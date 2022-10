Der Lead Designer von Fallout 76 ist gestorben – Fans sagen: „Durch ihn wurde das Spiel erst gut“

Am 15. Oktober 2022 verstarb Eric „Ferret“ Baudoin, der Lead Designer von Fallout 76 und vielen anderen Spielen. Jeder RPG-Fan kennt vermutlich mindestens eine seiner Quests. Fans trauern um den Verlust, sie sehen mit ihm ein Stück ihrer Kindheit schwinden.

Wer ist der Lead Designer? Ferret Baudoin, bürgerlich eigentlich mit dem Namen Eric, war seit 2012 bei Bethesda als Senior Designer angestellt. Dort arbeitete er zuletzt als leitender Designer für Fallout 76 und am kommenden Starfield.

Sein Aufgabenbereich umfasste vor allem das Designen von Quests, welche in Rollenspielen die Geschichte erzählen. Die Aufgaben bei Fallout 76 übernahm er vor allem nach dem Launch und seine Arbeit wird von Spielern insbesondere im Wastelanders-Update gelobt, welches als großer Wendepunkt für das Spiel gilt.

„Er arbeitete an so vielen Spielen, mit denen ich aufgewachsen bin“

Baudoin arbeitete früher bereits bei BioWare, Obsidian, Black Isle Studios und Cyberlore. Zu einigen seiner bekanntesten Arbeiten zählen Story- und Quest-Designs von:

Fallout 4

Star Wars: Knights of the Old Republic 2

Dragon Age: Origins

Dragon Age II

Dragon Age: Inquisition

Neverwinter Nights 2

Die Resonanz unter Fans der Spiele ist enorm. Besonders Baudoins Arbeit an Fallout 76 gilt als der Grund, warum das Spiel nach der anfänglich äußerst negativen Resonanz schlussendlich doch als gut betrachtet wurde.

Mit Spielen wie Dragon Age seien viele Spieler aufgewachsen. Auch seine ehemaligen Kollegen trauern um ihn. Vom ehemaligen Project Lead von Fallout 76, Jeff Gardiner, heißt es auf Twitter:

Ich bin am Boden zerstört. Ferret Baudoin übernahm als Lead Designer für Fallout 76 mit Wastelanders. Ein ewiger Optimist und ein guter Freund. Wir aßen mehrmals gemeinsam zu Mittag, seit ich Bethesda verlassen habe. Er wird sehr vermisst. Jeff Gardiner, ehemaliger Project Lead

Baudoin sei die einzige Person, die Gardiner kenne, die mehr Rollenspiele gespielt habe als er selbst.

Kenneth Vigue, mit dem Baudoin an der Wohltätigkeits-Organisation „Fallout For Hope“ gearbeitet hat, teilte auf reddit mit, dass Baudoin an den Komplikationen einer Krebs-Operation gestorben sei. Der Tod sei unerwartet gekommen.

Baudoins Tod folgte ein Spendenaufruf für seine Hinterbliebenen. Über BuyMeACoffee können Fans Geld spenden, um den Kindern des verstorbenen Designers den College-Besuch zu ermöglichen. Wer sich bei direkten Spenden nicht wohl fühle, aber dennoch helfen will, könne laut Vigue auch in Baudoins Namen an die American Cancer Soeciety spenden.

Vigue und Fallout For Hope planen aktuell ein Tribut-Video für Baudoin, organisieren Nachrufe in Fallout 76 und wollen einen Nachruf bei der Cosplay-Veranstaltung anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Fallout am 22. Oktober veranstalten.