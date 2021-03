Fallout 76: Spieler drehen ihre eigene Krimi-Serie und sie sieht großartig aus

Responders Appalachia ist eine Fan-Serie, die sich in Fallout 76 abspielt, aber aktuell ist auch eine offizielle Fallout-Serie in Entwicklung. Die wurde bereits im Juli 2020 angekündigt.

In einem größeren Plot etwa haben sie einen richtigen Fraktions-Krieg ausgespielt, in dem einem Banden-Führer der Raider ein richtiger Prozess mit Richtern und Anwälten gemacht wurde .

Wer sind die Spieler? Die „New Responders“, auch bekannt unter dem Namen Fallout Five-0, sind eine der größten Rollenspiel-Communitys in Fallout 76. Sie schlüpfen immer wieder in Rollen, um anderen Spielern zu helfen oder spannende Geschichten zu erleben.

Unter Rollenspiel (kurz „RP“ oder seltener „RSP“) versteht man, dass Spieler eine Rolle in einem Spiel übernehmen. Das hat nichts mit den klassischen RPG-Rollen wie Tank oder Heiler zu tun, sondern eher mit Rollen wie im Schauspiel.So ist es etwa möglich, dass sich Spieler dazu entscheiden, einen Arzt in Fallout 76 zu verkörpern oder gleich eine ganze Gruppe an Polizisten spielen , die das Ödland beschützen. Dabei sind sie im Spiel immer „in ihrer Rolle“ und nicht als Spieler unterwegs.

Dabei können sie „NPCs“ befragen – die wiederum von Mitgliedern der Rollenspiel-Gruppe verkörpert werden. Angeheuerte Schauspieler für das Spiel, wenn man so will. Ziel ist es, die richtigen Schlüsse zu ziehen, um den Fall zu lösen.

Was ist das für eine Serie? Die Serie trägt den Namen „Responders Appalachia“ und richtet sich vom Stil an Detektiv-Serien und Noir-Filme der 80er. Einige Personen sind verschwunden und Spieler müssen herausfinden, was mit ihnen passiert ist.

