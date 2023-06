Macher fassen alles zusammen, was Fallout 76 gut macht – Zeigen neue Erweiterung mit Spieler-Casino

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Das neue MMORPG Tarisland zeigt sich im Trailer, startet in die Closed Beta – So nehmt ihr teil

Alles, was ihr zu Fallout 76 wissen müsst – in 2 Minuten

Was genau es dort zu tun geben wird, wissen wir noch nicht im Detail. Allerdings sind in der Vorschau schon neue Gegner zu sehen und es wird von besonderen Belohnungen und „Schätzen“ gesprochen.

Wie geht es mit Fallout 76 weiter? Bethesda veröffentlicht als nächstes die „Road to Atlantic City“. Wie bereits im Trailer zu sehen, könnt ihr dann in die namensgebende Stadt reisen, wo das große Casino die Haupt-Attraktion darstellen wird.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In „The Pitt“ etwa konnten Spieler das erste Mal die Map Appalachia verlassen. Im bis dato neusten Update „Nuka-World on Tour“ kommt ein ganzer Freizeitpark rund um die beliebte Brause ins Spiel. Der Chef erklärte uns im Interview: „ Das ist Irre und unvorhersehbar, selbst für Fallout-Standards. “

Das hat sich in Fallout 76 getan: Seit Release haben die Entwickler immer weiter an Fallout 76 gebastelt und die Features erweitert. Falls ihr zu den anfänglichen Kritikern gehört: Fallout 76 hat mittlerweile echte NPCs und seitdem dutzende weitere Updates bekommen.

Insert

You are going to send email to