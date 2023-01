Fans spielen die fiesen Typen in Fallout 76, nehmen die Rolle zu ernst, werden verachtet – Jetzt sind sie weg

Eigentlich eine coole Idee: die „Enclave Armed Forces“, kurz EAF, haben das Rollenspiel in Fallout 76 vorangetrieben. Als Spieler verkörpern sie eine der Fraktionen des Spiels, die moralisch eher bedenklich ist. Nun haben sie es aber übertrieben, ihre Mitglieder überwacht, andere Spieler aus dem Spiel vertrieben und sie tyrannisiert – genau wie ihre Vorbilder.

Was ist das für eine Gruppe? Die Enclave Armed Forces spielen quasi die Exekutive der Enklave, einer der Fraktionen in Fallout 76, die ihr am Ende der ursprünglichen Story-Kampagne trefft. Die Enklave bestand ursprünglich aus hochrangigen Politikern, Militärs und Geschäftsleuten und sieht sich selbst als das Nachfolge-Regime der Vereinigten Staaten.

Ziel der Enklave ist es, grob gesagt, an der Macht zu bleiben, um die Vereinigten Staaten nach dem Krieg unter der eigenen Führung wieder aufzubauen. Durch die Isolation im Krieg wurden sie aber immer nationalistischer und fremdenfeindlicher – eine der fieseren Fraktionen in den Fallout-teilen.

Eigentlich dient Rollenspiel in Fallout 76 dazu, die Welt lebendiger zu machen. So gibt es etwa Gruppen, die als Polizeistation auftreten, als Responder Neulinge versorgen oder, ganz nach Fallout-Humor, eine Religion um ein Gasrohr gründen. Auch ein großes Streit-Thema wurde humoristisch umgesetzt:

Was ist das Problem mit den EAF? Seit 2020 tragen die Enclave Armed Forces zum Rollenspiel in der Welt dazu und haben es sich zur Aufgabe gemacht, für Recht und Ordnung zu sorgen. Heißt: sie suchen auf Servern, auf denen sie spielen, nach unlauteren Spielern und schieben ihnen einen Riegel vor.

Über die Jahre besonders begehrt waren bei ihnen Spieler, die entweder „illegale“ Waffen genutzt oder sogenannte „Trap Camps“ gebaut haben. Solche Camps bauen findige Tüftler etwa als tödliche Fallen, die Spieler kreativ vernichten, wenn sie sie betreten.

Hier ging das Rollenspiel über die Jahre aber zu weit. Wie es in einem offenen Brief des angeblichen Ex-Mitgliedes Zero heißt, soll sich innerhalb der EAF eine pseudo-militärische Hierarchie gebildet haben mit Offizieren und klaren Regeln.

Im Video erfahrt ihr alles, was ihr über Fallout 76 wissen müsst, in 2 Minuten:

Enklave brüstet sich damit, Spieler zu vertreiben

Das ist vorgefallen: Zero schreibt in seinem Brief, dass die EAF die angestrebte Kontrolle nicht nur anderen Spielern im Rollenspiel aufgezwungen haben soll, sondern auch den eigenen Mitgliedern.

So sollen etwa Freundeslisten überwacht und Mitglieder gezwungen worden sein, Freunde zu löschen, die auf der schwarzen Liste der Gruppe stehen. Es sei etwa passiert, dass teilweise alte Bekannte sich verloren oder Freundschaften zu Bruch gegangen sein sollen. Zero sagt: „Es fühlt sich an, als hätte ich ihnen in den Rücken gestochen.“

Zudem sollen die sozialen Kanäle der Mitglieder überwacht worden sein. Wer sich „falsch“ äußert, soll, ganz nach militärischem Drill, mit Disziplinarmaßnahmen zu rechnen haben.

Auch soll sich die EAF damit gebrüstet haben, andere Spieler zu vertreiben. Holly Green, die in Fallout 76 eine Journalistin verkörpert und dort eine eigene Rollenspiel-Zeitung vertreibt, hat eine Nachricht auf Twitter geteilt. Dort heißt es in einer angeblichen Mitteilung der EAF:

In der EAF glauben wir an richtiges Verhalten. […] Das bedeutet, dass JEDES Verhalten der Spieler, das für die rechtmäßige Freude von Fallout 76 als toxisch oder schädlich betrachtet wird, von der EAF besteuert wird. Kurz: Ihr verliert euer Camp und in einigen Fällen euren Account. Die EAF vertreibt täglich toxische Spieler von öffentlichen Welten und ist verantwortlich für viele Account-Banns.

Das tue man nicht, weil es eine Regel sei, sondern weil die Mitglieder Anführer seien, die mit gutem Beispiel vorangehen. Wie PCGamer berichtet, sei auch Holly Green selbst in Ungnade gefallen, weil sie einmal nicht positiv genug über die Enclave berichtet habe.

Außerdem sei es vermehrt dazu gekommen, dass sich fragwürdiges Gedankengut in der EAF festgesetzt hätte. So seien etwa „white supremacists“ Teil des Projektes gewesen als auch homophobe Bemerkungen gefallen. Solch ein Problem hatte die Szene schon früher:

Spieler in Fallout 76 wollen Schwule eliminieren, werden gebannt

Was ist nun passiert? Nachdem andere Rollenspiel-Gruppen und viele Spieler sich offenbar über die Enclave Armed Forces beschwert haben, hat sich die Gruppe aufgelöst, wie es aussieht. Ihre offizielle Website aber auch soziale Kanäle wie Twitter und Instagram sind verschwunden (Stand 15. Januar).

Eine Nachricht dazu gab es allerdings von der Führung noch nicht. Was genau mit der EAF nun passiert, ist deswegen noch nicht ganz klar. Zumindest scheinen sie aber für den Augenblick nicht weiter zu spielen.

Eigentlich ist die Rollenspiel-Szene von Fallout 76 viel angenehmer als das, was man ab und an von Leuten wie der EAF oder ähnlichen Projekten hört. Eine Gruppe hat sich etwa eine eigene Serie zur Aufgabe gemacht:

