verrät neue Inhalte für 2024

Bethesda hat positive Nachrichten für alle Fans des Survival-MMOs Fallout 76. Das Spiel ist auch 5 Jahre nach seinem Release beliebt. In 2024 wird es viele neue Inhalte geben, doch das Entwicklerteam wird seinen Fokus dabei etwas ändern.

Wie beliebt ist Fallout 76? Bethesda freut sich darüber, dass das MMO die Marke von 17 Millionen Spielern geknackt hat. Damit sind vermutlich die erstellten Accounts seit dem Release in 2018 gemeint. Im Juni 2023 waren es noch 15 Millionen Spieler.

Doch das Spiel ist nicht nur über seine Laufzeit gesehen ein Erfolg: Momentan landet Fallout 76 auf Platz 8 der meistgespielten MMORPGs auf Steam. In den vergangenen 24 Stunden lag der Peak an Spielern bei 11.266. Daneben ist der Titel für PS4 und Xbox One erhältlich, weshalb die tatsächliche Spielerzahl höher liegen wird.

Die hohen Spielerzahlen sorgen dafür, dass Bethesda immer noch aktiv an Fallout 76 weiterarbeitet. Für das kommende Jahr hat das Entwicklerteam neue Inhalte angekündigt, über die sich die Spielerschaft freuen kann.

Ihr habt keine Ahnung, worum es in Fallout 76 geht? Dann schaut euch den folgenden Trailer an:

Diese Inhalte bekommt Fallout 76 in 2024

Welche neuen Inhalte versprechen die Entwickler? Zum Jahresende hat Fallout 76 mit „Road to Atlantic City” ein Update spendiert bekommen, das ein Casino enthält. Im kommenden Jahr sollen die folgenden Inhalte folgen:

Im Frühjahr 2024 soll der zweite Teil des Atlantic-City-Updates folgen. In „America’s Playground“ treffen Spieler auf Jersey Devil und bekommen neue Quests, Gebiete und Belohnungen.

Später in 2024 soll ein neues, großes Gebiet im Süden der Karte erschlossen werden. Das Gebiet führt Spieler in das bewaldete Shenandoah. Hier gibt es neue Quests, Fraktionen und Belohnungen.

Das Team will den Fokus in 2024 mehr auf die saisonalen Events setzen. Es soll noch mehr saisonale Events mit frischen Belohnungen geben. Dabei will Bethesda komplett neue saisonale Events einführen, die es zuvor noch nie gab.

Darüber hinaus stehen die üblichen Features und Verbesserungen an, die vor allem den „passionierten Baumeistern und Abenteurern“ zugutekommen sollen. Bethesda hat in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen, dass es auf die Kritik der Spieler hört: So gibt es mittlerweile beispielsweise echte NPCs.

Was kommt sonst noch auf die Fallout-IP zu? Fans von Fallout können sich nicht nur auf die kommenden Inhalte in 2024 freuen, sondern auch auf eine neue Serie. Dabei handelt es sich um eine Live-Action-Adaption, die ab dem 12. April 2024 auf Amazon Prime zu sehen sein wird.

Die Serie versetzt uns in das postapokalyptische Los Angeles im Jahr 2077. Es wird eine neue Story geben, die allerdings altbekannte Elemente der Reihe beinhalten wird. Dazu zählen die Vaults, mutierte Monster und wuchtige Power-Rüstungen.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat geschrieben, wieso er sich so sehr auf die Serie freut: Gefeierte Videospiel-Reihe bekommt 2024 eine Serie auf Amazon – Nun gibt es erste Bilder