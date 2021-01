Fallout 76 hat ein Herz für euch zwanghafte Loot-Messies – Ihr wisst, wer ihr seid!

Wie geht es weiter? Im Spiel selbst ist gerade die erste Season um die Stählerne Bruderschaft im Gang und erzählt die Entstehungsgeschichte der legendären Fraktion. Die Story wird sich noch eine Weile lang entwickeln und ihr könnt dabei sein, wie sich die Ritter in strahlender Powerrüstung zu der Macht erheben, die sie in den andern Fallout-Teilen bereits sind.

Das Lager dient dazu, verschiedene Gegenstände zu verstauen – Waffen, Rüstungen, den wichtigen Schrott oder noch wichtigere Munition. Dabei sammelt sich schnell eine ganze Menge an, vor allem, wenn man sich von nichts trennen will.

Was ändert das Update? Mit dem neusten Update vom 26. Januar 2021 haben die Entwickler die Lagerkistenkapazität auf 1.200 erhöht. Damit ist das Lager nun dreimal so groß, wie es zu Release war:

