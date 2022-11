Spieler nutzen „illegale Waffen“ in Fallout 76, schmelzen Bosse in Sekunden – Bethesda reagiert nach 3 Jahren

Im neusten „Vermächtnisse“-Video zeigt World of Warcraft, wie Todesschwinge zu dem wurde, was er ist – und warum er gar nicht so böse war.

Was haltet ihr von der Änderung? Findet ihr es gut, dass Bethesda endlich diese Legacys in die Schranken weist und für mehr Gleichheit sorgt? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Was wird sich ändern? Laut Bethesda und einem Blog-Post heißt es, man solle sich keine Sorgen machen, wenn einige Waffen, die man besitzt, plötzlich Änderungen abbekommen. Bei den Änderungen werden laut den Entwicklern illegale Mods aus euren Items entfernt, die so im Spiel nicht mehr ergattert werden können.

Was sind Legacys? Unter Legacys versteht man in Fallout 76 bestimmte Items, die nicht mehr zu erspielen sind . Waffen, die Perks besitzen, die Spieler nicht mehr gedroppt bekommen oder Rüstungen, die sich durch Glitches modifizieren ließen.

In Fallout 76 existieren seit mehr als drei Jahren besondere Waffen, die Spieler benutzen können. Sie heißen Legacys und sind die mächtigsten im gesamten Ödland. So mächtig, dass ihr sogar Solo jeden Boss mit Leichtigkeit besiegen könnt. Bethesda hat sich das Spektakel lang genug ansehen, denn nun werden sie bald mit hoher Wahrscheinlichkeit repariert.

