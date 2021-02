Mit dem neuen Update für den Testserver bringt Fallout 76 eine der Änderungen, die sich Spieler schon seit langer Zeit wünschen und die schon 2020 erscheinen sollte. Skill-Loadouts erlauben das schnelle Wechseln zwischen verschiedenen Builds – und sind nicht die einzige große Neuerung.

Was sind Loadouts? Fallout 76 erlaubt es euch bald, verschiedene Kombinationen der Perks aus dem Spiel in Loadouts zu verbauen, die ihr dann einfach wechseln könnt. So könnt ihr zwei Builds gleichzeitig bauen und aussuchen, welchen ihr im Moment braucht.

Mit den kommenden Skill-Loadouts könnt ihr eure S.P.E.C.I.A.L.-Werte kostenlos zurücksetzen, was zuvor nur langwierig über Level-Aufstiege möglich war. Das erlaubt es euch, problemlos mehrere Loadouts oder Builds zu basteln.

Ihr könnt bald eure Punkte frei neu verteilen, um Builds zu erschaffen.

Das Feature war ursprünglich in der Roadmap für 2020 angekündigt, hat sich aber nach dem „Steel Dawn“-Update auf 2021 verschoben. Für die Community sind die Loadouts als auch das freie Verteilen der S.P.E.C.I.A.L.-Werte häufig geäußerte Wünsche.

Skill-Loadouts sind eine wichtige Änderung

Was nutzen mir die Loadouts? Die Builds erlauben es euch, mit dem gleichen Charakter verschiedenen Aktivitäten nachzugehen, ohne ständig mühsam die Perk-Karten hin und her zu schieben oder sogar erst Attribute ändern zu müssen. Ihr könnt etwa:

ein Loadout zum Kämpfen und eines für den Basenbau nutzen

verschiedene Waffen- und Rüstungs-Loadouts bauen, zum Beispiel für Powerrüstung

Loadouts für Solo- und Gruppenspiel zusammenstellen

Perks für gestimmte Gebiete, etwa mit viel Strahlung oder für Boss-Begegnungen spezialisieren

Für den Anfang werden nur zwei Loadouts pro Charakter verfügbar sein. Weitere könnten in Zukunft freischaltbar sein, etwa über den Atom-Shop, wie Bethesda schreibt.

Bis zu zwei Loadouts stehen euch vorerst zur Verfügung.

Wie kann ich sie nutzen? Ab Stufe 25 könnt ihr über Lochkartenmaschinen in eurem Camp oder an Bahnhöfen die Loadouts einstellen und wechseln, völlig kostenlos. Es wird also voraussichtlich nicht überall und jederzeit gehen, aber zumindest in eben diesen „Ruhegebieten“.

Das Update selbst wird ab Freitag, den 5. Februar auf den Testserver von Fallout 76 aufgespielt (PC; Bethesda.net). Später kommen die neuen Inhalte dann in einem offiziellen Update. Wann das sein wird, steht noch nicht fest.

Weitere Änderungen an Camps, Nahkampf und mehr

Nachdem mit der Erhöhung der Lagerkapazität bereits ein großer Wunsch der Community erfüllt wurde, kommen mit dem PTS-Update noch weitere wichtige Inhalte. Zusammen mit den Loadouts kommen etliche nützliche Änderungen und einige, die für mehr Lebensqualität sorgen sollen:

Camp-Slots: Ihr könnt bis zu drei verschiedene Camps an unterschiedlichen Positionen bauen und zwischen ihnen wechseln

die Zielhilfe für Controller wird verbessert und Fadenkreuze bleiben beim Anvisieren nun auf dem Ziel

bei der Herstellung können über einen Schieberegler nun große Mengen hergestellt werden

tägliche Operationen gewähren mehr Belohnungen und bekommen neue Schauplätze, etwa den alten Raid Vault 96

die Weltkarte zeigt mehr Aktivitäten an, wie etwa verstrahlte Gebiete

das Nahkampf-System wird überarbeitet

In dem kommenden PTS-Update stecken eine ganze Menge Änderungen, die Fallout 76 verbessern sollen. Nachdem die Entwickler bereits 2020 die Grundlagen für ein besseres Spiel gelegt haben, liefern sie 2021 schon mit den ersten Tests Verbesserungen, die sich viele Spieler wünschen. Mehr zum kommenden Jahr erfahrt ihr in unserem Ausblick, wie es mit Fallout 76 2021 weitergeht.