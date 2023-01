Fallout 76 gibt’s gerade fast gratis auf PS5 – Entwickler erklären uns im Interview, für wen es sich lohnt

Seit seinem Release hat sich in Fallout 76 viel verändert. Jetzt, im Januar 2023, ist das Survival-MMO kostenlos mit PS Plus. MeinMMO sprach mit den Entwicklern über die Neuerungen der vergangenen Zeit, den aktuellen Zustand und die Zukunft des Spiels.

Noch immer ist Fallout 76 in der Liste der besten Survival-Games hier auf MeinMMO. Nach einem rauen Start im November 2018 hat das Spiel viele Änderungen durchgemacht, neue Spieler angelockt und seinen Ruf deutlich verbessert.

Jetzt, Anfang 2023, ist das Spiel quasi kostenlos mit PS Plus Essentials. Wer das Abo besitzt, kann sich Fallout 76 ohne zusätzliche Kosten auf PS4 und PS5 herunterladen und sofort spielen.

Ende 2022 hat das Spiel gerade sein neustes Update „Nuka-World on Tour“ erhalten, in dem Spieler neue Events entdecken und Belohnungen freischalten können. Im Interview sprechen Quest Designer Carl McKevitt und Design Director Mark Tucker (Titelbild) über die neuen Features und erklären, was sich in den letzten Jahren alles verbessert hat.

Die Patch-Notes zu Nuka-Cola on Tour findet ihr im offiziellen Blog, den Trailer zum Update findet ihr hier

„Hirnrissig und Unvorhersehbar – Selbst für Fallout-Standards“

MeinMMO: Ich habe Appalachia nun seit einer Weile nicht besucht – das ist sicher über ein Jahr her. Warum sollte ich mit Nuka-World on Tour zurückkommen? Warum wäre nun ein guter Punkt, um anzufangen, wenn ich Fallout 76 gar nicht kenne?

Carl McKevitt: Weil Cappy & Bottle, die Maskottchen von Nuka-World, dich auf ewig in den Träumen verfolgen werden! Okay, vielleicht auch nicht. Aber im Ernst, das große Ding sind die neuen Events und Belohnungen. Nach der düsteren, bedrückenden Setting und der Story von The Pitt, wollten wir Spielern eine Verschnaufpause gönnen – gefüllt mit hirnrissigem und unvorhersehbarem Vergnügen, selbst für Fallout-Standards.

Fans vom Nuka-World-DLC von Fallout 4 werden hier viel finden, das sie lieben können, aber genauso jeder, der auf Nuka-Cola steht. Für wiederkehrende Spieler bieten wir haufenweise neue Belohnungen, die man durch die Events bekommen kann, von neuen, einzigartigen Waffen-Varianten bis hin zu Arcade-Maschinen der Nuka-Cade.

MeinMMO: Von dem, was ich bisher gesehen habe, ist der Ultrazit-Titan eine der wichtigsten Änderungen in Nuka-World on Tour. Damals, als der Wendigo-Koloss kam, hat der Spieler zu Brei geprügelt, manchmal wortwörtlich. Wie hart ist der Titan und wie besiege ich ihn?

Carl McKevitt: Das kann ein herausfordernder Kampf sein und wir erwarten, dass einige Spieler unter den fleischigen Krallen zerquetscht werden. Unsere „Weltbosse“ versuchen wir immer um einen großen Teil des Servers zu balancen, der sie gemeinsam bekämpft. Anders als unser kolossaler Freund Earle, ist [der Ultrazit-Titan] in der offenen Welt von Appalachia. Es gibt keine Grenze für die Anzahl an Spielern, die ihn gleichzeitig bekämpfen.

Die Spieler können sich auf etwas in der Größenordnung der Brandbestien-Königin einstellen … mit ein paar Mechaniken, die zusätzliche Aufmerksamkeit erfordern. Als Tipp, ihn zu besiegen: Die Ultrazit-Kristalle können nur mit Nahkampf-Angriffen zerbrochen werden. Das umfasst auch, wenn ihr mit Schusswaffen zuschlagt.

Sagenumwoben ist in Fallout 76 etwa der Sheepsquatch, der ganze Server nahezu auslöschen konnte. Weltbosse sind eine wirklich harte Nuss im Spiel.

„Als hätte ein Nuka-Cola-Meteor Appalachia getroffen“

MeinMMO: Verglichen mit Gamechangern wie Steel Dawn und Wastelanders, was bringt Nuka-World on Tour mit, das Fallout 76 besser macht?

Carl McKevitt: Nuka-Cola on Tour bringt einen neuen Bereich in Ash Heap für Spieler zum Erkunden mit. Das ist, als hätte ein Nuka-Cola-Meteor Appalachia getroffen und alles Spritzige und Lustige in seinem skurrilen Krater hinterlassen.

Der neue Bereich hat 3 neue Public Events und einen neuen Weltboss, den Ultrazit-Titan. Wir wollten eine Auswahl neuer Events bringen, um den Pool frisch und interessant zu halten und zugleich einzigartige Themen-Belohnungen zu bieten.

Zum Ende des Jahres werden die Public Events stündlich zur vollen Stunde erscheinen, damit Spieler viele Chancen auf neuen Loot haben. Aber selbst danach, trotz der Bezeichnung „on Tour“, bleibt der Jahrmarkt und die Public Events werden Teil der standardmäßigen 20-Minuten-Rotation der Events.

MeinMMO: Nuka-World wurde in Fallout 4 zum ersten Mal gezeigt, The Pitt stammt aus Fallout 3. Überlegt ihr, mehr alte Erinnerungen zurückzubringen?

Carl McKevitt: Es gibt immer ein Gleichgewicht zwischen Nostalgie und dem Erschaffen von etwas Neuem. Selbst, wenn wir klassische Orte oder Ideen wieder besuchen, möchten wir Appalachia mit einbeziehen und die Dinge einzigartig für Fallout 76 machen. Die Spieler können davon ausgehen, dass wir weiterhin beides mischen, während sich das Spiel entwickelt.

MeinMMO: Nuka-Cola selbst ist Teil der Fallout-DNA. Auf einer Skala von 1 bis Nuka Cola Quantum, wie viele Hinweise auf die „gute alte Zeit“ hält Nuka-World für Veteranen bereit?

Carl McKevitt: Fangfrage. Die Antwort ist: „Nuka-Cola Twist“, die zufällig der brandneue Geschmack ist, den wir einführen. Es gibt definitiv Anspielungen an den Nuka-World-DLC von Fallout 4. Clevere Lore-Experten sollten keine Probleme haben, die auch zu finden. Wir wollten das Gefühl eines vollen Vergnügungsparks in einer Road-Show einfangen, es gibt also auch viele visuelle Referenzen zum Quellmaterial.

„Jeder, der seit Steel Dawn nicht gespielt hat, wird viele Überraschungen vorfinden“

MeinMMO: Was sind die größten Gameplay-Änderungen seit Steel Dawn, das vor 2 Jahren erschien?

Mark Tucker: Oh wow, wo soll man da anfangen? Jeder, der seit Steel Dawn nicht gespielt hat, wird viele Überraschungen vorfinden. Wir haben seitdem tonnenweise Features zugefügt. Es gibt viel mehr, in das Spieler eintauchen können.

Wir haben viele Features gebracht, die es für Spieler leichter machen, Fallout 76 so zu spielen, wie sie wollen und die Erfahrung generell verbessern. Einige Dinge, die ich für buchstäbliche Gamechanger in Fallout 76 seit Steel Dawn halte, sind S.P.E.C.I.A.L.-Loadouts, C.A.M.P.-Slots, legendäres Crafting und Fallout World.

All diese Dinge haben den Spielern mehr Möglichkeiten gegeben, Fallout 76 auf ihre Weise zu spielen. Zusätzlich haben wir Quality-of-Life-Verbesserungen gebracht, vom Management des Inventars über den Pip-Boy bis hin dazu, das Looten von Leichen leichter zu machen. Jeder, der jetzt zurückkommt, sollte feststellen, dass es viel leichter ist zu spielen und mehr Spaß macht.

Ich lege jedem älteren Spieler nahe, der seit einer Weile nicht gespielt hat, zurückzukommen und Fallout 76 eine neue Chance zu geben. Es ist wirklich ein neues Spiel jetzt und wir sind bestrebt, unsere Bemühungen fortzuführen.

In unserem Special erfahrt ihr, was Steel Dawn so gut gemacht hat. Den Trailer seht ihr hier:

MeinMMO: Ihr habt endlich „illegale Waffen“ verboten, die viel stärker waren als geplant. Warum hat das so lange gedauert?

Mark Tucker: Wir haben auf dem Test-Server letztes Jahr langfristige Bemühungen getestet, die illegalen Waffen zu entfernen. Noch haben wir die Entfernung nicht durchgeführt, wollen das aber bald tun.

Wir wollen sehr sicher gehen, dass, wenn wir so vorgehen und Items aus dem Inventar von bestehenden Charakteren entfernen oder ändern, wir nicht versehentlich andere Items entfernen, die dafür gar nicht vorgesehen waren. Eine solche Änderung braucht Zeit für die Implementierung und, was am wichtigsten ist, Zeit zum Testen.

Wir verstehen, dass diese Änderung später kommt als viele gewollt hätten. Aber nochmal, ich möchte betonen, dass eine Änderung wie diese in Spielen wie Fallout 76 nicht trivial ist und wir wollen sichergehen, dass sie geschmeidig abläuft, wenn wir sie durchführen.

Falls ihr es verpasst habt, die „illegalen Waffen“ waren eines der größten Probleme des Spiels:

Spieler nutzen “illegale Waffen” in Fallout 76, schmelzen Bosse in Sekunden – Bethesda reagiert nach 3 Jahren

Kommt endlich die lang erwartete Map-Erweiterung?

MeinMMO: Wie lief das letzte Jahr für Fallout 76 generell? Was waren die Highlights, die am meisten neue oder wiederkehrende Spieler anlocken konnten?

Mark Tucker: Das letzte Jahr war großartig für Fallout 76. Wir haben 2022 angefangen mit unseren ambitioniertesten Seasonal-Event bisher, Invaders from Beyond. Das Spieler-Feedback war überwältigend positiv. Unsere Spieler haben nach mehr „mainstay“-Public-Events gefragt, also haben wir geantwortet mit Test Your Metal – wo wir 3 neue Public Events brachten.

In der zweiten Hälfte von 2022 haben die Dinge wirklich Fahrt aufgenommen. Wir haben Expeditions: The Pitt im September veröffentlicht und folgten dem mit Nuka-World on Tour im Dezember nach.

Beide Releases haben haufenweise neuen Content für Spieler gebracht und liefen für uns wirklich gut. Wir schätzen das ganze Feedback der Spieler im letzten Jahr, positiv wie kritisch. Wir nehmen das Feedback ernst und tun unser bestes, um auf so vieles zu reagieren, wie möglich.

MeinMMO: Ihr habt den Leuten mit The Pitt einen Vorgeschmack auf das gegeben, was eine neue Region sein könnte, aber Nuka-World on Tour formt nur einen bestehenden Bereich um. Wann können wir eine Map-Erweiterung erwarten?

Mark Tucker: Unsere Vault-Tec-Ingenieure tüfteln an einem interessanten Experiment mit Blick auf Appalachia. Ich kann aber noch nichts teilen oder versprechen. Hoffentlich laufen die Experimente gut und wir können ihre Ergebnisse bald öffentlich machen. Und wenn nicht, müssen wir den Vault mit ihnen darin verschließen, schätze ich.

MeinMMO: Danke für die Antworten!

